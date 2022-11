La GeForce RTX 4080 ya está disponible en el mercado, y la verdad es que con esta tarjeta gráfica NVIDIA no solo ha conseguido un importante salto en términos de rendimiento, sino que también ha mejorado notablemente los valores de eficiencia y ha sido capaz de lograr unas temperaturas de trabajo fantásticas.

Para entender mejor todo lo que rodea a la GeForce RTX 4080 en materia de eficiencia, sin entrar en complicadas explicaciones, basta con decir que es más potente que la GeForce RTX 3090 Ti y que consume 134 vatios menos (312 vatios frente a 446 vatios). Obviamente, esto se dejará notar en la factura de la luz, y también es clave para determinar la fuente de alimentación que necesitaremos para poder moverla de forma óptima.

Sé que, como ya ocurrió en su momento con la GeForce RTX 4090, algunos todavía tenéis dudas sobre qué fuente de alimentación nos hará falta para mover la GeForce RTX 4080 de NVIDIA, y por eso he decidido publicar este artículo. También hablaré de otros detalles importantes, como el espacio que ocupa en el chasis y el procesador mínimo recomendado para poder sacarle el máximo partido.

Necesitas una fuente de alimentación de 750 vatios para mover la GeForce RTX 4080

Es decir, el requisito baja en 100 vatios frente a la GeForce RTX 4080, pero la verdad es que esa recomendación está un poco inflada, porque en realidad para una configuración media sobraría con una fuente de alimentación de 700 vatios. El motivo es muy sencillo, esta tarjeta gráfica consume 312 vatios a frecuencias de stock, así que con un equipo compuesto por un Intel Core i5-13600K, 32 GB de DDR5, dos unidades SSD PCIe NVMe, un kit de refrigeración líquida todo en uno de 360 mm y la GeForce RTX 4080 tendríamos un consumo aproximado de 616 vatios.

Obviamente, si tenemos una configuración con un mayor consumo, como por ejemplo un Core i9-13900K, o si vamos a practicar overclock, necesitaremos una fuente de alimentación más potente. Por ejemplo, si mantenemos la configuración anterior pero cambiamos el procesador por un Core i9-13900K y hacemos overclock el consumo total del equipo podría llegar a los 770 vatios, aproximadamente, lo que significa que como mínimo necesitaríamos una fuente de 800 vatios.

Tened presente que los modelos personalizados y con overclock de algunos ensambladores pueden necesitar de una fuente un poco más potente. También es importante que la fuente de alimentación disponga de tres conectores de alimentación adicional, que son los que utiliza el adaptador a 16 pines que incluye esta tarjeta gráfica, aunque como os dije al analizar la GeForce RTX 4080 en realidad sería suficiente con dos si no vamos a practicar overclock.

Espacio en el chasis y procesador: dos recomendaciones

La GeForce RTX 4080 es una tarjeta gráfica muy grande y voluminosa, tanto como la GeForce RTX 4090, así que necesitaremos un chasis amplio para poder montarla. Ocupa tres ranuras y mide 30,4 cm de largo, pero además debemos tener cuidado a la hora de conectar el cable de alimentación de 16 pines, ya que no deberemos doblarlo en exceso en el primer tramo de su recorrido. Si lo hacemos podríamos tener problemas graves y el cable podría sobrecalentarse.

En cuanto al procesador, la GeForce RTX 4080 es una tarjeta gráfica muy potente, y al igual que ocurría con la GeForce RTX 4090 tiene una marcada dependencia del procesador en bajas resoluciones. Si nos movemos por debajo de 2160p es fácil encontrarnos con un cuello de botella en CPUs menos potentes, así que lo ideal para sacarle el máximo partido es contar con una CPU con al menos seis núcleos y doce hilos y un alto IPC. Un Core i5-13600K o un Ryzen 5 7600X entrarían en el nivel óptimo. También cumplirían los Core i5-12600K y el Ryzen 5 5600X, aunque notaríamos diferencia en bajas resoluciones y en escenarios vinculados a la CPU.

Por lo que respecta a las temperaturas no tienes que preocuparte, la GeForce RTX 4080 es una tarjeta gráfica muy fresca, y no se convertirá en un «horno» dentro de tu PC, todo lo contrario, ya que como te contamos en nuestro análisis sus temperaturas de trabajo no superaron los 65 grados a plena carga.