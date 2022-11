Phil Spencer lo confirma: Call of Duty siempre llegará a PlayStation

Hace unas semanas os contamos que la Unión Europea está analizando en profundidad la posible compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y que esta se encontraba en una situación complicada debido a la campaña que había iniciado Sony, centrada alrededor de un miedo comprensible y acompañada de una marcada hipocresía, ya que todos recordaréis el «primero en PlayStation» que ha estado asociado a Call of Duty desde hace años.

Microsoft tiene claro que quiere comprar a Activision Blizzard, y está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para ello, de esto no hay ninguna duda. El gigante de Redmond ha intentado calmar la polémica que desató Sony ante la posibilidad de que Call of Duty desapareciese del catálogo de PlayStation, y lo ha hecho de una manera muy curiosa, comprometiéndose a llevar dicha franquicia a la consola de Sony mientras que esta exista.

Phil Spencer, jefe de la división Xbox en Microsoft, lo ha dicho claramente en una entrevista, y ha sido tan claro porque quiere evitar que Sony pueda tener cualquier tipo de argumento o de doble interpretación a la que aferrarse para seguir obstaculizando la operación de compra de Activision Blizzard por parte del gigante de Redmond.

Según Spencer, no van a privar a PlayStation de Call of Duty, y ha dicho que «mientras exista PlayStation, nuestra intención es seguir lanzando esta franquicia en dicha consola». Esto representa un compromiso total por parte del jefe de la división Xbox, y al haberse vertido de forma pública cuando se está realizado el proceso de investigación de la posible compra de Activision Blizzard representa, como habréis podido imaginar, mucho más que una simple declaración, es un compromiso, y no me cabe duda de que Microsoft lo utilizará para sustentar futuras argumentaciones.

Por otro lado, el ejecutivo también dijo que le gustaría llevar la saga Call of Duty a Nintendo Switch, algo que no sería imposible, pero que resultaría muy complicado por una simple cuestión técnica, y es que dicha consola tiene unas especificaciones de hardware que no permiten una conversión directa reduciendo resolución y calidad gráfica, sería necesario realizar un proceso de optimización y adaptación para ajustar la franquicia a las posibilidades de dicha consola.

Tras estas declaraciones del jefe de Xbox, que como dije no dejan ninguna duda abierta, no puedo evitar preguntarme qué argumentos intentará esgrimir Sony para seguir obstaculizando la operación de compra de Activision Blizzard. Algo me dice que no tardaremos en salir de dudas, pero al final veo más claro el final de todo esto, y me huelo que Microsoft acabará saliéndose con la suya.