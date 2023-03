John Wick 4, ¡Shazam! La furia de los dioses, Creed III o El imperio de la luz son algunos de los estrenos de cine más esperados para este mes de marzo de 2023 que acaba de comenzar, que no los únicos. Y aunque en esta sección no los recogemos todos, sí hay una buena selección con lo más granado de lo que llega ya a los cines de España.

Porque, eso sí, en esta sección solo encontrarás lo que se pueda ver en la cartelera española, aunque los lanzamientos más destacados de carácter internacional muy probablemente coincidan allá donde estés. Y si no eres de cine de butaca, pero sí de verlo todo en tu casa, recuerda pasarte por nuestro Novedades VOD, porque ahí sí lo tienes todo y no cada mes, sino cada semana.

Estrenos de cine del 3 de marzo

Creed III

El primer viernes de marzo la cartelera se abre con hostias como panes: las que reparte Adonis en Creed III, la nueva entrega de la franquicia de boxeo más popular de la gran pantalla, aunque ya no esté Rocky por ahí. Quienes sí están son Michael B. Jordan (Creed, Black Panther) como protagonista, Tessa Thompson (Thor: Ragnarok, Westworld) como su mujer y Jonathan Majors (Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, Territorio Lovecraf) como el nuevo rival a batir.

Detective Knight: Última misión

Para los más nostálgicos del cine ochentero de acción y de una de sus estrellas más representativas llega Detective Knight: Última misión, un título muy descriptivo para la que será una de las pocas películas de Bruce Willis (Jungla de cristal) que llegarán a los cines, habida cuenta de la retirada del actor por problemas de salud. Todo apunta a mojón, peeero…

Canta con una chispa de armonía

Con mejores perspectivas se presenta Canta con una chispa de armonía, una peli de anime a medio camino entre la comedia y el drama adolescente con una fuerte dosis de musical y algún que otro elemento tecnológico de rabiante actualidad. Del director de Time of Eve, si es que eso te dice algo.

Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea de los herreros

Otra de anime que se estrena este fin de semana es Guardianes de la noche: Rumbo a la aldea de los herreros… y poco más cabe añadir, tratándose de una de las series más populares de los últimos años. Esta película, en concreto, recoge y resume los primeros capítulos de la primera temporada, al estilo clásico de estos lanzamientos que antes iban directos a vídeo y ahora, de vez en cuando, también pasan por cines.

Estrenos de cine del 10 de marzo

Scream VI

Ya en la segunda semana de marzo, el lanzamiento más llamativo, que no atractivo -a tenor de lo malísima que es la franquicia, por más popularidad que consiguiese en su día- es Scream VI, una nueva entrega del slasher mainstream de referencia en el que además de algún rostro conocido por esta y otras obras, lo más destacado es la presencia de Jenna Ortega (Miércoles) en el papel protagonista.

Mari(dos)

Otro estreno llamativo no por el nombre, sino por sus dos protagonistas, es la comedia española ***Mari(dos)***, al frente de la cual tenemos a Paco León (Aida, La peste) y Ernesto Alterio (El otro lado de la cama, Santa Evita). Otra que apunta a bodrio, pero como se suele decir, no hay que juzgar un libro por su portada.

Retorno a Seúl

Con un toque más distinguido llega Retorno a Seúl, un drama de factura indie y producción multicultural donde las haya (camboyana, francesa, belga, coreana y hasta alemana) con algo de recorrido y que ya ha pasado su correspondiente filtro, por lo que si buscas una historia de descubrimiento personal y choque de culturas, esta va de eso.

Estrenos de cine del 17 de marzo

¡Shazam! La furia de los dioses

No podía faltar una de superhéroes entre los lanzamientos del mes y esa es ¡Shazam! La furia de los dioses, la secuela de la previa y el adiós del personaje tal y como lo conocemos, antes de que se reinicie el Universo Extendido de DC con la intención de reflotarlo. Así que ya lo sabes: si te apetece despedirte del niño más poderoso del universo en la gran pantalla, esta es tu oportunidad.

Viejos

Si no te va el cine palomitero, quizás te interese más Viejos, otra peli española, esta de suspense y terror psicológico y malrollero cuyo título lo dice todo. Pasó por el Festival de Sitges con un cierto reconocimiento y si quieres otro gancho más, ese es el del viejo Zorion Eguileor, a quien seguro recuerdas por su intenso papel en la intensa El hoyo. Obvio ¿no?

Blue Thermal

Y un poco más de anime, que por lo general se suele dejar ver: Blue Thermal es el título y es shonen puro, de manera que si entre esta y la de ¡Shazam te parece que está haciendo un emparedado, ya sabes cuál deberías ir a ver, si es que vas a ver alguna. Es la nueva película de Masaki Tachibana (Princess Principal, Barakamon).

Estrenos de cine del 24 de marzo

John Wick 4

La penúltima semana de marzo es sin duda más interesante en lo que a estrenos se refiere, aunque solo sea por John Wick 4, la nueva entrega de una de las franquicias de acción más laureadas de los últimos años, en la que Keanu Reeves seguirá aniquilando a todo lo que se ponga por delante. No esperamos otra cosa, dicho sea de paso: muchas y muy variopintas muertes a un ritmo frenético. What else?

65

Con todo, este último fin de semana de marzo se estrena también 65, otra de acción, pero también de aventura y ciencia ficción cuyo elemento más destacado es el contar en el papel protagonista con Adam Driver (Star Wars, La casa Gucci, Infiltrado en el KKKlan). Si te va lo de perder en un planeta inhóspito, la teoría de la panspermia, los dinosaurios… De los guinostas de Un lugar tranquilo.

El hotel de los líos

Para terminar, otra peli española… Toda una españolada, de hecho, y esta no hace falta verla para oler el tufo a basura que desprende. Pero es una comedia, está llena de actores muy conocidos y a buen seguro que pasa rápido. O eso sería lo deseable. Sea como fuere, con un título como El hotel de los líos no esperes… En fin, mira el tráiler y decide.

Estrenos de cine del 31 de marzo

El imperio de la luz

Para la última semana de marzo… El último día de marzo, el mismo viernes 31, de hecho, se estrena El imperio de la luz, una películas de las que se dedican a honrar el cine, por uno de los directories más en forma de la actualidad, léase Sam Mendes (1917, American Beauty, Skyfall…). Protagonizada por Olivia Colman (El Padre, The Crown) y Colin Firth (El discurso del rey, Love Actually).

Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones

Claro que si eres más de veleidades, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones es una propuesta más a considerar, considerando, valga la redundancia, los antecedentes de esta franquicia en su anterior iteración. Y no, esta no parece mejor, aunque el reparto llame la atención, comenzando con Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) y continuando con Michelle Rodriguez (Fast & Furious, Avatar), la pareja protagonista.

Tin & Tina

Una última española, que no españolada, o eso parece, a pesar de un título que recuerda a Zipi y Zape… Pero no: Tin & Tina son dos hermanos tocados por la luz del Señor, pero en el mal sentido, augura el tráiler de esta película de terror protagonizada por Jaime Lorente (La casa de papel, Élite) y Milena Smit (Madres paralelas, La chica de nieve). Si estás pensando en adoptar, no la veas. O sí.

Oso vicioso

Para rematar, para coronar los estrenos de cine en marzo llega… Oso vicioso, una traducción simpática del original Cocaine Bear, una película con un punto de suspense y otro de comedia -ya me dirás si no- que, ojo al dato, está inspirada en hechos reales. Además, cuenta con un reparto curioso por el que se pasean rostros conocido de series como Juego de tronos o Modern Family; hasta el desaparecido Ray Liotta (Uno de los nuestros) está por ahí…