Los iPad Pro de 2024 apuntan a una enorme subida de precio

El iPad Pro es, sin duda, el tope de gama en el mercado de las tablets. Ya hemos hablado en más de una ocasión de que, tras unos principios prometedores en dicho mercado, rápidamente vimos como el segmento de la gama alta empezaba a decaer, al punto de que durante algunos años no había prácticamente ninguna alternativa, del lado de Android, a las prestaciones (y también a los precios, claro) de los de Cupertino. Afortunadamente esta situación ha ido cambiando, y ya es posible encontrar tablets de gama alta equipados con Android, haciendo que la oferta sea más variada, algo que redunda en el beneficio de los consumidores.

Así, podemos entender que el lanzamiento de los iPad Pro fue una respuesta de Apple precisamente a ese movimiento por parte de un puñado de fabricantes que optaron por subir el nivel en el ecosistema de Android, sumado a que la compañía adoptó, hace ya bastante tiempo, una postura proclive a lo que se ha dado en llamar la era post-PC, en la que el ordenador en realidad sigue existiendo, pero en la que una plétora de tipos de dispositivo le han robado buena parte las funciones que le correspondían en exclusiva hace poco más de una década.

Así, y en lo referido a Apple, actualmente ya nos encontramos en un punto en el que, por especificaciones técnicas (y de nuevo, también en precio), sus tablets compiten con sus ordenadores portátiles. Lo vimos, por ejemplo, con el anuncio de los iPad Pro 2022, el pasado mes de octubre, una generación en la que el modelo tope de gama, es decir, la versión más equipada del 12,9 pulgadas con SoC Apple M2, pantalla Mini-LED, 16 gigabytes de memoria y dos terabytes de almacenamiento, escalaba hasta los 3.024 euros. El más barato de la generación, el iPad Pro 11 WiFi, con 8 gigabytes de RAM y 128 gigabytes de almacenamiento, se situaba en los 1.049 euros.

Si esos precios te parecían altos, entonces será mejor que no hagas planes para comprar uno de los futuros modelos de 2024. ¿Por qué? Porque un informe publicado por The Elec apunta a que el precio de partida de los iPad Pro de 2024 podría dar un salto enorme. En dicha publicación se habla de precios en dólares para el mercado estadounidense, así que en la siguiente tabla puedes ver los precios de los modelos más económicos de ambos tamaños, junto con la estimación de los precios para la generación del año que viene:

2022 2024 Incremento iPad Pro 11 799$ 1.500$ 87,73% iPad Pro 12,9 1.099$ 1.800$ 63,79%

Como puedes ver, hablamos de un incremento que se acerca a doblar el precio en el caso del iPad Pro de 11 pulgadas, y a sumar cerca de dos tercios del precio actual en el modelo de 12,9 pulgadas. Esto, sin duda, cuadra con unas recientes afirmaciones de Tim Cook en una presentación de resultados de Apple, en la que afirmaba que pensaba que el precio no es un problema para los potenciales clientes de Apple y que, en consecuencia, todavía cuentan con margen para incrementar los precios, siempre que sea ofreciendo algo que compense dichas subidas.

La subida, en este caso, se debería al empleo de nuevos paneles OLED, en los que ya está trabajando LG, y que combinan una mayor calidad de imagen, con negros más profundos y una precisión de color mejorada, con un consumo bastante reducido, lo que se traduciría en una mejora en la autonomía de estos iPad Pro, dos mejoras que coinciden, sin duda, con el ideario de la compañía.

Debemos tener en cuenta, no obstante, que estos cálculos se han realizado en un momento en el que la tecnología de estos paneles OLED todavía se encuentra en una etapa temprana de su desarrollo, por lo que tiene sentido esperar que se puedan producir bajadas en su precio que, finalmente, hagan que los iPad Pro de 2024 no den un salto tan monstruoso. No obstante, lo que sí que parece claro, al menos a estas alturas, es que no nos vamos a salvar de una nueva subida de precio.