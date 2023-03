Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowtime… Y, sí, otra semana flojilla en lo referente a estrenos en primicia, así que volvemos a hacer un de oca a oca y… El estrangulador de Boston la lleva, aunque como solemos decir por aquí, para gustos, colores. Y otra cosa no, pero colores, los que quieras y más.

Disney+

Comenzamos, pues, por Disney+, que es donde se estrena El estrangulador de Boston, aunque según lo que te pida el cuerpo, te puede interesar más Fleishman está en apuros, una serie que se ha traído en exclusiva la plataforma y que viene precedida por muy buenas críticas.

El estrangulador de Boston es una película original de Hulu, producida por Ridley Scott, basada en el caso del famoso asesino en serie que a principios de la década de los sesenta agrediese y asesinase a trece mujeres. En esta nueva adaptación en clave ee reivindicación feminista se toma la perspectiva de las periodistas que destaparon la historia, interpretadas por Keira Knightley (Piratas del Caribe, Orgullo y prejuicio) y Carrie Coon (The Leftovers, Fargo). Tipicaza, pero sirve a su cometido, que es el de entretener y recrear un poco de la atmósfera de aquellos intensos días.

Contenidos exclusivos:

Bono & The Edge: A sort of Homecoming . «Bono y The Edge, del grupo U2, regresan a Dublín acompañados por Dave Letterman y recuerdan sus vivencias como músicos y como amigos. Esta es la historia de una de las amistades más importantes de la historia del rock and roll.»

. «Bono y The Edge, del grupo U2, regresan a Dublín acompañados por Dave Letterman y recuerdan sus vivencias como músicos y como amigos. Esta es la historia de una de las amistades más importantes de la historia del rock and roll.» Curso del 2007 (T1). «Después de que se produzca una inundación catastrófica durante la fiesta que se celebra en una escuela secundaria femenina una década después de haberse graduado, un grupo de mujeres deberá encontrar la forma de sobrevivir no solo al apocalipsis, sino a la convivencia entre ellas.»

(T1). «Después de que se produzca una inundación catastrófica durante la fiesta que se celebra en una escuela secundaria femenina una década después de haberse graduado, un grupo de mujeres deberá encontrar la forma de sobrevivir no solo al apocalipsis, sino a la convivencia entre ellas.» Fleishman está en apuros (T1). «El recién divorciado Toby Fleishman, de 41 años, se sumerge en el agitado mundo de las citas a través de apps con un éxito que jamás había experimentado en las citas que tenía de joven. Sin embargo, su exmujer desaparece dejándole con los niños y sin una pista sobre dónde está o cuándo tiene pensado regresar.»

Entra en catálogo:

Acuerdo matrimonial (T1)

Amazonas: Territorio límite

Bleach (Serie completa)

(Serie completa) Bleach: The Thousand Year War (T1)

Cambiando las tornas con Robin Roberts (T2)

Casa Búho (T2)

¿Dónde está el soldado Dulaney? (T1)

La cerda

Solas

Mi familia (T1)

Netflix

Continuamos con Netflix, donde hay algún que otro estreno llamativo, como el de la serie de animación Agente Elvis; la película de animación La elefanta del mago con la que parecen querer repetir el éxito de El monstruo marino, a pesar de la que justo animación no parece acompañar; un documental sobre la historia de Pornhub; o la segunda temporada de Sombra y hueso. Con todo, destacas una serie de aquí.

Hasta el cielo: La serie es exactamente eso: la continuación de la peli. La serie, por si te lo preguntas, reúne a grandes figuras de la interpretación patria, como Luis Tosar, Fernando Cayo o Tomás del Estal con un montón de jovenzuelos, a la postre los encargados de llevar la historia hacia adelante. Una historia de acción, crimen y estupideces varias con la que emular aunque sea en la lejanía cosas como La casa de papel.

Más contenidos exclusivos:

Agente Elvis (T1). «En esta comedia de animación para adultos, Elvis cambia su traje blanco por una mochila cohete. Ahora es un espía y debe impedir que unos villanos destruyan el mundo.»

(T1). «En esta comedia de animación para adultos, Elvis cambia su traje blanco por una mochila cohete. Ahora es un espía y debe impedir que unos villanos destruyan el mundo.» Bert Kreischer: Razzle Dazzle . «Bert, sin vergüenza y sin camisa, habla sobre secreciones corporales, el maltrato al que lo someten sus hijas y una explosiva visita familiar a una sala de escape.»

. «Bert, sin vergüenza y sin camisa, habla sobre secreciones corporales, el maltrato al que lo someten sus hijas y una explosiva visita familiar a una sala de escape.» Con ayuda de Ariyoshi (T1). «Ariyoshi suele ser el presentador, pero esta vez deja que un grupo de famosos ejerzan de maestros de ceremonias mientras él adopta el papel de ayudante desconcertado.»

(T1). «Ariyoshi suele ser el presentador, pero esta vez deja que un grupo de famosos ejerzan de maestros de ceremonias mientras él adopta el papel de ayudante desconcertado.» Dance 100 (T1). «Para ganar 100 000 $, ocho coreógrafos deben crear unas rutinas cada vez más difíciles para un número de bailarines que aumenta en cada ronda… y que también son jueces.»

(T1). «Para ganar 100 000 $, ocho coreógrafos deben crear unas rutinas cada vez más difíciles para un número de bailarines que aumenta en cada ronda… y que también son jueces.» El rey de las sombras . «Tras la muerte de su padre, dos hermanastros acaban en bandos opuestos de un conflicto que no para de crecer y tiene consecuencias trágicas.»

. «Tras la muerte de su padre, dos hermanastros acaban en bandos opuestos de un conflicto que no para de crecer y tiene consecuencias trágicas.» Fuera de juego: Crímenes, corrupción y críquet . «Este documental deportivo analiza el mayor escándalo de amaño de partidos en la India, y da voz a los jugadores implicados y a los periodistas que destaparon el caso.»

. «Este documental deportivo analiza el mayor escándalo de amaño de partidos en la India, y da voz a los jugadores implicados y a los periodistas que destaparon el caso.» Hasta el fondo: La historia de Pornhub . «Este documental ofrece un análisis en profundidad de los éxitos y escándalos de Pornhub a través de entrevistas con artistas, activistas y antiguos empleados.»

. «Este documental ofrece un análisis en profundidad de los éxitos y escándalos de Pornhub a través de entrevistas con artistas, activistas y antiguos empleados.» La elefanta del mago . «Un valiente niño acepta los tres retos imposibles que le exige un rey a cambio de conseguir una elefanta mágica… y la oportunidad de cumplir su destino.»

. «Un valiente niño acepta los tres retos imposibles que le exige un rey a cambio de conseguir una elefanta mágica… y la oportunidad de cumplir su destino.» La ley de la selva (T1). «Doce personas abandonadas en la selva deben colaborar o sabotearse mutuamente para obtener una parte del bote. Cada jugador tiene un precio. ¿Cuál es el tuyo?»

(T1). «Doce personas abandonadas en la selva deben colaborar o sabotearse mutuamente para obtener una parte del bote. Cada jugador tiene un precio. ¿Cuál es el tuyo?» Ruido mental . «Tras regresar a la casa de su infancia, un hombre que investiga un accidente en una fábrica vinculada a su padre termina desenterrando unos turbios secretos familiares.»

. «Tras regresar a la casa de su infancia, un hombre que investiga un accidente en una fábrica vinculada a su padre termina desenterrando unos turbios secretos familiares.» Sinfonía en azul (T1). «Un músico llega a una isla preciosa para organizar un festival. Allí empieza una historia de amor y acaba envuelto en los problemas de los lugareños.»

(T1). «Un músico llega a una isla preciosa para organizar un festival. Allí empieza una historia de amor y acaba envuelto en los problemas de los lugareños.» Sombra y hueso (T2). «Fuerzas siniestras conspiran contra la cartógrafa huérfana Alina Starkov cuando desata un poder mágico capaz de cambiar el destino de su mundo, asolado por la guerra.»

(T2). «Fuerzas siniestras conspiran contra la cartógrafa huérfana Alina Starkov cuando desata un poder mágico capaz de cambiar el destino de su mundo, asolado por la guerra.» Ya era hora. «En esta tragicomedia de viajes en el tiempo, un hombre estresado busca la forma de ralentizar su vida cuando empieza a saltar de un año al siguiente cada pocas horas.»

Entra en catálogo:

Bajo cubierta (T2)

Canción dulce

Carry On Cruising

Chicos buenos

Ciruela del bosque

Cosh Boy

Date Movie

Ikebukuro West Gate Park (T1)

Johnny Nobody

Las Kardashian (T2)

Lobo feroz

Los amores inconfesables

Marmaduke

Motivos personales (Serie completa)

Mujeres ricas de Beverly Hills (T2)

Más fuerte que su destino

Propiedades millonarias: Nueva York (T2)

Raees

The Colditz Story

Tigre y Dragón (T1)

Time Is My Enemy

Apple TV+

Apple TV+ sigue a la suya, esto es, con los nuevos capítulos de sus series en emisión, pero también con lanzamientos como los de Monster Factory o Un futuro desafiante, dos nuevas series a las que no les está yendo según lo esperado (sobre todo a la segunda, un alegato en contra del cambio climático de lo más predecible y estirado); pero también otra de las han triunfado por todo lo alto como es la tercera temporada de Ted Lasso.

Contenidos exclusivos:

Monster Factory (T1). «Bienvenidos a la archiconocida Monster Factory, una escuela donde un grupo de marginados vestidos de licra huyen de su rutina para luchar por el sueño de ser profesionales.»

(T1). «Bienvenidos a la archiconocida Monster Factory, una escuela donde un grupo de marginados vestidos de licra huyen de su rutina para luchar por el sueño de ser profesionales.» Ted Lasso (T3). «Ganadora de 11 premios Emmy, entre ellos dos consecutivos a Mejor Serie de Comedia (2021 y 2022). Jason Sudeikis es el entrenador de un equipo de fútbol británico. Compensa su falta de conocimientos con optimismo… y galletas.»

(T3). «Ganadora de 11 premios Emmy, entre ellos dos consecutivos a Mejor Serie de Comedia (2021 y 2022). Jason Sudeikis es el entrenador de un equipo de fútbol británico. Compensa su falta de conocimientos con optimismo… y galletas.» Un futuro desafiante (T1). «Ocho historias interconectadas contadas a lo largo de 33 años analizan cómo el cambio climático en nuestro planeta afectará a la familia, el trabajo, la fe… y la supervivencia.»

SkyShowtime

SkyShowtime recupera un poco el pulso esta semana con el lanzamiento de un par de nuevas series, aunque solo por estos lares, pues se trata de producciones propias o exclusivas de las que sigue incorporando a su catálogo, al tiempo que se va sucediendo la emisión den uevos capítulos.

Contenidos exclusivos:

Deadline Day: Football’s Transfer Window (T1). «El periodo de traspasos, del que se habla mucho pero se entiende poco, es un periodo al final de la temporada de fútbol profesional internacional en el que se compran y venden jugadores entre equipos, lo que da lugar a un negocio multimillonario.»

(T1). «El periodo de traspasos, del que se habla mucho pero se entiende poco, es un periodo al final de la temporada de fútbol profesional internacional en el que se compran y venden jugadores entre equipos, lo que da lugar a un negocio multimillonario.» Funny Woman (T1). «Cuando la ingeniosa y hermosa Barbara Parker encuentra su voz a través de los monólogos, deja atrás su vida en Blackpool, Inglaterra, para luchar por triunfar en el mundo de la comedia, dominado por los hombres, en el Londres de los años sesenta.»

(T1). «Cuando la ingeniosa y hermosa Barbara Parker encuentra su voz a través de los monólogos, deja atrás su vida en Blackpool, Inglaterra, para luchar por triunfar en el mundo de la comedia, dominado por los hombres, en el Londres de los años sesenta.» The Calling (T1). «Cuando una investigación aparentemente rutinaria lo pone todo patas arriba, un detective de la policía de Nueva York, encargado de una misión espiritual para hacer justicia, confía en sus propios principios sobre la humanidad.»

Entra en catálogo:

Blaze y los Monster Machines (T1-T2)

El gran show de Baby Shark (T1)

Henry Danger (T1)

House (Serie completa)

Libby, Are You Home Yet? (Miniserie)

Sin salida: Waist Deep

Sunny Day (T1)

Una casa de locos (T1-T6)

Amazon Prime Video

Tres cuartos de lo mismo para con Amazon Prime Video.

Contenidos exclusivos.

DOM (T2). «Protagonista de muchos titulares, Dom se convierte en el delincuente más buscado de Río. La policía le persigue y él necesita un plan para escapar.»

(T2). «Protagonista de muchos titulares, Dom se convierte en el delincuente más buscado de Río. La policía le persigue y él necesita un plan para escapar.» Enjambre (T1). «Asesinatos. Sexo. Música. No es una obra de ficción.»

(T1). «Asesinatos. Sexo. Música. No es una obra de ficción.» Influencers: sobrevivir a las redes (T1). «Docureality en clave de factual en el que el que el creador de contenido y activista Luc Loren investiga qué consecuencias han tenido en los influencers el uso de las redes.»

(T1). «Docureality en clave de factual en el que el que el creador de contenido y activista Luc Loren investiga qué consecuencias han tenido en los influencers el uso de las redes.» LOL: Last One Laughing Argentina (T1). «¡El exitoso formato “LOL” (Last One Laughing) llega a tierras argentinas!»

(T1). «¡El exitoso formato “LOL” (Last One Laughing) llega a tierras argentinas!» Sin huellas (T1). «Desi y Cata encuentran un cadáver en la mansión que acaban de limpiar. Ahora tienen que escapar de la policía, pero también de unos sicarios rusos, una familia de millonarios y un ex marido con mariachis. A ver cómo salen de ese ‘fregao’.»

Entra en catálogo:

Allí me encontrarás

Boccaccio

Cortes peligrosos

El bebé jefazo: Negocios de familia

El secreto de los ángeles

Érase una vez en… Hollywood

Homestead

Lost Girl (Serie completa)

Más allá de la verdad

Robot de compañía

The Goldbergs (Serie completa)

The Program (El Ídolo)

Traffic

Vicky el vikingo y la espada mágica

HBO Max

Y un poco menos para con HBO Max, donde The Last of Us ya ha terminado su andadura sin reemplazo a la vista, al menos en lo que a impacto mediático se refeiere, porque por calidad…

Contenidos exclusivos:

Batwheels (T1). «Un increible grupo de vehiculos con superpoderes para luchar contra el crimen para defender Gotham City junto a Batman, Robin y Batgirls y un montón de superpoderes de DC.»

(T1). «Un increible grupo de vehiculos con superpoderes para luchar contra el crimen para defender Gotham City junto a Batman, Robin y Batgirls y un montón de superpoderes de DC.» Superman & Lois (T3). «Sigue al superhéroe más famoso del mundo y la periodista más famosa de todos los cómics mientras lidian con el estrés, las presiones y las complejidades derivadas de ser padres trabajadores en la sociedad actual.»

Entra en catálogo: