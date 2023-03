The Last of Us Part I verificado para Steam Deck, ¿y los requisitos técnicos?

Mañana es el día esperado por muchos. Tras algún que otro retraso en su lanzamiento, The Last of Us Part I saldrá a la venta y, por fin, podremos disfrutar de uno de los mejores y más icónicos títulos que han acompañado a Sony desde hace ya bastantes años. Además, llegará arropado por el reciente éxito que ha tenido su adaptación a serie por parte de HBO Max, que se ha apuntado uno de sus mayores aciertos de los últimos años.

Tanto quienes ya lo jugaron en su momento en PlayStation como todos aquellos que todavía no lo han disfrutado pero están deseando hacerlo, podrán hacerse con la versión estándar por 59,99 euros, o bien por la edición digital deluxe por 10 euros más, es decir, por 69,99 euros. Asistimos, de esta manera, a un paso más en los planes de Sony para llevar algunos de sus grandes títulos exclusivos a PC, una política que sin duda agradecemos los que preferimos, a la hora de jugar, el PC a las consolas (con todo el respeto para ellas, claro, hablo solo de una preferencia personal).

Hace unas semanas publicamos los requisitos técnicos de The Last of Us Part I pero, además de reproducirlos (y en algún caso corregirlos, por increíble que parezca), también los analizamos. ¿Por qué? Pues porque en algunas ocasiones esos listados, que a simple vista parecen solo una enumeración de componentes y capacidades, ocultan algunas prácticas cuanto menos cuestionables por parte de quienes los han publicado, ya sean los desarrolladores o los distribuidores. Y parece que no nos equivocábamos.

En las últimas horas, varios medios se han hecho eco de la presencia, en la página web de Steam Deck, de una promo de la consola portátil de Valve en la que se puede ver The Last of Us Part I corriendo en la portable. Para ser más exactos, en la consola que se muestra en la parte superior de la página cuya pantalla reproduce pequeños fragmentos de vídeo de algunos juegos, podemos ver una imagen reconocible al primer frame, que no es otra que la de Ellie interactuando con una jirafa, y que también puedes ver al inicio de esta noticia.

Esto es, sin duda, una excelente noticia para los poseedores de una Steam Deck que quieran poder disfrutar de The Last of Us Part I en su consola, puesto que Valve no incluiría el juego en dicha imagen si no fuera porque es plenamente compatible con la misma. La página del juego en la tienda todavía no muestra su grado de compatibilidad con Steam Deck, pero nos podemos imaginar la nota que mostrará cuando finalmente se publique.

Esto demuestra, como ya contaba mi compañero Isidro en el análisis de los requisitos de The Last of Us Part I, que Sony ha inflado artificialmente los requisitos técnicos del juego, con la intención de proyectar la imagen de que el hardware de su consola (en la que se ejecuta dicho título) es equiparable al que indica que es necesario para disfrutarlo en PC, algo que ya ha quedado más que desacreditado desde hace mucho tiempo.

Puede que inflar los requisitos sirva para reforzar la creencia errónea de una minoría, es decir, los que todavía creen que las prestaciones de un PC actual son equiparables a las de una consola de esta generación, pero por contra también actúan como elemento disuasorio para todos aquellos que desean jugarlo pero que, por ejemplo, «solo» cuentan con ocho gigabytes de RAM, una cantidad insuficiente en función de los requisitos publicados por Sony. Y no puedo dejar de preguntarme si lo que ganan por un lado no lo pierden por el otro.