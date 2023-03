Requisitos de The Last of Us Part I: mínimos, recomendados y óptimos

Sony ha confirmado los requisitos de The Last of Us Part I, y ha listado un total de cuatro configuraciones diferentes que no solo contienen errores de equivalencia, sino que encima listan un componente que ni siquiera existe. Sobre este tema hablaremos más adelante, ya que merece una explicación aparte, y también hablaremos del tema de los requisitos inflados.

The Last of Us Part I es, por si alguien no lo sabe, un remake del juego original que debutó en PS3 y que posteriormente tuvo una versión remasterizada en PS4. Utiliza el motor gráfico de The Last of Us Part II, y esto se deja notar en su acabado gráfico en general, aunque por alguna razón que desconocemos Sony decidió no lanzarlo en PS4, cuando habría sido perfectamente posible. Quizá lo hizo para darle un aire «next gen» que ciertamente no tiene.

Requisitos de The Last of Us Part I para PC

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-4770 o Ryzen 5 1500X (cuatro núcleos y ocho hilos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970, Radeon RX 470 o GeForce GTX 1050 Ti. Hay dos errores de equivalencia, lo más cercano a la GTX 970 son las RX 570 y GTX 1060 de 3 GB .

. 100 GB de espacio libre en SSD.

Con los requisitos mínimos el juego funcionará, en teoría, en 720p con calidad baja y 30 FPS.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-8700 o Ryzen 5 3600X (seis núcleos y doce hilos).

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2070 Super o RTX 3060 de 8 GB, AMD Radeon RX 5800 XT de 8 GB o Radeon RX 6600 XT de 8 GB. En este caso no solo hay errores de equivalencia, sino que además la Radeon RX 5800 XT ni siquiera existe . La GeForce RTX 2070 Super también es más potente que la RTX 3060 de 8 GB, así que Sony se ha hecho un enorme lío aquí. Lo correcto sería GeForce RTX 2070 o Radeon RX 6600 XT.

. La GeForce RTX 2070 Super también es más potente que la RTX 3060 de 8 GB, así que Sony se ha hecho un enorme lío aquí. 100 GB de espacio libre en SSD.

Con esta configuración el juego funcionaría en 1080p con calidad alta y 60 FPS.

Requisitos recomendados para 1440p

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-9700 o Ryzen 5 5600X. El primero tiene ocho núcleos y ocho hilos y el segundo seis núcleos y doce hilos, además de un mayor IPC.

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2080 Ti o Radeon RX 6750 XT. Aquí, la equivalencia es correcta.

100 GB de espacio libre en SSD.

Esta configuración nos permitirá jugar en 1440p con calidad alta y 60 FPS.

Requisitos recomendados para 2160p

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-12600K o Ryzen 9 5900X. El primero tiene seis núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de alta eficiencia, y el segundo 12 núcleos y 24 hilos, así que hay un error de equivalencia clara. Lo más cercano sería un Ryzen 5 5600X.

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 o Radeon RX 7900 XT. Aquí hay otro error de equivalencia, ya que lo más cercano a la primera es la Radeon RX 7900 XTX.

100 GB de espacio libre en SSD.

En este nivel podríamos jugar en 4K con calidad ultra y 60 FPS.

¿Están inflados los requisitos que ha dado Sony?

Sin duda, y encima están llenos de errores e incluso listan, como dije, una tarjeta gráfica que no existe. Además de los errores de equivalencia que he indicado hay otros dos errores de manual:

No necesitamos más memoria RAM si aumentamos la resolución.

Tampoco tiene sentido aumentar el requisito CPU al subir la resolución, de hecho ocurre todo lo contrario, que el procesador pierde importancia porque es la GPU (tarjeta gráfica) la que asume mayor carga de trabajo al subir el conteo de píxeles.

He dicho que los requisitos de The Last of Us Part I para PC están inflados, y no he podido evitar acordarme de los requisitos de Returnal, un juego «next gen» que nos ayudará a entender a la perfección qué es lo que está ocurriendo.

Según Sony, dicho juego iba a funcionar en 720 con 60 FPS y calidad baja en una Radeon RX 580 de 8 GB y que, sin embargo, funciona a una media de 34 FPS con dicha tarjeta gráfica en 1080p y calidad épica. Tampoco necesita un procesador de 8 núcleos y 16 hilos, ya que funciona a la perfección con uno de 4 núcleos y 8 hilos, y funciona sin problemas con 16 GB de memoria RAM, así que tener 32 GB no sirve de nada.

Sé que te estarás preguntando por qué iba a inflar Sony los requisitos de esta manera, y la respuesta es muy sencilla, marketing. Al listar unos requisitos tan inflados generas una imagen positiva para tu consola, PS5 en este caso, y das a entender que esta tiene un hardware tan potente que sus juegos necesitan de un PC desproporcionado cuando realmente no es así.

Que Sony dijera que Returnal necesitaba una GeForce RTX 2070 Super para funcionar en 1080p con calidad alta y 60 FPS, y que en realidad este juego se mueva a ese nivel en una GeForce GTX 1080, es una prueba indiscutible de lo que acabo de decir, y por si esto fuera poco dicho juego no solo funciona a la perfección con 16 GB de RAM, sino que incluso se puede mover con 8 GB de RAM. Sí, tendremos picos mínimos marcados, pero resultará jugable.

La verdad es que estas cosas me parecen una falta de respeto hacia los jugadores de PC, y hace un flaco favor a esa estrategia de Sony de acercarse a este sector en un intento de hacer que sus «ya no tan exclusivos» sean más rentables. Poderoso caballero es don dinero, que decía Quevedo, pero en este caso con un toque de marketing aunque puedas perjudicar al usuario.