50 años desde la primera llamada móvil, un hito de la tecnología

¿Alguna vez te has preguntado por los orígenes de la telefonía móvil? Pues bien, echemos la vista atrás. 3 de abril de 1973, inmediaciones del Hotel Hilton Manhattan, Nueva York. Martin Cooper, un ingeniero de Motorola, está a punto de hacer historia, y lo sabe. Los periodistas acompañan a Cooper cuando abre su maletín y saca del mismo un sorprendente aparato, de momento un prototipo, de diseño realmente sorprendente y que aún tardaría en estar disponible para los usuarios. Con todo listo, encendió el dispositivo, marcó un número de teléfono, esperó unos segundos y dijo lo siguiente:

“Joel, this is Marty. I’m calling you from a cell phone, a real handheld portable cell phone”

Joel era Joel Engel, un ingeniero que trabajaba en los míticos Bell Labs, propiedad en aquel momento de AT&T. No se sabe con certeza qué respondió Engel, pero se cree que se quedó en silencio y tardó en reaccionar, ya que no se esperaba que Motorola y Cooper le hubieran ganado la carrera por el primer teléfono celular comercial. Una carrera que se había iniciado décadas antes, precisamente en los Bell Labs, cuando propusieron formalmente la idea de un sistema de telefonía móvil celular, una alternativa a los teléfonos móviles para vehículos, una especialidad de Motorola. El objetivo de ambas compañías, con la telefonía móvil celular, era crear un sistema verdaderamente portable.

Así pues, esta llamada (que en realidad no fue la primera, pues obviamente el prototipo ya se había probado antes en el laboratorio y, por cierto, con la anécdota de que, por error, se marcó un número equivocado), sí que fue la primera que se hizo de manera pública y que sirvió para mostrar un excepcional avance en el campo de las comunicaciones, y fue un punto anotado en el marcador de Motorola que, gracias a dicho hito, se convirtió en la referencia de la telefonía móvil en Estados Unidos durante muchos años.

No obstante, que la tecnología para el teléfono móvil funcionara era solo el principio. El prototipo empleado por Cooper en la llamada del 3 de abril del 73 pesaba más de dos kilos, cuando el objetivo de la compañía, para la producción del modelo definitivo, era que se situara por debajo del kilo, alrededor de los 800 gramos. Además, era necesario el despliegue de la red celular necesaria para dar servicio a los teléfonos que estaban por llegar.

Em consecuencia, aún tendrían que pasar más de diez años para que aquel prototipo evolucionara hasta convertirse en el DynaTAC 8000x, el primer teléfono móvil de la historia, que empezó a comercializarse el 13 de marzo de 1984, aunque en este punto debemos tener en cuenta que se produjeron intentos con anterioridad, pero la FCC, el regulador estadounidense de las comunicaciones descartó previamente algunos modelos que no se ajustaban a las consideraciones de seguridad determinadas por la agencia.

A día de hoy contamos con planes de tarifa plana para las llamadas, así como con ofertas para conseguir los teléfonos móviles con precios muy rebajados o incluso gratis, pero obviamente no siempre fue así. Los primeros operadores en ofrecer servicio celular para el DynaTAC 8000x fueron AT&T y US Cellular, por un precio que rondaba los 50 centavos de dólar el minuto. Claro, que eso no era problema para sus usuarios, pues previamente habían tenido que desembolsar nada menos que 3.995 dólares de la época, que contando con la inflación acumulada, serían unos 10.500 euros (por si te parecía que el iPhone Pro Max es caro…).

El primer teléfono móvil fue un éxito absoluto de ventas (sí, pese a ese precio), pues fue adoptado de manera masiva por políticos, empresarios y ejecutivos de alto nivel, que pusieron en gran valor la «gran» autonomía que ofrecía con respecto a los modelos del tipo maletín, como los muy recordados Ericsson HotLine. ¿Por qué he puesto gran entre comillas? Lo entenderás perfectamente al saber que, con una carga completa de la batería, ofrecía una autonomía de 30 minutos en conversación y 8 horas en espera, y que para rellenar al 100% la batería eran necesarias nada menos que 10 horas.

Cincuenta años desde la primera llamada móvil, y casi cuarenta desde la llegada al mercado del primer dispositivo móvil, con la batería integrada en el mismo, son poco más que un suspiro, pero un suspiro muy bien aprovechado por la industria de la electrónica y las telecomunicaciones. La evolución experimentada por dispositivos, redes y servicios es espectacular, y hace que nos preguntemos cómo recordaremos la telefonía móvil y las telecomunicaciones de hoy dentro de cincuenta años. Cuesta creer que se pueda producir una evolución tan destacable, pero por otra parte, hablamos de tecnología, un campo abonado al crecimiento exponencial.

No todo ha ido a mejor, eso sí, pues haciendo un ejercicio de nostalgia me he puesto a buscar más información sobre el Motorola DynaTAC 8000x, descendiente directo del teléfono empleado en la llamada del 3 de abril de 1973, solo para confirmar que sí, era muy grande, era muy caro, la batería duraba muy poco y todo lo demás… pero eso sí, incluía el cargador.