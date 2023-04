Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, no te engañes, porque Chupa es una de esas cosas que ponemos por poner, porquen o hay nada mejor o porque aun habiéndolo, no luce demasiado, como es el caso. Dicho lo cual, tras una semana bastante potente como la anterior, esta es todo lo contrario.

Netflix

Así pues, comenzamos el repaso semanal con lo que trae Netflix, que es más que solo Chupa, aunque estando en fiestas, que no se diga que no hacemos caso a los pocos lanzamientos infantiles que hay, más allá de los estrenos de cine que van llegando.

Chupa es una nueva película original de Netflix a la que, advertimos, le están cayendo los palos a raudales por parte de la crítica, o por gran parte de ella, parte de la cual solo ensalza el recrear un mito del folclore americano tan reciente como el del chupacabras, una bestia a medio camino entre un animal monstruoso y el vampiro que se alimenta del ganado. Pues bien, del cuento de terror pasamos a la típica aventura juvenil con criatura de peluche que no va a entusiasmar a nadie, pero que servirá a su propósito: entretener en la sobremesa a los peques, ahora que están de vacaciones.

Chupa está dirigida por Jonas Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón, y tiene a su actor más conocido en la figura del malo de la película, el blanco de Christian Slater. Y digo blanco porque esta historia transcurre en México y en ese sentido se entienden las pocas alabanzas que ha recibido el filme. Y es que, y esto es cierto, no hace falta ninguna inclusión forzada, cuando tienes material que no lo necesita. No obstante, podían haber rodado la película en español, pero a eso ya no se han atrevido (aunque obviamente, la película está doblada).

Con bastante mejores calificativos está siendo recibida Bronca, una miniserie que Netflix ha cazado al vuelo y que, protagonizada por Steven Yeun (The Walking Dead) y la Ali Wong (Aves de presa) en clave de dramedia romántico, está gustanto mucho a todo el que le ha dado la oportunidad. De lo poco que trae netflix esta semana, esto es lo mejor, o lo má recomendable, que no siempre es lo mismo.

Más contenidos exclusivos:

Ah, Belinda . «La vida perfecta de una joven actriz da un giro disparatado cuando acepta protagonizar un anuncio y, de repente, se ve transportada al mundo de su personaje.»

Hasmukh (T1). «El ansiado gran momento de un tímido humorista de pueblo toma un giro inesperado: si quiere que aflore su encanto en el escenario, primero le toca matar.»

Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now . «Este documental intimista y sin filtros narra el salto a la fama de Lewis Capaldi: de adolescente ambicioso con una actuación viral a estrella del pop nominada al Grammy.»

Los reyes de la calle Mulberry: ¡Que reine el amor! «Cuando un malvado expolicía secuestra a la abuela Chetty, Ticky y Baboo vuelven con una alocada misión de rescate que incluye un valioso collar y un espectáculo musical.»

Marinero de guerra (T1). «Dos marinos mercantes que trabajan en un barco noruego luchan por sobrevivir cuando el estallido de la Segunda Guerra Mundial los coge por sorpresa.»

Transatlántico (T1). «Marsella, 1940. Dos estadounidenses y sus aliados montan un operativo para ayudar a los artistas y demás refugiados que quieren huir de Europa en la II Guerra Mundial.»

Entra en catálogo:

Ahora o nunca

Black Sea (Mar tenebroso)

El precio del poder

El renacer de una leyenda

Gift Horse

Hacia rutas salvajes

Heat

Home: Hogar dulce hogar

Irrational Man

Ittefaq

JoJo’s Bizarre Adventure (T1-T3)

La Vierge du Rhin

La segunda verdad

La sombra del reino

Las sombras de el tercer hombre

Los ángeles de Charlie

Mi chica

Niños grandes 2

Noé

Ouija

Rush

Sacerdote del amor

Sir (Hindi)

Steins;Gate (T1)

They Can’t Hang Me

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video llega bien nutrido de novedades, a destacar las nuevas temporadas de series como El Internado: Las Cumbres, así como lanzamientos como Last Light; peo sobre todo, viene nutrido de películas muy buenas que te sonará ver porque son de las que entran y salen continuamente del catálogo. Esta es, de hecho, una de las fortalezas de la oferta de prime Video.

Contenidos exclusivos.

Bandas de Lagos . «Obalola, Ify y Gift, tres grandes amigos, nacieron y se criaron en Isale Eko, dominada por bandas callejeras con afiliación política. Cuando las bandas rivales comienzan a pintar las calles con sangre, Obalola, Ify y Gift se verán atrapados en sus guerras, desvelando secretos que sacudirán los cimientos de Isale Eko y, finalmente, les llevará a encontrar su destino.»

. «Obalola, Ify y Gift, tres grandes amigos, nacieron y se criaron en Isale Eko, dominada por bandas callejeras con afiliación política. Cuando las bandas rivales comienzan a pintar las calles con sangre, Obalola, Ify y Gift se verán atrapados en sus guerras, desvelando secretos que sacudirán los cimientos de Isale Eko y, finalmente, les llevará a encontrar su destino.» Camino a Bollywood (T1). «En una India recién independizada, los caminos de un jefe de estudio, su esposa estrella de cine, un ayudante de confianza y una bailarina se cruzarán en su afán de estrellato y riqueza.»

(T1). «En una India recién independizada, los caminos de un jefe de estudio, su esposa estrella de cine, un ayudante de confianza y una bailarina se cruzarán en su afán de estrellato y riqueza.» De viaje con los Derbez (T3). «La divertida y adorable familia Derbez viaja de nuevo, pero en esta temporada, aunque no estaba planeado, viajarán a Jamaica.»

(T3). «La divertida y adorable familia Derbez viaja de nuevo, pero en esta temporada, aunque no estaba planeado, viajarán a Jamaica.» El Internado: Las Cumbres (T3). «Tres meses después de los terribles sucesos que acabaron con la vida de Paz, Amaia está segura de que los misterios que habitan el Internado no están resueltos. Dispuesta a llegar hasta el final, implica a Zoe, una nueva alumna.»

(T3). «Tres meses después de los terribles sucesos que acabaron con la vida de Paz, Amaia está segura de que los misterios que habitan el Internado no están resueltos. Dispuesta a llegar hasta el final, implica a Zoe, una nueva alumna.» Last Light (Miniserie). «En este thriller distópico, la vida de una familia cambia para siempre cuando un agente infeccioso contamina las reservas de crudo y la sociedad implosiona ante el desastre global.»

(Miniserie). «En este thriller distópico, la vida de una familia cambia para siempre cuando un agente infeccioso contamina las reservas de crudo y la sociedad implosiona ante el desastre global.» Redefinido: J. R. Smith (T1). «Directamente del instituto al draft de la NBA cuando solo tenía 19 años, el dos veces campeón de la NBA J.R. Smith tiene una nueva meta. Va a cursar una carrera universitaria y a perseguir su nueva pasión deportiva en la universidad negra históricamente más grande de los Estados Unidos: la A&T de Carolina del Norte.»

Entra en catálogo:

12 años de esclavitud

A cambio de nada

Adivina quién

Al filo del abismo

Apocalypto

Astérix y las 12 pruebas

Avanzada del infierno

Birdman o (La Inesperada Virtud de la Ignorancia)

Blackfish

Blancanieves y la leyenda del cazador

Buenas noches, y buena suerte

Bámbola

Carol

Conexión Marsella

Confiesa, Fletch

Coriolanus

Deudas en Corea del Sur

Donnie Darko

Dos polícias rebeldes

Dos polícias rebeldes II

El Padrino parte II

El bueno, el feo y el malo

El guardián de la reliquia

El pacto

El padrino

El padrino III: la muerte de Michael Corleone

El regalo

El soldado de Dios

En tiempo de brujas

Enemigo de mi enemigo

Florence Foster Jenkins

Grupo 7

Hacia rutas salvajes

Hellboy Animado: Dioses y vampiros

Hellboy Animado: La Espada de las Tormentas

Her

Hermanos

I am not a serial killer

Intocable

It

It Follows

It. Capítulo 2

La audición

La carta secreta

La ciudad de las estrellas (La La Land)

La colina de la hamburguesa

La hija de Dios

La maldición de la reina de picas

La verdad sobre la ciberseguridad

Las aventuras del príncipe valiente

Las ventajas de ser un marginado

Lecciones de amor

Legend

Lolita

Los Tres Mosqueteros

Madre

Mud

Nadie vive

Negociador

Nightcrawler

No se lo digas a nadie

Noé

Passengers

Persona

Que Dios nos perdone

Retratos del más allá

Serena

Showgirls

Shutter Island

Siempre a tu lado (Hachiko)

Sin rodeos

Snowpiercer

Soy leyenda

Sweet Virginia

Templario

Terapia con Charlie (Serie completa)

Terminal

The Burning Plain (Lejos de la tierra quemada)

The Dresden Files (T1)

The Salvation

Tiempo de matar

Todas las cosas buenas

Tomb Raider

Tras la pista del asesino

Warlock II: El Armagedón

Yo, «el Vaquilla»

Disney+

El catálogo de Disney+ se renueva igualmente con contenidos exclusivos en su mayoría, incluyendo frikadas como un programa dediado al Papa (el de Roma, sí) o un viaje al centro de la Tierra que no sé yo, yo qué sé…

Contenidos exclusivos:

Amén: Francisco responde . «Diez jóvenes de todo el mundo se reúnen en Roma con el Papa Francisco con el objetivo de conversa9r y trasladarle las principales preocupaciones de la juventud. Lo que les espera es un encuentro inédito, una conversación de tú a tú, un acontecimiento único.»

. «Diez jóvenes de todo el mundo se reúnen en Roma con el Papa Francisco con el objetivo de conversa9r y trasladarle las principales preocupaciones de la juventud. Lo que les espera es un encuentro inédito, una conversación de tú a tú, un acontecimiento único.» Las buenas madres (T1). «Basada en una historia real, «Las Buenas Madres» narra la vida de tres osadas mujeres que crecieron en el seno de la ‘Ndrangheta y decidieron cooperar con la fiscal Anna Colace, recién llegada a Calabria.»

(T1). «Basada en una historia real, «Las Buenas Madres» narra la vida de tres osadas mujeres que crecieron en el seno de la ‘Ndrangheta y decidieron cooperar con la fiscal Anna Colace, recién llegada a Calabria.» The Crossover (T1). «The Crossover, basada en la novela best-seller de Kwame Alexander, cuenta la historia de dos hermanos fenómenos del baloncesto adolescentes, Jordan «J. B.» y Josh «Filthy» Bell, mientras gestionan temas de la vida.»

(T1). «The Crossover, basada en la novela best-seller de Kwame Alexander, cuenta la historia de dos hermanos fenómenos del baloncesto adolescentes, Jordan «J. B.» y Josh «Filthy» Bell, mientras gestionan temas de la vida.» Tiny Beautiful Things (T1). «Basada en la colección superventas de Cheryl Strayed, Tiny Beautiful Things trata de una mujer cuyo matrimonio está tocando a su fin, cuya hija apenas le dirige la palabra y cuya carrera como escritora es cosa del pasado.»

(T1). «Basada en la colección superventas de Cheryl Strayed, Tiny Beautiful Things trata de una mujer cuyo matrimonio está tocando a su fin, cuya hija apenas le dirige la palabra y cuya carrera como escritora es cosa del pasado.» Viaje al centro de la Tierra (T1). «Diego y sus amigos pasan el verano en el campamento de Pompilio Calderón, un explorador excéntrico. Encuentran un medallón que pertenece a Pola, la abuela de Diego. Siguiendo sus pasos, viven increíbles aventuras en una dimensión paralela mientras intentan salvar al planeta del desastre.»

(T1). «Diego y sus amigos pasan el verano en el campamento de Pompilio Calderón, un explorador excéntrico. Encuentran un medallón que pertenece a Pola, la abuela de Diego. Siguiendo sus pasos, viven increíbles aventuras en una dimensión paralela mientras intentan salvar al planeta del desastre.» Will Trent, Agente Especial (T1). «El agente especial Will Trent del Gabinete de Investigación de Georgia (GBI) fue abandonado al nacer y creció en el complicado ambiente de las casas de acogida de Atlanta. Sin embargo, a día de hoy, está decidido a utilizar su inimitable agudeza para asegurarse de que a nadie lo abandonan como le hicieron a él.»

Entra en catálogo:

Anfibilandia (T3)

Mala señal (T1)

Apple TV+

Apple TV+, en su línea, estrena poco, poer bien avenido, incluyendo una nuevo documental y laa segunda temporada de una de sus series recientes mejor valoradas.

Contenidos exclusivos:

El mundo contra Boris Becker (T1). «Un repaso a la controvertida vida del gran tenista Boris Becker y a su carrera. Con entrevistas a John McEnroe, Novak Djokovic, Björn Borg y otras estrellas.»

(T1). «Un repaso a la controvertida vida del gran tenista Boris Becker y a su carrera. Con entrevistas a John McEnroe, Novak Djokovic, Björn Borg y otras estrellas.» Schmigadoon (T2). «Josh y Melissa son una pareja con problemas cuyas vidas se transforman cuando se quedan atrapados en una ciudad mágica y musical -con una misión que deben cumplir.»

SkyShowtime

SkyShowtime regresa con nuevos contenidos: por un lado, una nueva serie, precuela de la mítica Grease pero a lo cutre; por el otro, una curiosa repesca con la que la plataforma se sigue nutriendo de material nacional.

Contenidos exclusivos:

El auge de las damas de rosa (T1). «En 1954, cuatro chicas marginadas se unen y desafían la moral social en el instituto Rydell decididas a divertirse a su manera en una nueva era de coches rápidos, pelo engominado y rock and roll.»

Entra en catálogo:

Por H o por Baboo (T1)

HBO Max

Por último, HBO Max apenas estrena una nueva serie de animación para adultos y un documental musical.

Contenidos exclusivos:

Jason Isbell: Running with our eyes closed . «El ganador de varios premios Grammy habla de su infancia, su batalla contra el alcoholismo y el estado de su matrimonio, mientras reflexiona sobre la importancia de la música, la válvula de escape que supone para él y el consuelo que le da.»

. «El ganador de varios premios Grammy habla de su infancia, su batalla contra el alcoholismo y el estado de su matrimonio, mientras reflexiona sobre la importancia de la música, la válvula de escape que supone para él y el consuelo que le da.» Royal Crackers (T1). «Royal Crackers era una gran empresa de aperitivos dirigida por la familia Hornsby. Con el patriarca de la familia incapacitado, harán todo lo posible para que el negocio familiar vuelva a tener éxito.»

Entra en catálogo: