La tercera temporada de Call of Duty Modern Warfare 2 está rompiendo el juego

Activision Blizzard ha lanzado la actualización que lleva a Call of Duty Modern Warfare 2 a la temporada tres, un parche que introduce novedades importantes pero que también está dando algunos problemas importantes, tanto que, en el caso de algunos usuarios de tarjetas gráficas Radeon de AMD, está rompiendo el juego.

No exagero, el número de jugadores de Call of Duty Modern Warfare 2 con tarjetas gráficas Radeon de AMD que está reportando problemas graves van en aumento, y estos dicen que simple y llanamente no pueden iniciar el juego. Cuando intentan ejecutarlo les aparece el mensaje de error que podéis ver en la imagen adjunta, y este se repite en bucle.

Parece que se trata de un problema de tipo «Timeout Detection and Recovery», es decir, un «Evento de Detección y Recuperación de Tiempo de Espera» en DirectX, que identifica cuándo se produce un fallo en los drivers de la tarjeta gráfica e intenta reiniciarlo para que pueda recuperarse. Si la recuperación no se completa, se produce el mensaje de error pero no se genera un bloqueo ni se produce una inestabilidad que pueda comprometer la integridad del sistema, así que no nos encontramos con un pantallazo azul ni con bloqueos o reinicios.

Es un mecanismo de defensa importante y muy útil porque, como os acabamos de explicar, evita que se puedan llegar a producir problemas graves de estabilidad. El caso es que, en general, el código de error que están recibiendo los usuarios afectados indica un fallo a nivel de drivers, y aunque es cierto que este tipo de problemas pueden producirse por distintos motivos no deja de ser curioso que esté afectando a todos los poseedores de una tarjeta gráfica Radeon Vega, tanto dedicada como integrada.

El alcance de este problema es importante, porque parece que ninguno de los usuarios de una Radeon Vega puede iniciar Call of Duty Modern Warfare 2, y ninguna de las posibles soluciones que se han dado, como limpiar cachés y reinstalar los drivers, ha conseguido resolverlo. La tercera temporada de Call of Duty Modern Warfare 2 funciona sin problemas en otras tarjetas gráficas, así que me temo que es un tema de drivers y que AMD tendrá que lanzar cuanto antes una actualización.

Si estabas jugando a Call of Duty Modern Warfare 2 con una tarjeta gráfica Radeon Vega y te has visto afectado por este problema paciencia, no te queda otra que esperar a que la compañía de Sunnyvale libere nuevos controladores que corrijan ese fallo. En cuanto a esa generación gráfica, sigue siendo perfectamente competente para mover juegos actuales y están configuradas con 8 GB o 16 GB de memoria gráfica (Radeon VII), así que no estamos ante modelos demasiado antiguos y mantienen un buen nivel de rendimiento.