Si utilizas WhatsApp en Android no abras este enlace

Una de cal y otra de arena. Si hace menos de una hora te contábamos de una nueva función que llegará pronto a WhatsApp, ahora tenemos que volver a hablar del servicio de mensajería instantánea de Meta, si bien en este caso es para prevenirte, si eres usuario de Android, sobre un problema técnico que afecta al cliente del servicio para este sistema operativo, y que puede llegar a colgar la app, Y para que esto ocurra, tan solo tendrás que intentar abrir un enlace.

El enlace en cuestión, que si aparece en alguna de tus conversaciones en WhatsApp no debes intentar abrir, es http://wa.me/settings y, de pulsar en él, la app de Android (no afecta a los clientes para iOS ni a la versión web) se colgará, obligando al reinicio de la misma, y puede que en algún caso al reinicio del dispositivo en el que se está empleando, además de impedir de manera permanente el acceso a dicha conversación a todos los participantes en la misma. Pero no te preocupes, pues tiene fácil solución (o soluciones, en realidad).

Antes de ir a los pasos a seguir si, accidentalmente, has recibido ese enlace y has hecho click en él, lo primero es aclarar que no se trata de una vulnerabilidad ni un enlace malicioso (aunque sea enviado con la intención de hacer la gracia). Nos encontramos frente a un bug del cliente de WhatsApp para Android, pues dicho enlace en realidad debería servir para llevarnos, directamente, a la configuración de la app, pero por algún problema en el código de la misma, da lugar a este fallo.

🚨¡Alerta por fallo en WhatsApp! Cuidado con el nuevo bug de denegación de servicio 💥 para grupos en Android. 📱 Un nuevo problema de denegación de servicio se está explotando abiertamente en los grupos de WhatsApp. Se está propagando rápidamente debido a su facilidad de… pic.twitter.com/NtYd34tahb — DragonJAR – Seguridad Informática (@DragonJAR) May 27, 2023

Para acabar con el problema contamos con dos posibilidades. La primera consiste en acceder a esa conversación desde otro dispositivo que no emplee Android (como un iPhone), o desde la interfaz web de WhatsApp (debemos tener iniciada sesión previamente en los mismos, eso sí) para, desde allí, borrar el mensaje que contiene la URL.

Otro sistema, que parece haber funcionado para algunos usuarios, es activar el modo avión en el dispositivo, acceder entonces a WhatsApp y, aún en el modo desconectado, proceder a borrar el mensaje con el enlace. A continuación ya podremos reactivar la conectividad del dispositivo y emplear de nuevo WhatsApp con normalidad.

Ahora que se ha hecho público este problema, es probable que todo tipo de grupos abiertos se llenen de «graciosos» que se dediquen a compartir este enlace, por lo que lo más recomendable será prestar aún más atención de la habitual en ese tipo de entornos. No obstante, que el enlace se muestre en la conversación no supone un problema, es necesario intentar abrirlo para que se reproduzca el fallo. WhatsApp no ha publicado, de momento, información sobre el mismo, pero dado que está alcanzando una enorme difusión, podemos esperar que ya estén manos a la obra y que lo resuelvan a corto plazo.