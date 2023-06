Cinco razones por las que deberías cambiar el router de tu operadora

Puede que lleves un tiempo pensando en cambiar el router que tu operadora instaló cuando contrataste tu conexión a Internet, pero que no te hayas atrevido a dar el paso porque no está seguro de si realmente merecerá la pena esa inversión. No te preocupes, es totalmente normal, de hecho este es uno de los temas que más dudas genera todavía entre los usuarios.

También es un tema curioso, porque algunas personas creen que no necesitan cambiar el router, y que mantener durante años el mismo modelo es perfectamente viable y seguro. Obviamente la realidad es totalmente opuesta, y es que con el paso del tiempo ese router irá quedando obsoleto, y su nivel de prestaciones, sus funciones y sus medidas de seguridad ya no estarán a la altura.

Por otro lado, también puede ocurrir que la operadora nos instale un router que no esté a la altura de nuestra conexión a Internet, y que no soporte los últimos estándares del sector. Esto puede ser un problema grave, ya que nos impedirá disfrutar de verdad de todo el potencial de nuestra conexión a Internet, y de nuestros dispositivos.

En este artículo queremos ayudarte a dar el paso y a tomar la decisión de cambiar el router que te dio tu operadora, y para ello te vamos a contar cinco ventajas importantes que podrás disfrutar si te decides a dar el alto a un router de última generación. Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

1.-Cambiar el router mejorará el rendimiento

Buena parte de los routers instalados por las operadoras que se utilizan hoy en día son modelos de gama media o de gama media-baja, y tienen una antigüedad mínima de 5 años, lo que significa que no son capaces de ofrecer el mismo nivel de rendimiento que un router lanzado en los últimos dos años.

Solo con ese dato ya podemos hacernos una idea de la diferencia que podemos llegar a notar, en términos de rendimiento, si cambiamos el router que nos dio la operadora por uno más actual, y lo mejor es que no tendremos que gastar mucho dinero para notar un salto muy grande, sobre todo en conexiones inalámbricas.

Muchos de esos routers tan antiguos tienen una velocidad máxima teórica de 300 Mbps bajo Wi-Fi 4 (2,4 GHz), y un pico máximo teórico de 1.000 Mbps bajo Wi-Fi 5. Estos son valores máximos teóricos, y en cuanto nos alejamos un poco es normal encontrarnos con valores mucho más bajos que pueden rondar entre los 600 y los 200 Mbps.

Con un router como el AVM FRITZ! 7530 AX, que tiene un precio de solo 177 euros, podríamos disfrutar de una velocidad máxima teórica de 600 Mbps en la banda de 2,4 GHz y de 1.800 Mbps en la banda de 5 GHz. Estamos doblando el rendimiento máximo teórico, con todo lo que ello supone cuando nos vamos alejando del router.

2.-Podrás acceder a los estándares de última generación

Esta es otra de las ventajas más importantes que disfrutaremos al cambiar el router. Seguimos con el ejemplo anterior, como hemos dicho la mayoría de los routers entregados por defecto por las operadoras en los últimos años están limitados al estándar Wi-Fi 5, es decir, no son compatibles con el estándar Wi-Fi 6.

Con el AVM FRITZ! 7530 AX podríamos disfrutar de todas las ventajas que ofrece este nuevo estándar, y que afectan tanto al rendimiento como a la latencia, a la seguridad y a la autonomía de los dispositivos inalámbricos que tengamos conectados. Si queréis profundizar sobre este tema os invito a leer este artículo donde vimos todas las ventajas que ofrece el Wi-Fi 6.

3.-Funcionamiento óptimo en entornos multidispositivo

Un nuevo router será compatible con nuevos estándares, lo que mejorará su capacidad de trabajo y su rendimiento en entornos multidispositivos. Continuamos con el ejemplo anterior, el router AVM FRITZ! 7530 AX es compatible con el estándar Wi-Fi 6, lo que significa que incorpora las tecnologías OFDMA y MU-MIMO.

OFDMA permite al router enviar señal a varios dispositivos a través de un solo canal, lo que evita tener que entregar la señal a estos de uno en uno y dejar al resto esperando. La tecnología MU-MIMO no es nueva, eso ya lo sabemos, pero ha recibido mejoras importantes que nos permitirán conectar hasta 8 dispositivos de forma simultánea, mientras que antes solo podíamos tener cuatro.

Con estas tecnologías no solo disfrutaremos de un mayor rendimiento en entornos multidispositivo, sino que además tendremos una experiencia de uso mejorada y no tendremos que preocuparnos por la saturación del Wi-Fi cuando varios usuarios estén conectados al mismo tiempo.

4.-Seguridad y alcance mejorados

El estándar Wi-Fi 6, y los routers más actuales, cuentan con funciones de seguridad mejoradas. Cambiar el router de nuestra operadora por un router AVM FRITZ! 7530 AX nos permitirá acceder a todas esas mejoras. A nivel de seguridad podemos destacar el cifrado WPA3 y VPN, y también contaremos con todas las características de control y de protección parental de FRITZ!OS.

Además de la seguridad también mejorará el alcance de nuestra conexión Wi-Fi, y es que el estándar Wi-Fi 6 cuenta con la tecnología Color BSS, que sirve para hacer frente a la creciente saturación de las redes inalámbricas haciendo que el router sepa diferenciar las señales y que ignore aquellas que no le corresponden.

5.-Nuevas funciones y posibilidades de configuración

Cambiar a un nuevo router también nos permitirá acceder a nuevas características, y tendremos a nuestro alcance diferentes opciones de configuración que nos harán la vida más fácil. En el caso del router AVM FRITZ! 7530 AX, podremos disfrutar de todas las ventajas que ofrece FRITZ!OS, un sistema operativo muy completo con base Linux.

A través de dicho sistema operativo podremos configurar todas las claves de nuestra conexión a Internet, visualizar los dispositivos conectados e identificar posibles intrusos, crear redes de invitados fácilmente, establecer políticas avanzadas de control parental y muchas cosas más. Este sistema operativo se actualiza periódicamente, así que recibe nuevas funciones y mejoras.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!