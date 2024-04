La VPN de Microsoft Defender llega a más usuarios y dispositivos

Microsoft Defender forma parte, desde hace ya algún tiempo, de la propuesta de Microsoft para proteger la seguridad de sus usuarios… bueno, de los que pasan por caja, para ser más exactos. Recordemos que, inicialmente, esta solución de seguridad solo estaba disponible para los niveles empresariales de suscripción a Microsoft 365, pero que desde mitades de 2022 los de Redmond decidieron incluirlo también en los planes Microsoft 365 Personal y Microsoft 365 Familia, poniéndolo por lo tanto al alcance de los usuarios particulares.

Meses después de dicho movimiento, a principios del año pasado, dieron un paso bastante significativo al empezar a hacer que Microsoft Defender se instalara, automáticamente, en todos aquellos ordenadores en los que se instalara alguna de las aplicaciones de Microsoft Office Microsoft 365, un movimiento que probablemente respondía al bajo nivel de implantación de Defender entre los suscriptores, que en muchos casos desconocían que tenían acceso a esta herramienta. No hay datos concretos al respecto, pero cabe imaginar que su uso, a consecuencia de este movimiento, creció exponencialmente.

Este crecimiento, además, no se circunscribe exclusivamente al ecosistema del PC, pues Microsoft Defender también cuenta con versiones para Android y para iOS, que en algunos casos reciben funciones antes incluso que la versión para PC, y permite la instalación en un total de cinco dispositivos por cuenta de usuario. En mi caso, y dadas las buenas valoraciones que suele obtener, lo empleo en un ordenador y dos smartphones, además de instalarlo también en los dispositivos que pasan por mis manos para probar.

A finales de 2023, Windows Defender empezó a ofrecer servicio de VPN a sus suscriptores de Estados Unidos en su versión para Android (a esto me refería antes, al mencionar la prioridad de las plataformas móviles). Pues bien, según informa hoy Microsoft, el servicio de VPN incluido en Windows Defender da el salto de EEUU a Reino Unido, y también de Android a iOS, con planes de llegar a más territorios, y también a Windows y a macOS próximamente.

La VPN de Windows Defender ofrece lo que esperamos de un servicio de este tipo pero, y esto seguramente te resultará familiar, no permite escoger la ubicación de «salida» de nuestra conexión a Internet. Lo que me lleva, por supuesto, a entender este movimiento por parte de Microsoft como una respuesta al llevado a cabo recientemente por Google, con la eliminación de su servicio de VPN de loas beneficios de Google One. Y es que sí, efectivamente, la imposibilidad de elegir la geografía de salida ha sido, también, un elemento característico del servicio de Google.

Esto, claro, me plantea una gran duda. Es evidente que la expansión en el alcance de la VPN de Windows Defender es un intento de captar a suscriptores de Google One descontentos con la medida tomada por Google. Sin embargo, la tecnológica del buscador ha afirmado que la razón por la que elimina este servicio es, en resumidas cuentas, porque prácticamente nadie lo utilizaba. Así, si esto es cierto, ¿logrará Microsoft encontrar oro dónde Google no lo ha hecho? Reconozco que me sorprendería, aunque merecerá mucho la pena permanecer atentos para ver qué ocurre.