Spotify prueba las mezclas offline

Como usuario de Spotify, desde hace ya la intemerata de años, algo que siempre he valorado de manera especialmente positiva del servicio es todo lo relacionado con las recomendaciones de música que me puede interesar. Ya sea con las mezclas creadas a medida, con las canciones que añade a la reproducción cuando terminamos de escuchar el contenido de una lista que hayamos creado nosotros, etcétera, creo que hay mucha inteligencia tras su funcionamiento.

Nunca he terminado de tener claro si el proceso de recomendación se basa exclusivamente en algoritmos de inteligencia artificial o si, más probablemente, Spotify también cuenta con un equipo de profesionales de la música que se dedican a revisar los resultados de dichos algoritmos para, en equipo con los desarrolladores de éstos, afinar su funcionamiento y conseguir, de este modo, que en algunas ocasiones podamos incluso llegar a dudar sobre si una canción la hemos añadido nosotros mismos a una lista, o si ha sido Spotify quién ha considerado (generalmente con acierto) que encajaba bien ahí.

Sea como fuere, en la decana del streaming musical son muy conscientes de la importancia que le conceden los usuarios a esta función y, en consecuencia, se preocupan de mejorarla de manera habitual, ya sea proponiendo nuevos tipos de mezclas, o llevando las mismas a otros apartados del servicio, con el fin de extender su alcance, hacer que más usuarios comprueben su buen funcionamiento y, claro, que de este modo sea más probable que mantengan su suscripción.

La última prueba de esto la encontramos en un tweet de Daniel Ek, fundador y CEO de la compañía, en el que muestra la futura función Your offline Mix de Spotify, un modo que, como podemos deducir rápidamente por su nombre, nos ofrecerá contenidos relacionados con aquello que escuchamos, permitiendo que accedamos a los mismos aunque en ese momento no estemos conectados a Internet (y no, claro, obviamente no hablo de las listas de reproducción sincronizadas, es algo distinto).

Según podemos leer en The Verge, que habría obtenido más información al respecto, la lista de reproducción guardaría automáticamente «una mezcla de tus canciones reproducidas recientemente para cuando el ambiente sea alto, pero tu conexión sea baja«. En la imagen, vemos que la prueba que ha realizado ha generado una lista de tres horas y media, por lo que podemos entender que esta función busca el equilibrio entre ofrecer una buena cantidad de contenido, pero no consumir una fracción excesiva del almacenamiento del dispositivo en el que se está empleando el servicio.

Aunque todavía no hay fecha para su lanzamiento, que sea el propio CEO de Spotify quien lo ha mostrado en su cuenta personal de Twitter, nos invita a pensar que no tendremos que esperar demasiado hasta que se produzca su debut, por lo que permaneceremos atentos.