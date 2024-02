Spotify, tres años sin HiFi

Lo recordaba más cercano pero el calendario no engaña, hoy se cumplen tres años desde que Spotify anunciara la cercana llegada de la calidad de sonido HiFi a su servicio. Bueno, para ser más exactos se cumplen tres años y un día, pues el anuncio se publicó a última hora del 22 de febrero de 2021, si bien es cierto que el decano de los servicios de música en streaming evitó facilitar detalles sobre sus planes al respecto. No nos habló de la calidad de los archivos, no nos habló del porcentaje de su catálogo que se actualizaría, no nos revelaron el precio que tendría este nivel premium… vamos, que en realidad dijeron muy, muy pocas cosas.

Ahora bien, hay algo que sí que dijeron, y es que Spotify HiFi llegaría en algún momento de 2021 y en algunos países. Un dato muy poco concreto, pero que establecía un plazo de poco más de diez meses hasta que se produjera su debut, como tarde el 31 de diciembre de ese mismo año. Y también emplearon el término «Calidad CD», lo que nos hizo colegir que la calidad de los archivos no bajaría de 16-bits/44,1 kHz. En aquel momento aspiraba a competir, principalmente, con Tidal y con Prime Music HD.

Spotify contó con casi tres meses para iniciar el despliegue de su servicio HiFi pero no hicieron nada, y entonces llegó el 17 de mayo de 2021, una fecha que sin duda ha quedado marcada en rojo sangre en el calendario de Spotify, pues fue el día elegido por los de Cupertino para anunciar que el catálogo de Apple Music daba el salto a calidad HiFi, para todos los usuarios y sin subida de precio. Y de manera prácticamente inmediata, Amazon replicaba este mismo movimiento.

Esto, sin duda, supuso un formidable mazazo para la compañía, acabando con sus planes de poder ofrecer calidad HiFi en un plan más caro. Esto es perfectamente comprensible, pero lo que no lo es tanto es la política de comunicación que han mantenido, desde entonces, al respecto. Recordemos que en una de las publicaciones que hicieron tras el anuncio, terminaban afirmando «pronto tendremos más detalles para compartir«.

Tuvieron que pasar más de dos años desde el anuncio inicial para que compartieran algo más, si bien es cierto que lo único que compartieron fue un memorable (y lamentable) «algo llegará en algún momento«. Mientras tanto, eso sí, Tidal tuvo tiempo para bajar el precio de su plan HiFi para equipararlo con Apple Music y Prime Music HD, y otros sí que decidieron hablar sobre Spotify y la calidad de sonido, algo que desde luego no dejó al servicio en buen lugar.

A mitades del año pasado, no obstante, escuchamos hablar por primera vez sobre Supremium, que sería el nombre elegido por Spotify para este nivel de suscripción al servicio. Algunos rumores afirmaban que, finalmente, 2023 sería el año de llegada de la calidad HiFi al servicio. Sin embargo, terminó el año y el plan siguió sin aparecer. Y hoy Spotify ha desaprovechado la oportunidad de cumplir con lo anunciado en un plazo de menos de tres años. Sin duda, un ejemplo perfecto de cómo no se debería gestionar la comunicación.