Todavía falta un tiempo hasta que los dispositivos de Samsung reciban las versiones finales de Android 14 con One UI 6. Si se repiten aproximadamente las fechas del año anterior, podemos esperar que las primeras betas de la versión personalizada del OS vean la luz durante el tercer trimestre del año, y que el despliegue de la versión definitiva se inicie a un lado o a otro de las puertas del otoño, es decir, entre septiembre y octubre. El año pasado, Android 13 con One UI llegó en octubre.

Como ya sabes, One UI es la capa de personalización sumada por Samsung al sistema operativo de Google para dispositivos. En sus últimas versiones, lo cierto es que la tecnológica ha conseguido afinar bastante la propuesta, ganándose la opinión positiva de muchos usuarios. En el lado negativo, no obstante, nos encontramos con un mal endémico de las versiones personalizadas de todos los sistemas operativos, es decir, la gran cantidad de elementos adicionales que suman, y que en muchas ocasiones no son del gusto de todos los usuarios.

Sea como fuere, a medida que se acerca la nueva versión de un sistema operativo, son muchos los usuarios de algún dispositivo asociado al mismo que se preguntan si podrán dar ese salto o si, por el contrario, ya han quedado fuera de dicho ciclo de actualizaciones, lo que empieza a marcar el principio del fin del dispositivo (aunque, en muchos casos, es cierto que dicho fin se puede prolongar durante bastante más tiempo de lo que pretenden los fabricantes).

Hace unas semanas repasábamos, en base a los datos publicados por Apple, la lista de dispositivos compatibles con el futuro iOS 17. Sin embargo, en este caso no hay, al menos de momento, una lista oficial. Ahora bien, SamMobile ha publicado la lista de dispositivos de Samsung que serán compatibles con Android 14 con OneUI 6. Ten en cuenta, no obstante, que esta lista es de confección propia por parte del medio, y que aunque lo planteado en la misma parece realmente sensato, finalmente se puede producir algún cambio sobre la misma. Esta es la esperada lista: