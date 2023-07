Por si no te habías enterado y te interesa, la semana que viene se celebran el Amazon Prime Day 2023, la gran rebaja anual del gigante del comercio electrónico que, al contrario de lo que sugiere, no se reduce a un día, sino a dos. Pues bien, te echamos una mano para que no te pille desprevenida la cita, por si acaso necesitas comprar algo y lo encuentras a buen precio estos días.

Hablando de días, el Prime Day 2023 se celebrará los próximos 11 y 12 de julio, o sea, el martes y miércoles que viene. Dos días en los que se espera que Amazon lance el gancho para captar nuevos suscriptores de Prime, así como para consolidar su fidelización de quienes ya lo son, todo ello mediante un acceso exclusivo a miles de productos en oferta, solo al alcance de suscriptores, cabe repetir.

Dicho lo cual, o esa es mi opinión, no me parece que el Amazon Prime Day sea un elemento fundamental con el que garantizar la fidelización de los suscriptores de Amazon Prime, y es que la suscripción se amortiza de una u otra manera. Pero tampoco resta, eso seguro, y aunque no me suele mover el consumismo compulsivo, si se puede aprovechar la oportunidad para realizar compras pendientes a un mejor precio… mejore que mejor, valga la redundancia.

Para hacerlo -aprovechar el evento-, hace poco publicamos una guía en la que te explicamos cómo adelantarse a la campaña para conseguir las mejores ofertas, un artículo que te recomiendo leer, pero del que te comparto lo más elemental: disponer de una cuenta de Amazon Prime es imprescindible para acceder a las ofertas del Amazon Prime Day 2023. Se dan otros consejos, pero ese es un requisito que se tiene que cumplir sí o sí.

¿No eres suscriptor de Amazon Prime y no quieres gastarte los 49,90 euros anuales que cuesta? Ya te digo que dependiendo de cómo te lo montes, se amortiza (hasta juegos gratis tienes y no pocos), pero si nunca has estado suscrito, el primer mes es gratis y puedes aprovecharlo para disfrutar del Amazon Prime Day y anular la membresía antes de que te cobren nada. Ahí lo dejo.

Por último, un pequeño truco para que no te la cuelen con ofertas que no lo son, y es que aun cuando Amazon ha puesto medidas para evitarlo, los engaños (subir el precio de un producto antes de que lleguen las rebajas, para que así parezca que hay un descuento, por ejemplo), el que no corre vuela y conviene ir preparado, Así pues, descubre cómo conseguir los productos de Amazon que te interesan al mejor precio, algo tan sencillo como seguir lo pasos ahí indicados.

Y no hay más. Con todo lo que se apunta en esta entrada, ya estás preparado para sacarle provecho al Amazon Prime Day 2023.