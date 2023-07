Se filtran los precios de las Galaxy Tab S9

La futura generación de las tablets de gama alta de Samsung, las Galaxy Tab S9, serán presentadas en el próximo Samgung Galaxy Unpacked que, como ya te adelantamos hace unas semanas, finalmente se celebrará el próximo miércoles 26 de julio. Evidentemente, los grandes protagonistas de dicho evento serán los dos nuevos plegables, es decir, el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Z Flip 5, y también esperamos que el Galaxy Watch 6 sea otro de los dispositivos destacados del día. Así, de cumplirse todas estas expectativas, y son bastantes las señales que apuntan en esa dirección, este Unpacked promete ser muy interesante.

Es cierto que la mayor parte de la atención recaerá sobre los plegables y el reloj, pero no debemos olvidar que el de las tablets es un mercado que también genera un enorme interés entre muchos usuarios, y que a día de hoy la propuesta de Samsung para la gama alta de este mercado es una de las pocas alternativas frente a la todopoderosa posición de Apple con su extenso catálogo de la familia iPad. Y dado que la competencia siempre es positiva, que Samsung renueve su compromiso con las ya cercanas Galaxy Tab S9 es, sin duda, una excelente noticia.

Al igual que con el resto de dispositivos que esperamos para el Unpacked de verano, durante los últimos meses ya hemos asistido a algunas filtraciones sobre las Galaxy Tab S9, y en base a las mismas podemos esperar unas tablets con un gran rendimiento, pantallas de gran calidad y unas especificaciones técnicas de primer orden, y que repasaremos un poco más adelante. Nada de esto es oficial, claro, así que debe ser tomado con ciertas reservas, pero en algunos casos son varias las fuentes que han corroborado los datos, por lo que podemos concederles un buen grado de fiabilidad.

Nos faltaba por saber, eso sí, con qué precio llegarán al mercado, pero una nueva filtración que podemos encontrar en SamInsider nos adelanta los precios de las Galaxy Tab S9 para Europa. En concreto, hablamos de los precios de dos variantes de la Galaxy Tab S9, uno para la Tab S9+ y uno para el tope de gama, es decir, la Tab S9 Ultra, en todos los casos para sus versiones con conectividad WiFi (se espera que también se comercialicen modelos WiFi+5G que, obviamente, serán algo más caros).

Así, según los datos que provendrían de un minorista europeo no revelado, la Galaxy Tab S9 de 11 pulgadas con 8GB+128GB tendrá un precio de 929 euros, mientras que el modelo con 12GB+256GB subirá hasta los 1.049 euros. La Galaxy Tab S9+ de 12,4 pulgadas con 12GB+256GB sube hasta los 1.149 euros, y en la parte más alta nos encontramos con la Tab S9 Ultra, con sus nada menos que 14,6 pulgadas y sus 12GB+256GB, que costará 1.369 euros. Eso sí, al valorar estos precios debemos tener en cuenta que, al no saber el país de origen, no podemos calcular ni si ya incluyen impuesto ni, en tal caso, cuál es su cuantía, por lo que puede producirse alguna diferencia en el precio final.

En lo referido a sus especificaciones, esto es lo que nos han adelantado los rumores hasta el momento: