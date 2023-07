Microsoft prueba un Bing más conversacional

Microsoft es muy, muy consciente, del enorme impacto que ha logrado con Bing. Ya incluso desde antes de su lanzamiento, el pasado mes de febrero, eran muchas las señales que apuntaban a que nos encontrábamos frente a una propuesta que pretendía ofrecer un enorme cambio en el modo en el que buscamos información en Internet, y aún con sus fallos, que también los tiene, lo cierto es que los de Redmond han sabido estar a la altura de las expectativas, creando un servicio que no ha dejado indiferente a casi nadie.

Ya ha pasado alrededor de medio año desde aquel momento (santo Dios, cómo corre el tiempo, pero eso es otra historia…), y en todo este periodo Microsoft no ha dejado de añadir nuevas funciones, incrementar límites y, en general, de mejorar Bing para hacerlo más atractivo para sus usuarios, así como para aquellos que todavía no lo son y a los que pretende atraer. Esto se explica, aún más, al tener en cuenta que su principal rival, Bard, no debutó de manera (casi) global hasta alrededor de tres meses después, durante el Google I/O 2023. Y a día de hoy sigue sin ser, todavía, accesible desde la Unión Europea.

Una de las principales virtudes de Bing, y es algo que hace que destaque frente a otros rivales como ChatGPT, es que el asistente-buscador de Microsoft siempre documenta las fuentes empleadas para componer sus respuestas. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, las alucinaciones de los modelos de IA son un gran problema, y en aquellos modelos en los que es imposible conocer la o las fuentes empleadas, esto se magnifica. Bing puede elegir, accidentalmente, una fuente errónea, pero esto es algo que podremos verificar de inmediato, lo que plantea una enorme seguridad a la hora de valorar sus respuestas.

Esto, que en general resulta positivo, sin embargo hay ocasiones en las que puede resultar forzado, especialmente para aquellos usuarios que vienen de otros servicios como ChatGPT. Así, según podemos leer en WindowsLatest, Microsoft está trabajando en un modo más conversacional de Bing, es decir, en hacer que el sistema sea capaz de identificar aquellas consultas en las que no es necesario citar fuentes para, de este modo, proporcionar respuestas sin las mismas.

Esto, en primera instancia, puede parecer un error, pero es cierto que dado el propósito general de Bing, hay consultas en las que las fuentes son innecesarias e irrelevantes, y parece ser que en esos casos hay usuarios que prefieren una experiencia más parecida a la que ofrece ChatGPT, sin enlaces y sin contenidos relacionados. Es decir, que Bing se comporte más como un asistente que como un buscador de información, algo que podría encontrar especial encaje en el cada vez más cercano Windows 11 con Copilot que, como sabes, se basa en Bing.