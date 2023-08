CORSAIR Platform:6, reinvención del escritorio

Vamos a partir de una base, y es que denominar este CORSAIR Platform: 6 como escritorio es algo así como emplear la palabra coche para referirnos a un Ferrari. Y es que sí, en ambos casos la elección del término es la correcta, pues es la palabra que más rápido nos indica la naturaleza y razón de ser de aquello que están referenciando. Sin embargo, como ya sabes en el caso de un Ferrari, y como explicaré a continuación en el caso de este Platform:6, el problema es que ambos términos se pueden quedar muy cortos.

Quizá un buen punto de partida sea descartar el término de escritorio para emplear otro algo más ambicioso: estación de trabajo, pues es mucho más que una simple superficie fija en la que colocar los elementos que queramos, ya que nos proporciona otras funciones y ventajas que no encontramos en los escritorios convencionales. Y, algo muy importante, dichas funciones y ventajas son el fruto de un análisis completo de las necesidades de los usuarios, entre los que sin duda me he visto reflejado al ver esta propuesta por primera vez. Pero bueno, seguramente te estarás preguntando qué es lo que tiene de especial, así que vamos con ello.

De un tiempo a esta parte se ha empezado a popularizar el hábito de emplear el ordenador de pie, ya sea alternando esta posición con la de sentado, o bien de manera permanente. CORSAIR Platform:6 da respuesta a esta demanda al contar con un sistema motorizado que permite ajustar su altura a voluntad y de manera dinámica. De este modo, no tendremos que optar por una estructura fija de una u otra altura, sino que podremos ajustar ésta siempre que lo deseemos, simplemente pulsando un botón.

Para facilitar el montaje del monitor (o monitores) incorpora brazos de monitor dobles que nos permitirán ajustar mejor su posición y orientación, al tiempo que nos proporciona un mayor espacio libre en el escritorio, algo que sin duda resulta de agradecer, especialmente para aquellos usuarios que, por la razón que sea, acumulan una gran cantidad de objetos en el mismo. gracias a este sistema, no nos tendremos que preocupar por el espacio ocupado por las peanas de las pantallas.

Otro elemento muy importante al hablar de estaciones de trabajo es el del cableado, que en muchos casos es una demostración perfecta de que el Universo tiende a la entropía. Para evitar el caos, Platform:6 incorpora una bandeja de gestión de cabler CORSAIR RapidRoute de gran tamaño, que además de mantener los cables ocultos, facilita una organización más limpia y clara de los mismos. Además, gracias a sus considerables dimensiones, este espacio también podrá ser empleado para ubicar regletas de enchufes, duplicadores USB, etcétera.

Hasta ahora hemos hablado de la superficie del escritorio y de su capacidad para albergar objetos, pero lo cierto es que las necesidades de espacio de muchos usuarios pueden ir bastante más allá, y ahí es donde entra en juego otro aspecto más que destacable de Platform:6, sus extensiones para crecer en capacidad de almacenamiento, que elevan de manera sustancial su capacidad en este sentido, haciendo que sea una opción única en su proporción entre el espacio que ocupa y la capacidad que ofrece.

Así, por una parte encontramos las extensiones laterales, que podremos ubicar a ambos lados del CORSAIR Platform:6 y que proporcionan, cada una de ellas, unos 30 x 70 centímetros adicionales. O, si lo preferimos, podremos optar por los bastidores perforados en los que podremos colgar todo tipo de objetos. Contamos tanto con bastidores para situar en los laterales de la estación de trabajo, como con un gran bastidor de montaje superior, que situaremos en vertical tras los brazos para los monitores y que, en conjunto con diversos tipos de soporte, podremos emplear para poner todo tipo de objetos que queremos tener a mano cuando empleamos el PC.

A este respecto, y esto interesará especialmente a los creadores de contenido, CORSAIR también lanzará, bajo el paraguas de su marca dirigida especialmente a estos usuarios, la expansión Elgato Multi Frame, que se podré encontrar en una edición especial de Platform:6 denominada Creator Edition, y que entre otras funciones también contará con altura ajustable y con superficie de madera de caucho. Y, por supuesto, contará con adaptadores para productos Elgato Multi-Mount y Flex Arm, lo que permitirá montar Key Lights, cámaras o micrófonos directamente en el sistema de raíles, de una manera rápida, sencilla y totalmente fiable.

Ahora bien, ¿necesitan todos los usuarios todas esas funciones? Lo cierto es que no, por lo que una estación de trabajo con todo lo enumerado anteriormente puede ser demasiado para muchos de ellos. Pero aquí es dónde CORSAIR se ha anotado otro tanto muy importante, y es que ha diseñado Platform:6 para que sea tremendamente modular. Así, cuando salga a la venta, lo que ocurrirá durante el cuarto trimestre de este año, el usuario accederá a un configurador online en el que podrá personalizar la estación de trabajo, para ajustarla a sus necesidades.

