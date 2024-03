Corsair RMx SHIFT Series blanca, nuevo color, mismos valores

Ya ha pasado algo más de un año desde que Corsair presentara sus fuentes de alimentación RMx SHIFT Series, tal y como te contamos en aquel momento. Sus especificaciones técnicas ya nos indicaban que nos encontrábamos frente a una fuente de alimentación de primera, capaz de cubrir las necesidades de los usuarios más exigentes, que no solo ponen el foco en la potencia, también se preocupan y mucho de la eficiencia y de la fiabilidad de la misma.

Como ya contábamos en su momento, con las Corsair RMx SHIFT se establecía un nuevo paradigma de diseño, al alojar los conectores en el lateral de la fuente de alimentación, en lugar de hacerlo en su parte posterior (entendiendo como frontal la que podemos ver desde la trasera del PC). Este cambio, sobre un tipo de diseño presente desde hace décadas, se traduce en una accesibilidad mucho más sencilla a los conectores, pues tan solo tendremos que retirar el panel lateral del chasis para tenerlos totalmente a mano.

El diseño se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en un elemento clave para muchos usuarios. Los que peinamos canas aún recordamos los tiempos de las aburridas cajas beige. A día de hoy, sin embargo, la estética permite disfrutar de diseños realmente atractivos, y a este respecto los fabricantes de componentes juegan un papel importante. En este sentido, hay una tendencia que, personalmente, reconozco que me gusta especialmente, y es la de los equipos de color blanco, y es aquí dónde entra esta ampliación de la familia Corsair RMx SHIFT.

Como ya has podido ver en las imágenes, estás nuevas Corsair RMx SHIFT Series blancas, que se suman a los modelos presentados el año pasado, son la propuesta perfecta para equipos de este color. Pero, claro, no lo son solo por el mismo, también por sus prestaciones. Modulares y disponibles en versiones de 750, 850, 1000 y 1200 vatios, cuentan con calificación 80 PLUS Gold e integran un ventilador de 140 milímetrod con rodamientos dinámicos líquidos y baja fricción, compatible con el modo Zero RPM.

Para garantizar potencia y fiabilidad, las fuentes de alimentación Corsair RMx SHIFT Series integran condensadores electrolíticos primarios japoneses con temperatura nominal de 105 grados centígrados, lo que combinado con el sistema de ventilación que mencionaba anteriormente, nos indica que podremos aprovechar su rendimiento al máximo de manera segura. Fruto de ello, hablamos de una fuente de alimentación con certificación ATX 3.0.

Las nuevas Corsair RMx SHIFT Series blancas ya están a la venta en la página web de su fabricante, y sus precios parten de los 154,90 euros del modelo de 750 vatios.