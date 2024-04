Celebra la primavera con una licencia 100% original de Windows 11, por solo 20,1 € en Supercdk

Hace ya unas semanas que salimos del invierno, y tras un par de episodios de tiempo inestable, todo apunta a que finalmente empezaremos a disfrutar del benevolente clima de la primavera, una estación que representa el renacer. Un momento para volver a empezar, para reformular nuestra realidad y, ¿por qué no? También la de todo aquello que nos acompaña. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que aprovechar las ofertas de primavera de Supercdk para hacernos con una licencia de Windows 11, genuina y para toda la vida, por tan solo 20,1 euros?

Por este precio, que supone una inversión mínima, nos aseguramos de poder utilizar Windows «con todas las de la ley», es decir, que tendremos la tranquilidad de saber que nuestro software es seguro (a diferencia de lo que ocurre con no pocas versiones pirateadas, activadores, etcétera). Además, podremos actualizarlo sin problemas, tanto con las tuesday patchs de seguridad, como las que añaden nuevas e interesantes funciones, como la reciente Momentos 5 que Microsoft ha empezado a desplegar recientemente.

Cómo utilizar el cupón de descuento “MUY”

Como cortesía con nuestros lectores, Supercdk nos permite ofreceros un sensacional descuento, del 25%, sobre sus ya más que económicos precios. Para disfrutar del mismo debes emplear el cupón exclusivo «MUY», y a continuación te explicamos cómo hacerlo, pues es el método para obtener una licencia original de Windows 11 por tan solo 18,8 euros. El proceso es similar, eso sí, para cualquiera del resto de ofertas que te traemos aquí.

El primer paso es hacer click en el enlace de lo que deseas comprar, que en este ejemplo será Windows 11. De este modo, claro, se abrirá la página de dicho producto, en la que verás su precio sin el descuento:

Es normal, ya que todavía no has empleado el cupón de descuento, así que no te preocupes. Pincha en «Comprar» y, si aún no tienes, crea una cuenta de usuario en la tienda. En caso de que ya hayas comprado anteriormente, podrás iniciar sesión con la cuenta que creaste en aquel momento. Esto te llevará a la página de confirmación de pedido, en la que tendrás que escribir el código de descuento, «MUY» (sin las comillas) y hacer click en el botón «Solicitar». De este modo, el precio se actualizará para reflejar la oferta especial para nuestros lectores:

Ahora ya puedes completar el proceso de compra y, en unos pocos minutos, recibirás la clave de activación asociada a la licencia que acabas de comprar.

Activación de Windows 11

Ahora que ya tienes tu licencia original de Windows 11, seguro que estás deseando emplearla en una instalación del sistema operativo, así que te explicamos cómo utilizarla tanto en una instalación nueva como para activar una ya existente.

Si el Windows que quieres activar todavía no está instalado, tan solo tendrás que iniciar el proceso de instalación y, en determinado momento, el asistente te permitirá elegir qué versión del sistema operativo vas a instalar, y a continuación te pedirá la clave asociada a tu licencia. Escríbela, sigue con el proceso de instalación y, al finalizar, Windows ya estará activado.

Para una instalación ya existente y que no se ha activado, ve al menú Inicio, escribe «Activar Windows» en la barra de búsqueda y, en los resultados, pincha en «Ver si Windows está activado». Esto te llevará a esta ventana:

Como seguramente ya sabías, en la misma verás que esa instalación de Windows 11 todavía no está activa (esto es, precisamente, lo que vamos a solventar). Haz click ahora en el botón «Cambiar» que se muestra a la derecha de «Cambiar la clave de producto». De este modo se abrirá una nueva ventana flotante en la que, como ya habrás deducido, debes introducir la clave de la licencia

Ya casi está, cuando introduzcas la clave y hagas click en siguiente, se mostrará un nuevo mensaje en el que tendrás que confirmar la activación. Hazlo pinchando en «Activar» y, de este modo, habrás completado el proceso y tu sistema operativo ya estará activado y listo para ti.

