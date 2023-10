Spotify prueba la IA para crear listas de reproducción con prompts

Es indudable que Spotify ha visto, en la inteligencia artificial, una oportunidad de oro para introducir múltiples mejoras en su servicio, y de ese modo poder plantar frente a su numerosa y agresiva competencia. Y lo cierto es que el decano de los servicios de música en streaming estaba muy, muy necesitado, de un revulsivo que acabara con un periodo de varios años (cuyo origen podemos cifrar en el fallido anuncio de lanzamiento de Spotify HiFi), en el que la compañía parecía totalmente incapaz de brillar como lo hiciera en sus inicios.

Hace poco más de una semana te contábamos un movimiento que no dudé en calificar de revolucionario, y que apunta a marcar una gran diferencia, y es que Spotify doblará, empleando inteligencia artificial, sus podcasts, pero replicando la voz del creador original. Y sí, soy consciente de que puede paradójico mencionar esto como positivo tras la noticia que dábamos ayer mismo, pero en realidad son casos muy distintos, y en este caso se cuenta con la aprobación de las voces replicadas.

No es la única novedad en este sentido. A principios de año anunciaba Spotify DJ, una función también basada en inteligencia artificial que ha encontrado muy buena acogida en los mercados en los que ya ha debutado, y podemos tener seguro que se producirán nuevos anuncios en este sentido en el futuro, pues precisamente el del streaming de contenidos es un sector en el que parece que la llegada de la inteligencia artificial todavía está en una fase muy inicial.

Spotify pone, desde hace mucho tiempo, bastante trabajo en lograr que las recomendaciones personalizadas se ajusten verdaderamente a nuestras preferencias, un punto en el que ya he contado, en ocasiones anteriores, que conmigo han concatenado acierto tras acierto desde hace ya muchos años. No obstante, son tantos los factores que pueden determinar qué es lo que queremos escuchar en cada momento, que es poco menos que imposible que el servicio pueda adivinarlo y sugerirlo. Ahora bien, esto puede cambiar con esta novedad, aún inédita.

Según podemos leer en Gizmodo, Spotify está probando una función para crear listas de reproducción a partir de un prompt de texto. Aunque todavía no ha sido vista en funcionamiento, sí que se han detectado referencias en el código de la app, concretamente a algo llamado «AI Playlist», así como el texto «Get playlists based on your prompts».

Será más que interesante, si finalmente se materializa, comprobar tanto la profundidad que pueden alcanzar los prompts, como la capacidad de la IA que se encargará de interpretarlos y traducirlos en una selección musical personalizada. Si consiguen hacerlo bien tanto en la interpretación del texto como en la selección resultante, creo que Spotify puede volver a notarse un punto (un triple, en verdad) que marcará una importante diferencia en el uso del servicio.