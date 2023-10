Los anillos de Saturno podrían estar formados por los restos de dos lunas que chocaron

Uno de los iconos más importantes, y más conocidos, dentro de nuestro sistema solar son sin duda los anillos de Saturno. Los amantes de la astronomía tenemos más o menos claro qué son y cuáles son los principales materiales que contienen, pero los científicos nunca han estado verdaderamente seguros de cómo o cuándo se formaron.

Seguimos sin estar del todo seguros, pero gracias a una nueva simulación la cosa empieza a estar un poco más clara, y tenemos una nueva teoría que tiene mucho sentido y que resulta bastante interesante. Afortunadamente, también es bastante sencilla de entender, y sugiere que los anillos de Saturno serían mucho más jóvenes de lo que se pensaba, es decir, que su formación ocurrió antes de lo que creíamos.

El informe que se ha publicado en relación a dicha simulación dice que los anillos de Saturno se formaron tras la colisión de dos lunas heladas, un evento que sucedió, en teoría, hace unos pocos cientos de millones de años. Otras evidencias que nos deja esa simulación sugieren que el polvo orbital y algunas de las lunas del planeta no surgieron de forma concurrente con el nacimiento de Saturno y el resto del sistema solar, si no que lo hicieron a posteriori.

En el vídeo adjunto podéis ver esa simulación que parte de la teoría de la colisión de las dos lunas. Esta ha sido posible gracias al uso de un superordenador que ha estado a disposición de la NASA y de la Durham University. Como podemos ver, la colisión redujo las lunas a pedazos de diferente tamaño, y estos se mantuvieron en órbita debido a la enorme fuerza gravitacional de Saturno.

Esos fragmentos volvían a colisionar entre ellos, se unían y esto dio forma a nuevas lunas. Los fragmentos de hielo puro cercanos al planeta fueron los que acabaron tomando esa forma de anillos que todos conocemos, y que convierten a Saturno en un gigante de gas realmente único. Se cree también que es muy probable que los anillos de este planeta hayan recibido de forma constante material «extranjero» a través de impactos continuados de micrometeoritos.

También sabemos que los anillos de Saturno llevan tiempo perdiendo masa, y que en algún momento acabarán desapareciendo. No obstante, esto no sucederá hasta dentro de algunos cientos de millones de años, así que tranquilo, no estaremos aquí para presenciarlo. Esta nueva teoría es muy creíble porque, al final, las colisiones de lunas y planetas fueron algo común en las etapas más violentas y previas al asentamiento definitivo del sistema solar tal y como lo conocemos.