Adiós a los backups ilimitados, gratis, de WhatsApp en Android

Con el paso de los años de uso de WhatsApp, o bien somos estrictos en lo que se refiere a la limpieza, o es probable que terminemos acumulando un histórico de varios gigas entre mensajes, imágenes, vídeos y demás. En mi caso, que me reconozco un tanto dado al Síndrome de Diógenes en su variante digital, acabo de comprobarlo y mi archivo completo, en el que conservo conversaciones de hace más de 10 años, ha superado holgadamente los ocho gigabytes, y eso que en bastantes comunicaciones de este tipo no utilizo WhatsApp, sino Telegram, por lo que su tamaño de otro modo podría ser mucho mayor.

Una función muy importante de WhatsApp, especialmente para aquellos a los que nos gusta conservar el archivo de conversaciones y protegerlo frente a posibles fallos del smartphone en el que lo empleamos es la copia de seguridad. Con la misma, como su propio nombre indica, podemos realizar un backup periódicamente. Dicha copia de seguridad se almacena en la nube por defecto del sistema operativo que utilizamos, es decir, en iCloud en el caso de iOS y en Google Drive para los dispositivos Android.

Hasta ahora, los usuarios de este último disfrutaban de una ventaja exclusiva, y es que las copias de seguridad subidas al almacenamiento de su cuenta de Google no detraían su tamaño del espacio disponible para sus cuentas. Es decir, que aunque tuvieras una cuenta gratuita con sus 15 gigas de rigor, y el backup de WhatsApp ocupara 20 gigabytes, no había problema. En el caso de Apple no es así, el espacio que ocupa la copia de seguridad en la nube se detrae del total de espacio en iCloud Drive de la cuenta del usuario.

Esta diferencia llega a su fin y, desgraciadamente, no es en beneficio de los usuarios de iOS, sino en perjuicio de los de Android. Según podemos leer en las páginas de ayuda del sistema operativo, Google dejará de ofrecer alojamiento ilimitado gratuito para las copias de seguridad de WhatsApp en Android. Y este es un cambio que empezará a producirse más pronto que tarde, por lo que todos los usuarios potencialmente afectados deberían empezar a plantearse sus opciones.

Los plazos, como digo, no son largos. Concretamente, para los usuarios de la versión beta de WhatsApp en Android este cambio se aplicará el mes que viene, diciembre de 2023, mientras que su alcance a todos los usuarios de WhatsApp en Android empezará a producirse partir de principios del año que viene. No hay fechas concretas de momento.

Como indicaba anteriormente, las cuentas gratuitas de Google ofrecen un total de 15 gigabytes que, eso sí, se reparten entre correo, Google Drive, Google Docs, etcétera, por lo que será necesario comprobar el espacio disponible y comprobar si hay espacio suficiente para la copia de seguridad de WhatsApp. En caso contrario solo podremos ampliar la capacidad de la cuenta (lo que, claro, supone pasar por caja) o bien dejar de realizar las copias de seguridad, con los riesgos que esto plantea.