Apple anuncia las finalistas a app del año, y premia a Taylor Swift

Poco a poco, se va acercando el final del año y, con el mismo, las listas de «Los mejores nnnn de 2023″. Obviamente, Apple no se iba a perder esta fiesta, de modo que hoy hemos sabido de dos noticias en este sentido, ya que los de Cupertino han anunciado el premio a artista del año de Apple Music, y también han mostrado las listas de las apps finalistas en la competición para convertirse en las mejores de su categoría para los principales sistemas operativos de la marca.

Te guste o no te guste, e incluso si nunca has llegado a escuchar su música, es indudable que la artista del año ha sido Taylor Swift, que ha convertido su tour Eras, con todo lo que lo rodea, en uno de los fenómenos mediáticos del año, en un punto especialmente dulce de su carrera, que para muchos (entre los que me encuentro) empezó cuando, cansada del manoseo al que han sido sometidos los derechos de sus primeras grabaciones, decidió regrabarlas, generando de este modo nuevos masters sobre los que tiene el control absoluto, al tiempo que impide la explotación comercial de los originales. Personalmente, reconozco que desde aquel momento cuenta con mi total admiración.

«Es todo un honor ser la Artista del Año de Apple Music«, ha declarado Taylor Swift. «Gracias a todos por hacer de este año el más increíble, feliz y memorable de mi vida. Habéis reproducido mis temas sin parar, los habéis cantado conmigo en los conciertos y los habéis bailado a tope en las salas de cine. Nada de esto habría sido posible sin vosotros. Muchísimas gracias.«, podemos leer en la nota de prensa oficial.

Además de anunciar la artista del año de Apple Music, como indicaba al principio los de Cupertino también han publicado la lista de finalistas a mejores apps del año para varias categorías de sus principales tiendas de aplicaciones, son los siguientes:

Finalistas a apps del año

Finalistas a juegos del año

Finalistas de Impacto Cultural

No hay, todavía, fecha exacta para la publicación de los ganadores, de momento Apple solo dice que esto ocurrirá a finales de mes, así que permaneceremos atentos.