Wonka, Aquaman y el reino perdido o Migración: Un viaje patas arriba son algunos de los estrenos de cine más destacados de diciembre, que no los únicos… Así que te invitamos a echar un vistazo a la selección que hemos preparado para ti en la que tampoco está todo, pero sí lo suficiente como asegurarte el plan con tiempo.

Dicho lo cual diciembre no es, por tiempo, un mes con multitud de estrenos, si bien sí suele ser uno de los meses más importantes para la cartelera internacional en lo que a grandes apuestas se refiere. Como siempre, no obstante, te recordamos que si no eres de ir al cine, pero sí de disfrutarlo en casa… lo tuyo son las Novedades VOD.

Estrenos de cine del 1 de diciembre

Ocho apellidos marroquís

Este viernes 1 de diciembre se renueva la cartelera española y lo hace con una nueva entrega de una de las franquicias más taquilleras que ha dado el cine patrio, nada menos que Ocho apellidos marroquís. Y sobran más palabras. La principal diferencia en este caso no es la que indica el título, sino que dirige Álvaro Fernández Armero en lugar de Emilio Martínez-Lázaro.

La Navidad en sus manos

Si no tenías suficiente con una comedia a la española, aquí va la segunda, esta dirigida para toda la familia y con telón navideño de fondo. Como con la peli anterior, eso sí, te vas a encontrar con un buen montón de caras bien conocidas de la escena nacional. Su parada final será en Amazon Prime Video.

Noche de paz

Arropada por el cliché navideño se estrena también Noche de paz, una típica de acción a la estadounidense dirigida por John Woo (Cara a cara) y protagonizada por Joel Kinnaman (Escuadrón suicida). Si te apetecen unos titiros, ya sabes.

Godzilla: Minus One

Por último se estrena también Godzilla: Minus One, película japonesa de acción con el mítico monstruo como elemento de atracción y, al menos la crítica, la está aplaudiendo, por lo que si te va este tipo de cine parece que ha salido bien la cosa.

Estrenos de cine del 6 de diciembre

Wonka

La semana que viene llega a la gran pantalla Wonka, uno de los grandes estrenos del mes y una nueva adaptación de la obra de Roald Dahl, basada además en uno de sus personajes más conocidos. Lo que te puedes estar preguntando es qué tiene por ofrecer esta que no hayas visto ya en Un mundo de fantasía o Charlie y la fábrica de chocolate y la respuesta es… que se no se trata exactamente de un remake de las anteriores, aunque evidentemente, ahí está Willy Wonka (Timothée Chalamet), los Oompa Loompa (al menos uno, el de Hugh Grant) y toda la imaginería propia de la historia. Terminará en HBO Max.

Maestro

Esta se esperaba para la última semana de noviembre adelanto mediante y, mira por dónde, sale la semana que viene al final. Hablamos de Maestro, un drama distribuido por Netflix, protagonizado y dirigido por Bradley Cooper (Ha nacido una estrella) en el que el estadounidense se pondrá en la piel del legendario compositor, pianista y director de orquesta Leonard Bernstein.

La partitura

Siguiendo con el trasfondo musical, pero cambiando de género llega La partitura, una de terror que está recibiendo cierto interés por la prensa especializada y cuyo principal atractivo es, pese lo triste del asunto, que se trata de la última película que veremos de Julian Sands (Warlock, el brujo, Romasanta, la caza de la bestia).

Chicken Run: Amanecer de los nuggets

La segunda semana de diciembre se cierra con el estreno de Chicken Run: Amanecer de los nuggets, película de animación para todos los públicos al estilo del resto de producciones de Aardman Animations, conocidos sobre todo por ser los creadores de La oveja Shaun. Poco después estará disponible en Netflix.

Estrenos de cine del 15 de diciembre

La sociedad de la nieve

La tercera semana de diciembre es la fecha señalada para el estreno de la nueva película de J.A. Bayona (El orfanato, Lo imposible): La sociedad de la nieve, o lo que es lo mismo, la nueva adaptación de la historia real de «la tragedia de Los Andes» que ya se recreó en los noventa con la conocida ¡Viven!… y que también va para Netflix.

Champions

A mediados de diciembre se estrena también Champions, refrito estadounidense de la española Campeones dirigido por Bobby Farrelly (Algo pasa con Mary, Dos tontos muy tontos) y protagonizado por Woody Harrelson (Bienvenidos a Zombieland, True Detective).

Camino a Belén

¿Algo diferente para Navidad, pero sin perder el espíritu de estas fechas? Camino a Belénes un dramedia musical con fuente en la misma Biblia donde se relatan a ritmo de música contemporánea la historia de José, María y Jesús. Que no se diga que no hay de tó.

Teddy, la magia de la Navidad

Y ya en clave para toda la familia, Teddy, la magia de la Navidad, adaptación noruega de las aventuras navideñas del osito de peluche para disfrutar con los más pequeños de la casa.

Estrenos de cine del 20, 21 y 22 de diciembre

Aquaman y el reino perdido

Para la penúltima semana de diciembre y del año, ya que estamos, esta programado el estreno en cines de Aquaman y el reino perdido, la última película del superhéroe de DC tal y como lo conocemos y, por consiguiente, del cine de superhéroes de DC tal y como lo conocemos. Jason Momoa le da, por tanto, el estoque final a la andadura del DCUE hasta que James Gunn la reinvente, si es que eso es posible.

Migración: Un viaje patas arriba

Si lo que buscas para disfrutar en plenas Navidades es algo para todos los públicos, Migración: Un viaje patas arriba es el lanzamiento más destacado que encontrarás. Tras petarlo por todo lo grande con Super Mario Bros. La película, Illumination Entertainment regresa a los cines con su nueva película de animación original. Una aventura de altos vuelos se podría haber llamado.

A fuego lento

Con todo, también hay lugar para el cine de adultos y no lo tomes por lo que no es, pero si una película de época sobre a medio camino entre el romance y el drama del vietnamita Tran Anh Hung (Tokio Blues), de producción francesa y protagonizada por actores como Juliette Binoche (Chocolat) o Benoît Magimel (La pianista) no es adulta… Para los fans de Chocolat, de hecho, esta es un primer plato.

Estrenos de cine del 27 de diciembre

El peor equipo del mundo (Next Goal Wins)

Por último y aunque hay alguna película más programada para estos días, o sea, para la última semana del mes y del año, El peor equipo del mundo (Next Goal Wins) es la única destacable, y no porque la crítica que ya la ha visto la recomiende, precisamente. pero se trata de lo nuevo de Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok), protagonizada entre otros por Michael Fassbender y Elisabeth Moss…