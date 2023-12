Lenovo ha presentado el Chromebox Micro, un compacto de bolsillo para Chrome OS, que no mide mucho más que un teléfono móvil y permite una amplia versatilidad de instalación en cualquier parte. Aunque la firma china lo ha presentado para usos principales en el comercio minorista, de igual manera puede usarse en un escritorio de consumo o segmento educativo.

Los Chromebooks son la punta de lanza de Google para el mercado de ordenadores personales, pero Chrome OS no se limita solo a portátiles y ya lo hemos visto en el pasado en AIOs o en mini-PCs como el que nos ocupa. Lenovo lo ha presentado en el Digital Signage Experience (DSE) y es que está especialmente diseñado para señalización digital, quioscos, pantallas de menú en restaurantes y otros dispositivos similares. Ello no quiere decir que no pueda usarse para otras aplicaciones.

Lenovo Chromebox Micro, compacto y barato

Con unas dimensiones de 163 x 79 x 19,7 mm, el tamaño de un móvil actual, es una solución sin ventiladores y que está protegido contra el polvo. Su procesador es un Intel N4500, un modelo de ultra bajo consumo (solo 6 vatios) del segmento Mobile, fabricado en procesos de 10 nm, con 2 núcleos y 2 hilos y frecuencia de hasta 2,8 GHz, gráfica integrada Intel UHD y 4 MB de caché. No batirá récords de rendimiento, pero debe ser suficiente para realizar tareas básicas de productividad y navegación web.

Se acompaña de 8 Gbytes de memoria RAM y 32 Gbytes de almacenamiento interno eMMC. Su conectividad no está nada mal para su tamaño e incluye dos puertos USB tipo C, dos conectores USB tipo A, un puerto HDMI, Ethernet LAN, un conector de audio y soporte para bloqueo Kensington.

Lenovo se ha asociado con Instorescreen para vender pantallas de 15,6 y 21,5 pulgadas en las que cabe el Chromebox Micro detrás del panel principal. Esta opción alternativa probablemente sólo estará disponible para las empresas. Además, para consumo, si realmente necesitas un AIO es mejor comprar un ‘todo en uno’ nativo como el HP Chromebase.

El Lenovo Chromebox Micro estará disponible en el canal internacional a partir del primer trimestre de 2024. Su precio es de 219 dólares. Económico para un compacto de bolsillo que permite llevar Chrome OS a cualquier parte y usarlos en múltiples casos de uso.

Como alternativa, te recordamos que hay oferta de mini-PCs bajo Chrome OS. El que más nos gusta es el ASUS Chromebox 5. Su precio es más elevado, pero también su rendimiento (Intel Alder Lake) y su conectividad.