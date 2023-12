Con los años, ASUS ha ido construyendo ProArc, un ecosistema cada vez más amplio, que responde a las necesidades específicas de un perfil de usuario concreto, como lo es el del creador de contenidos, pero que también se adaptan de una manera excelente a otros perfiles de uso exigentes en lo referido a prestaciones y fiabilidad. Desde portátiles, como el excepcional ASUS ProArt Studiobook 16 OLED que probamos hace tan solo unos días, hasta tarjetas gráficas, monitores, ordenadores de sobremesa, chasis, sistemas de refrigeración… la lista es cada vez más extensa, en una muestra clara de la apuesta de ASUS por este segmento de mercado.

Si eres conocedor de esta gama de productos es posible, eso sí que te hayan sorprendido los dos últimos elementos de la enumeración que he hecho en el apartado anterior, pero es que esa es precisamente la noticia, y es que la tecnológica ha vuelto a ampliar el alcance de la familia ASUS ProArt añadiendo a su catálogo el chasis ProArt PA602 y el disipador AiO ProArt LC 420, dos elementos que sin duda serán excepcionalmente bien valorados por aquellos interesados en ensamblar sus propios sistemas apoyándose en la fiabilidad que proporciona esta familia de productos.

ASUS ProArt PA602

El chasis de un PC es mucho más que una caja. De su diseño dependen la eficiencia de los elementos de ventilación, las posibilidades (y facilidades, claro) del montaje, el aislamiento que nos proporciona sobre lo que ocurre en su interior, pero también la limpieza del mismo y mucho más. Así, conscientes de la importancia de estos puntos, y de las necesidades específicas de los creadores de contenidos, ASUS ha diseñado este chasis que, sin duda, atraerá tanto a este como a otros muchos perfiles de usuario.

La ventilación juega, ya lo he comentado antes, un papel clave. Así, en este ProArt PA602 empieza en una rejilla frontal abierta, con ranuras de ventilación de 15,5 milímetros y un 45% de porosidad, tras la que encontramos dos ventiladores frontales ProArt de 200 milímetros. Efectivamente, son bastante más grandes de lo habitual, lo que permite que puedan funcionar a menos revoluciones por minuto proporcionando el mismo rendimiento que otros de menor tamaño a mayor velocidad, proporcionando de este modo una experiencia más silenciosa.

En el otro extremo encontramos un ventilador de 140 milímetros de posición variable, en función de nuestras necesidades, que se encarga de expulsar el aire caliente y, entre ambos, encontramos deflectores que guían el flujo de ventilación siempre en la dirección adecuada. Y para que el aire sea solo eso, aire, el ProArt PA602 incluye filtros antipolvo desmontables en los paneles frontal, superior e inferior, así como un sistema exclusivo que detecta automáticamente cuánto polvo, microfibras y otras partículas se han acumulado en el filtro frontal. Cuando se haya acumulado determinada cantidad, se encenderá un LED en el lateral del chasis que nos indicará que ha llegado el momento de limpiar los filtros.

La distribución interna de los elementos propios del chasis ha sido optimizada, para proporcionar tanto todo el espacio necesario para los componentes de un PC de alto rendimiento, como para facilitar las operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento. A tal fin, minimiza la necesidad de uso de herramientas gracias a paneles laterales que se liberan simplemente pulsando una tecla, y también marca el estreno de una nueva tecnología que permite instalar tarjetas PCIe adicionales, incluidas tarjetas gráficas, sin necesidad de destornillador.

En su exterior, además de un atractivo diseño, con un panel lateral de cristal para no perder de vista el interior del equipo, encontramos, un frontal bien trufado de conexiones USB (incluido un puerto USB tipo C de 20 Gbps), un bloqueo físico de seguridad para evitar pulsaciones accidentales del botón de encendido y el indicador LED que he mencionado anteriormente.

Puedes encontrar más información del chasis ASUS ProArt PA602 en este enlace.

ASUS ProArt LC 420

Si hasta ahora hemos hablado de continente, pasamos ahora a contenido, con este disipador AiO que, junto a unas prestaciones propias de la gama alta, cuenta también con algunos topes de diseño propios de la familia ProArc. Lo primero que llama la atención al revisar sus especificaciones es su tamaño, 420 milímetros, en los que se emplazan tres ventiladores de radiador Noctua NF-A14 industrial PPC-2000 PWM de 140 mm. Claro, como ya habrás imaginado, esto permite que los ventiladores puedan ofrecer una disipación óptima a velocidades moderadas, proporcionando de este modo una solución más silenciosa.

También encontramos una motobomba trifásica que será la responsable de la transferencia del calor hasta el radiador de esta ASUS ProArt LC 420, y que además se ha ajustado para que, acústicamente, su sonido se funda con el de los ventiladores, contribuyendo de este modo a que el impacto, en términos de ruido, sea mínimo. Y en esta línea, ASUS ha optado por un radiador de un mayor grosor de lo habitual para que sea posible albergar un extra de refrigerante, con el fin de que los ventiladores y el motor no tengan que trabajar tanto.

El toque de diseño propio de la casa lo encontramos en la iluminación, ya que en vez de contar con la clásica iluminación LED RGB, ASUS ha montado un medidor iluminado bastante minimalista, que nos informa sobre el nivel de velocidad de los ventiladores, lecturas de temperatura o cargas del sistema. Esto nos permite, de un rápido vistazo, sin distraernos de lo que estamos haciendo, chequear rápidamente el estado del sistema, algo que sin duda agradecerán los creadores de contenidos.

Puedes encontrar más información del sistema de refrigeración ASUS ProArt LC 420 en este enlace.