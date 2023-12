ASUS ProArt Studiobook 16 OLED, análisis: soñar, crear, jugar

El ASUS ProArt Studiobook 16 OLED ha recibido una importante puesta al día con la que el gigante taiwanés no solo ha mejorado la configuración a nivel de hardware, sino que también ha refinado el diseño para convertirlo en uno de los portátiles más elegantes y mejor acabados de su categoría. Solo tenéis que mirar la foto de portada para daros cuenta del nivel al que raya este equipo.

Como he dicho en el párrafo anterior, estamos ante un portátil profesional lleno de posibilidades no solo por su excelente selección de componentes, sino además porque aúna un equilibrio sobresaliente que se deja notar en todos los detalles, incluyendo desde la pantalla, que es de tipo OLED, hasta cosas más «pequeñas», como la almohadilla táctil y el teclado.

A primera vista no hay nada que desentone en el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED, ¿pero realmente está todo a la altura de lo que podemos esperar de un portátil de su gama y precio? Os puedo adelantar que sí sin ningún tipo de duda, pero para descubrir todos los detalles, y todas las claves, de este nuevo portátil os invito a que os pongáis cómodos y disfrutéis leyendo el análisis que os tengo preparado. Como siempre, podéis dejar cualquier duda en los comentarios.

ASUS ProArt Studiobook 16 OLED: diseño y análisis externo

El ASUS ProArt Studiobook 16 OLED adopta un diseño clásico con líneas angulosas muy marcadas y una terminación minimalista. En conjunto, este lenguaje de diseño es uno de los mejores que se pueden utilizar en un portátil profesional, porque le confieren una estética preciosista y atemporal que, en este caso en concreto, no pasará inadvertido.

La compañía taiwanesa ha hecho un excelente trabajo con el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED en lo que a diseño y estética se refiere, pero la calidad de construcción no se queda atrás. Su chasis está fabricado en una aleación de aluminio y magnesio, lo que se traduce en un acabado premium que se deja notar desde el momento en el que lo sacamos de la caja. La solidez del equipo es total a nivel estructural, y su certificación de resistencia de grado militar MIL-STD-810H es toda una garantía de que estamos ante un portátil bien construido y hecho para durar.

El modelo que he probado tiene una pantalla OLED de 16 pulgadas con formato 16:10, lo que significa que ofrece un mayor espacio de trabajo en vertical. Sin embargo, gracias al acabado NanoEdge, que consigue una relación pantalla-cuerpo del 87%, nos da la impresión de estar ante un equipo más pequeño y compacto. ASUS también ha ajustado bastante bien las medidas de este equipo, que tiene un grosor de 2,39 cm, y ha sido capaz de mantener un peso de 2,4 kilogramos, una cifra equilibrada teniendo en cuenta la configuración de hardware que integra y el TDP máximo que es capaz de alcanzar.

Desde el principio el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED deja claros sus «galones». Es un portátil profesional premium que ofrece una calidad de construcción de primer nivel, y tiene además un diseño que ha sido cuidado al milímetro. Al abrirlo nos da la bienvenida esa pantalla NanoEdge de 16.10 pulgadas de tipo OLED, y encima de ella tenemos una cámara con resolución Full HD que utiliza píxeles de 1,4 µm y es capaz de capturar un 90% más de luz, lo que se traduce en una mayor calidad de imagen.

ASUS ha implementado una bisagra plana que nos permite abrir el portátil hasta un máximo de 180 grados, y ha aplicado una capa antihuellas que le da al equipo un tacto suave. El teclado se sitúa en la mitad superior para dejar espacio al ASUS Dial, una rueda con función de clic que nos permite acceder a diferentes atajos, y que es totalmente personalizable.

Siguiendo con el teclado, el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED incorpora un diseño que utiliza cada tecla para mejorar la entrada de aire, lo que ayuda a reducir las temperaturas de trabajo. El teclado es de tipo isla, integra el pad numérico y adopta todos los valores del diseño ErgoSense, lo que se traduce en un tacto suave, una ligera concavidad de 0,2 mm para mejorar la ergonomía, un recorrido por pulsación de 1,4 mm y viene con iluminación LED en color blanco.

La almohadilla táctil que incluye el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED es, sin duda, una de las mejores y de las más avanzadas que he tenido la oportunidad de probar, tanto por la calidad de la superficie y de deslizamiento como por la precisión de los clics. Ofrece respuesta háptica, y esto hace que la experiencia de uso sea una maravilla. Es compatible, además, con lápices ópticos.

El ASUS ProArt Studiobook 16 OLED incorpora un sistema de refrigeración perfectamente afinado que, como os dije anteriormente, aprovecha incluso las teclas para mejorar el flujo de aire. ASUS ha incorporado el diseño IceCool Pro, formado por dos ventiladores de tipo turbina con 102 aspas cada uno situados en la base del equipo que introducen aire frío y fuerzan la salida del aire caliente por los laterales y por la parte trasera.

Como material de contacto ASUS ha utilizado metal líquido, un material que mejora la transferencia de calor. Con este sistema de refrigeración el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED es capaz de ofrecer un TDP de hasta 160 vatios repartidos entre CPU y GPU. Con la configuración estándar el nivel de ruido se mantiene en 40 dBA.

Terminamos nuestro repaso externo del equipo hablando de las conexiones. El ASUS ProArt Studiobook 16 OLED ofrece un abanico bastante amplio que nos permitirá conectar prácticamente cualquier cosa que necesitemos. Dispone de dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, dos Thunderbolt 4, una salida HDMI 2.1 FRL (Fixed Rate Link), un conector jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido, un conector LAN RJ45 y dispone también de una ranura para tarjetas SD.

Especificaciones del ASUS ProArt Studiobook 16 OLED

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en aluminio y magnesio. Se puede abrir hasta en 180 grados.

Certificación de resistencia de grado militar MIL-STD-810H.

Pantalla OLED táctil de 16 pulgadas con formato 16:10, resolución de 3.200 x 2.000 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. Cuenta con interruptor MUX Switch, que mejora el rendimiento al utilizar la tarjeta gráfica dedicada.

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, su tiempo de respuesta es de 2 ms, tiene certificación PANTONE y certificación TUV Rheinland, que garantiza la ausencia de parpadeos y la reducción de la emisión de luz azul.

Relación pantalla-cuerpo del 87%, brillo máximo de 550 nits, certificación HDR True Black 500, reproduce 1.070 millones de colores y tiene un contraste de 1000.000:1.

Componentes clave

Procesador Intel Core i9-13980HX con 8 núcleos de alto rendimiento y 16 núcleos de alta eficiencia. Puede manejar 32 hilos, los núcleos de alto rendimiento pueden alcanzar los 5,6 GHz en modo turbo, y los núcleos de alta eficiencia llegan a los 4 GHz también en modo turbo. Tiene 36 MB de caché L3 y su TDP puede escalar hasta los 110 vatios como máximo en este equipo.

GPU integrada Intel UHD con 32 unidades de ejecución a un máximo de 1,65 GHz.

Tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX 4070 Mobile con un TGP hasta 130 vatios gracias al turbo dinámico.

La GeForce RTX 4070 Mobile tiene 4.608 shaders a 2.175 MHz en modo turbo, 144 unidades de texturizado, 144 núcleos tensor de cuarta generación, 48 unidades de rasterizado, 36 núcleos RT de tercera generación, 32 MB de caché L2, bus de 127 bits y 8 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz.

Acelera trazado de rayos y soporta DLSS 3.5. Integración total en el ecosistema NVIDIA Studio.

32 GB de memoria DDR5 a 5.200 MHz en doble canal.

Una unidad SSD PCIe Gen4 x4 de 1 TB con una velocidad de hasta 7 GB/s en lectura secuencial.

Conectividad, refrigeración y batería

Dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, dos Thunderbolt 4, una salida HDMI 2.1 FRL (Fixed Rate Link), un conector jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido, un conector LAN RJ45 y dispone también de una ranura para tarjetas SD Express 7.0.

Conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.

Sistema de refrigeración IceCool Pro con dos ventiladores de tipo turbina con 102 aspas cada uno, seis tuberías de cobre para acelerar la transferencia de calor, entrada de aire por el teclado y metal líquido como material para mejorar el contacto.

Batería de 90 Wh compatible carga rápida.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Teclado de tipo isla con un recorrido por pulsación de 1,4 mm, concavidad de 0,2 mm para mejorar la ergonomía al teclear e iluminación RGB en color blanco con tres niveles de brillo.

Capa de protección ASUS Antimicrobial Guard.

Almohadilla táctil de alta precisión y gran calidad con respuesta háptica, actuador de resonancia lineal y compatibilidad con lápices ópticos.

ASUS Dial personalizable con una integración perfecta en numerosas aplicaciones profesionales.

Cuatro micrófonos en matriz con cancelación de ruido por IA y diferentes modos de sonido.

Cuatro altavoces Harman Kardon con amplificador inteligente y soporte de Dolby Atmos.

Cámara frontal con resolución 1080p e infrarrojos compatible con Windows Hello (reconocimiento facial).

DAC ESS SABRE con certificación Hi-Res Audio, que mejora la calidad de reproducción al utilizar auriculares y permite disfrutar de sonido virtual 7.1.

Sistema operativo Windows 11 Pro.

Software ProArt Creator Hub, MyASUS, ScreenXpert y GlideX.

Medidas y peso: 35,60 x 27,10 x 2,09 ~ 2,39 cm, 2,4 kilogramos.

Precio: 2824,58 euros.

ASUS ProArt Studiobook 16 OLED: experiencia de uso

El primer contacto con el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED nada más sacarlo de la caja es realmente bueno. Su chasis fabricado en aluminio y magnesio le confiere un tacto premium y una calidad de construcción sobresaliente, lo que le permite colocarse de pleno derecho en la gama alta. La estructura de este equipo presenta una solidez perfecta, y no encontraremos ningún punto débil.

Por tamaño y peso no encaja dentro de la categoría de ultraligeros, pero es totalmente normal ya que no se trata de un equipo que esté pensado para eso. El ASUS ProArt Studiobook 16 OLED se centra en ofrecer un alto nivel de rendimiento equilibrando peso y medidas dentro de lo razonable, y la verdad es que lo consigue a la perfección gracias a su pantalla NanoEdge, que le permite ofrecer una relación pantalla-cuerpo del 87%, y a sus 2,4 kilogramos de peso.

La verdad es que el diseño del ASUS ProArt Studiobook 16 OLED me ha gustado mucho. Es un equipo elegante con un marcado carácter profesional que luce bien en cualquier escritorio, y que puede presumir de tener una línea atemporal. La distribución del teclado, el ASUS Dial y la almohadilla táctil son todo un acierto, aunque ya os adelanto que tendréis que pasar un pequeño periodo de adaptación por la ubicación del teclado, que está un poco más arriba de lo habitual en portátiles sin dicho dial.

El teclado cuenta con iluminación LED en color blanco, un tono que encaja a la perfección con el diseño del equipo y que genera un contraste muy estético. La disposición de las teclas es buena, tenemos un pad numérico bien ajustado en la parte de la derecha que nos permitirá ser más productivos cuando trabajemos con números y la experiencia escribiendo es cómoda y fluida una vez que nos acostumbramos a la posición del teclado.

Como tenemos un recorrido de 1,4 mm por pulsación el feedback es bueno, y esto se deja notar desde el primer momento. Cometeremos menos errores, y conforme nos vayamos acostumbrando a la disposición del teclado iremos escribiendo cada vez más rápido.

Mención especial merece la almohadilla táctil, que entra directamente en el top tres de las mejores que he probado hasta el momento. Brilla en todos los sentidos, tanto en la suavidad y precisión de cada deslizamiento como en la ejecución de cada clic, y además cuenta con respuesta háptica, lo que eleva la experiencia a un nivel que no encontraremos en otros equipos.

El ASUS Dial supone un importante valor añadido, ya que podemos utilizarlo para acceder a diferentes atajos que nos hará la vida más fácil, y podremos personalizarlo sin esfuerzo. En este sentido, el modo multifunción es sin duda uno de los más interesantes, ya que nos permite disfrutar de atajos a una gran cantidad de funciones interesantes, como por ejemplo hacer zoom, navegar por la línea de tiempo, cambiar el tamaño de los subtítulos y muchas cosas más.

La calidad de la cámara frontal es bastante buena teniendo en cuenta lo que acostumbramos a ver en la mayoría de portátiles actuales, y tanto los micrófonos como el sistema de sonido rayan a un gran nivel para tratarse de un portátil. ASUS ha hecho un excelente trabajo con el apartado multimedia de este portátil, aunque sin duda la estrella es la pantalla.

Podéis ampliar la galería haciendo clic en ella.

El ASUS ProArt Studiobook 16 OLED viene con una pantalla OLED táctil de 16 pulgadas con formato 16:10 y resolución de 3.200 x 2.000 píxeles. Gracias a ella disfrutaremos de una calidad de imagen fantástica, gracias a su excelente reproducción de colores y a su alta densidad de píxeles por pulgada. Su tasa de refresco de 120 Hz y su tiempo de respuesta de 2 ms la convierten, además, en una solución capaz de ofrecer una experiencia perfecta en juegos.

La pantalla ofrece unos ángulos de visión perfectos en 178 grados, y la respuesta de la interfaz táctil es perfecta, lo que hace que trabajar directamente sobre ella sea una auténtica gozada. También podemos utilizar la almohadilla táctil con un lápiz óptico si queremos mantener un mayor espacio de visión en la pantalla.

Está claro que el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED es un equipo pensado para profesionales del diseño, la creación de contenidos, el renderizado y el mundo del 3D, pero también está preparado para ofrecer una experiencia óptima en todos los sentidos con cualquier juego actual. Su GeForce RTX 4070 Mobile es clave en este sentido, ya que nos permite disfrutar de aceleración de trazado de rayos y de NVIDIA DLSS 3.5, que incluye Super Resolution, Generación de Fotogramas y Reconstrucción de Rayos.

Con el software ProArt Creator Hub podemos visualizar el estado general del portátil, y también podemos realizar diferentes ajustes importantes, como por ejemplo cambiar el perfil de rendimiento, calibrar el color, personalizar y elegir la configuración del ASUS Dial y optimizar el rendimiento con unos simples clics sin ningún tipo de riesgo.

El software MyASUS también está preinstalado, y con él podemos realizar otros ajustes de interés, como por ejemplo activar o desactivar el interruptor MUX, aplicar la cancelación de ruido, activar el cuidado de la batería y Wi-Fi SmartConnect, bloquear el panel táctil, configurar la detección de presencia y muchas cosas más.

Por lo que respecta al rendimiento el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED raya a un nivel excelente, y la verdad es que no esperaba otra cosa teniendo en cuenta sus especificaciones. Windows 11 Pro vuela sobre este equipo, la respuesta es instantánea y disfrutaremos en todo momento de una fluidez perfecta, lo que tendrá un impacto positivo en nuestra productividad. La experiencia de uso es excelente, y con una carga de trabajo moderada el equipo es muy silencioso.

Obviamente al activar el perfil de alto rendimiento los ventiladores se ponen a trabajar a toda máquina, y esto hace que el nivel de ruido se dispare. Como contrapartida, tenemos un rendimiento realmente bueno y unas temperaturas de trabajo que siempre se mantienen en valores seguros. La estabilidad también fue total en mis pruebas, así que nada que objetar en este sentido.

El sistema de refrigeración se ha implementado de una manera muy inteligente para evitar que el calor pueda llegar a ser molesto en la zona del teclado, y este es sin duda otro punto positivo para el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED. La disposición de los conectores también está bien ejecutada, y tenemos todo lo que necesitamos para conectar una gran cantidad de periféricos y accesorios. Los dos puertos Thunderbolt 4 también suman en positivo.

Rendimiento del ASUS ProArt Studiobook 16 OLED en pruebas sintéticas

Tras ese primer contacto estamos listos para entrar a ver la primera ronda de pruebas de rendimiento con el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED que, como de costumbre, se centrarán en aplicaciones y benchmarks sintéticos. Este tipo de pruebas son útiles porque nos sirven para llevar al extremo componentes que en escenarios normales no alcanzan el 100% de uso, como el procesador, por ejemplo.

Rendimiento en CPU-Z

Esta prueba nos permite medir el rendimiento de la CPU de una manera muy sencilla, y como vemos el resultado que ha obtenido el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED ha sido sobresaliente, ya que su Intel Core i9-13980HX ha superado en monohilo al que incluye el ASUS ROG Strix 18 2023, y en multihilo la logrado casi un empate.

Rendimiento en Cinebench R23

En Cinebench R23 tenemos de nuevo unas puntuaciones muy buenas, sobre todo en multihilo, que es donde realmente brilla el Intel Core i9-13980HX del ASUS ProArt Studiobook 16 OLED. Está claro que esta CPU es muy potente, y que con ella podremos afrontar cualquier tarea con todas las garantías, incluso aquellas que requieran de un multihilo intensivo a nivel de CPU.

Rendimiento en Cinebench 2024

He incluido también esta prueba porque es más actual y más exigente que Cinebench R23, y porque de esta manera seguimos construyendo una base de resultados con la que luego podremos ir comparando. De nuevo tenemos unos resultados muy buenos, tanto en CPU como en GPU, aunque en este caso la puntuación den multihilo queda un poco por debajo de la del Intel Core i9-13980HX que monta el ASUS ROG Strix 18 2023, algo comprensible teniendo en cuenta las diferencias a nivel de tamaño y refrigeración. Las puntuaciones en monohilo y GPU son excelentes, de lo mejor de su clase.

Rendimiento en Blender

La puntuación en Blender también es soberbia, ya que supera ligeramente a la GeForce RTX 4070 Mobile del ASUS ROG Strix 18 2023, que logró 1.902,75 muestras por minuto en Monster, 923,06 muestras por minuto en Junkshop y 954,49 muestras por minuto en Classroom. Como podéis ver en la imagen adjunta el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED consiguió 2.037,44, 992,44 y 1.034,01 muestras por minuto en esas mismas pruebas.

Rendimiento en V-Ray

Con esta prueba de renderizado podemos medir el rendimiento CPU y GPU de cualquier equipo compatible. El resultado CPU es muy bueno, ya que se coloca un poco por encima de la media que solemos encontrar en los Intel Core i9-13980HX, y en GPU bajo CUDA la GeForce RTX 4070 del ASUS ProArt Studiobook 16 OLED también raya a un buen nivel.

Con aceleración de trazado de rayos la GeForce RTX 4070 Mobile consigue una mejora importante de rendimiento, y deja claro que es una tarjeta gráfica muy capaz gracias a los avances que ha introducido la arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA, y a la potencia del hardware especializado que incluye dicha tarjeta gráfica, concretamente los núcleos RT de tercera generación.

Rendimiento en 3D Mark CPU

Con esta prueba podemos medir de una manera muy completa el rendimiento de un procesador con diferentes cargas de trabajo, y también sus niveles de temperatura y el escalado de frecuencias y la estabilidad de las mismas. Es importante tener en cuenta que cuando se realiza la prueba con el máximo número de hilos, y la de 16 hilos, estas no duran lo bastante como para llevar al procesador a un pico alto de temperatura, así que no son representativas en ese sentido.

En líneas generales los resultados que obtiene el Intel Core i9-13980HX que monta el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED son excelentes, ya que logra superar la media que alcanzan otros portátiles configurados con esta misma CPU en la prueba de uno, dos, cuatro y ocho hilos, y queda muy cerca en las restantes.

Pasamos ahora a revisar de forma individualizada los resultados que ha conseguido en cada prueba, tanto a nivel de frecuencias como de temperatura, y la verdad es que estos han sido totalmente seguros y estables.

Con un hilo activo tenemos una velocidad máxima de 5,58 GHz que se mantienen de una manera casi totalmente estable. La temperatura fluctúa mucho, pero el pico máximo no pasa de 76,76 grados C.

tenemos una velocidad máxima de 5,58 GHz que se mantienen de una manera casi totalmente estable. La temperatura fluctúa mucho, pero el pico máximo no pasa de 76,76 grados C. Con dos hilos activos la velocidad empieza a oscilar un poco más, pero tenemos un máximo de 5,56 GHz y unos valores de temperatura óptimos que fluctúan entre los 78 y los 73 grados C.

la velocidad empieza a oscilar un poco más, pero tenemos un máximo de 5,56 GHz y unos valores de temperatura óptimos que fluctúan entre los 78 y los 73 grados C. Con cuatro hilos activos se hace más evidente la fluctuación de las frecuencias de trabajo, aunque siempre se mantienen por encima de los 5 GHz y tocan techo en los 5,58 GHz. La temperatura alcanza un pico de 78 grados C.

se hace más evidente la fluctuación de las frecuencias de trabajo, aunque siempre se mantienen por encima de los 5 GHz y tocan techo en los 5,58 GHz. La temperatura alcanza un pico de 78 grados C. Con ocho hilos activos en este caso se nota el aumento de hilos activos, ya que la frecuencia baja a 5,18 GHz, aunque el pico de temperatura se mantiene en unos excelentes 77 grados C.

en este caso se nota el aumento de hilos activos, ya que la frecuencia baja a 5,18 GHz, aunque el pico de temperatura se mantiene en unos excelentes 77 grados C. Con 16 hilos activos se dispara la carga de hilos y la frecuencia de trabajo fluctúa mucho, tanto que cae en más de una ocasión por debajo de los 5 GHz, aunque registra máximos de 5,41 GHz. La temperatura es muy buena, puesto que el pico máximo es de 66,56 grados C.

se dispara la carga de hilos y la frecuencia de trabajo fluctúa mucho, tanto que cae en más de una ocasión por debajo de los 5 GHz, aunque registra máximos de 5,41 GHz. La temperatura es muy buena, puesto que el pico máximo es de 66,56 grados C. Con todos los hilos activos la velocidad máxima es de 5,09 GHz y la temperatura arranca en 57 grados C. Empieza a subir rápidamente, pero la prueba dura muy poco como podemos ver en la gráfica, y por eso no le da tiempo a alcanzar un nivel más alto.

Los valores de temperatura son excelentes en esta prueba, aunque no esperaba otra cosa teniendo en cuenta el sistema de refrigeración que monta el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED y que estaba utilizando, además, el perfil de alto rendimiento, que dispara la velocidad de los ventiladores y aumenta al máximo la capacidad de disipación a costa, eso sí, de un alto nivel de ruido.

Rendimiento en 3D Mark DLSS 3

Con esta prueba podemos ver la diferencia que marca la tecnología DLSS 3 de NVIDIA, también conocida como generación de fotogramas. Si no la tenemos activada la media es de 15,02 FPS, y como se puede ver en la gráfica la velocidad de trabajo de la CPU fluctúa enormemente. Esto tiene una explicación, y es que el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED reparte el TDP entre la CPU y la GPU en función de las necesidades del sistema, y la GPU iba tan saturada que el margen a repartir era mínimo.

Cuando se activa el DLSS 3 el resultado sube a 57,53 FPS, es decir, se ha multiplicado casi por cuatro la tasa de fotogramas por segundo. Impresionante, pero esto no es todo, fijaos en lo estables que son ahora las frecuencias de trabajo de la CPU.

Rendimiento en CrystalDisk Mark

Pasamos ahora a ver el rendimiento de la unidad SSD, y queda claro que el resultado es muy positivo, ya que coloca a la unidad de almacenamiento del ASUS ProArt Studiobook 16 OLED como una de las más rápidas de su clase y de su gama.

Rendimiento en 7zip

Con esta prueba medimos el rendimiento de una CPU en tareas de compresión y de descompresión. El Intel Core i9-13980HX que monta el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED logra una puntuación muy buena, 139.294 GIPS, cifra que queda muy cerca de lo que podríamos conseguir con un Intel Core i9-12900K de escritorio, un chip que tiene un consumo mucho mayor.

Rendimiento en Corona

Una prueba de renderizado que es muy exigente y resulta ideal para llevar al límite a cualquier CPU. El Intel Core i9-13980HX del ASUS ProArt Studiobook 16 OLED consigue una puntuación de 9.536.101 rayos por segundo, un valor muy sólido que confirma que es capaz de desarrollar todo su potencial, y que no existe ningún tipo de problema a nivel de refrigeración.

Rendimiento en Octanebench

Vamos con otra prueba de renderizado. Esta es capaz de aprovechar la aceleración por hardware de las tarjetas gráficas GeForce RTX, y como cabía esperar la GeForce RTX 4070 Mobile que monta este portátil ofrece un excelente nivel de rendimiento. Su puntuación es de 392,38, lo que significa que está casi al mismo nivel que una GeForce RTX 4060 Ti de escritorio.

Rendimiento en PassMark

Terminamos con PassMark, una prueba de rendimiento sintético que nos permite medir la potencia de los diferentes componentes de un equipo. Como podemos ver en los resultados obtenidos el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED raya a un nivel sobresaliente en todos los niveles, incluyendo el desempeño en 2D y 3D, en la memoria y en la unidad de almacenamiento.

ASUS ProArt Studiobook 16 OLED: rendimiento en juegos

El ASUS ProArt Studiobook 16 OLED ha dado la talla en las pruebas de rendimiento sintético, ¿pero qué puede dar de sí en juegos? Vamos a descubrirlo ahora mismo, pero antes de nada debéis tener en cuenta que la resolución de este equipo es muy alta, 3.200 x 2.000 píxeles, lo que hace que el nivel de exigencia que debe asumir su GeForce RXT 4070 Mobile sea mayor que el de otros equipos que utilizan resolución 1080p.

A efectos comparativos, con la resolución del ASUS ProArt Studiobook 16 OLED tenemos en pantalla 6.400.000 de píxeles, mientras que un panel 1080p solo pone en pantalla 2.073.600 de píxeles. La diferencia es enorme, como podéis apreciar, y por eso el nivel de exigencia es mayor.

En A Plague Tale: Requiem, uno de los juegos más exigentes de la presente generación, la GeForce RTX 4070 Mobile no es capaz de llegar a 30 FPS estables con calidad ultra, pero al activar el DLSS 3 en modo calidad subimos de 28 FPS a 54 FPS. El trazado de rayos es viable siempre que activemos el DLSS 3 en modo rendimiento.

Metro Exodus Enhanced Edition es el primer juego que necesita de aceleración en trazado de rayos para funcionar. Con DLSS 2 en modo calidad pasamos de 29 FPS a 51 FPS, aunque en este caso os recomiendo activar el DLSS 2 en modo rendimiento, ya que tenemos una resolución base muy alta y la calidad de imagen se mantiene en un nivel muy bueno. Con este modo el rendimiento sube de 29 FPS a 74 FPS.

Dying Light 2 es un título exigente que hace un uso excelente del trazado de rayos. A resolución nativa con calidad máxima tenemos unos respetables 36 FPS, pero con el DLSS 3 en modo calidad nos vamos a 67 FPS. El trazado de rayos hunde el rendimiento a 19 FPS, pero gracias al DLSS 3 en modo rendimiento podemos llegar a 69 FPS.

Otro de los juegos más exigentes de la generación actual. Como nos movemos en una resolución cercana a 2160p el rendimiento es de solo 25 FPS en modo nativo con calidad ultra, pero gracias al DLSS 3 en modo rendimiento podemos subir a 71 FPS, casi el triple de fotogramas por segundo. Con trazado de rayos en demencial es imprescindible activar el DLSS 3 en modo rendimiento, ya que esto hará que la media pase de 11 FPS a 48 FPS, multiplicando con ello en más de cuatro veces la tasa de fotogramas por segundo.

Con trazado de caminos, o trazado de rayos completo, como queráis llamarlo, el juego se mueve a 1 FPS en nativo. Activar el DLSS 3.5 (con reconstrucción de rayos) eleva la media a 34 FPS. Pasar de 1 FPS a 34 FPS es simplemente impresionante, y demuestra el valor de esta tecnología de NVIDIA.

Vamos ahora con Starfield, un juego que gracias a los últimos parches que ha recibido ha mejorado mucho a nivel de optimización, aunque todavía sigue teniendo mucho margen en este sentido. Con calidad máxima la GeForce RTX 4070 Mobile logra una media de 32 FPS en Nueva Atlántida, uno de los lugares más exigentes. Activar el DLSS 3 en modo calidad nos lleva a 58 FPS, y a partir de ahí tenemos un cuello de botella muy claro a nivel de CPU.

Resident Evil 4 Remake ha sido uno de los juegos más importantes del año, aunque su optimización sigue siendo mejorable en muchos aspectos. La GeForce RTX 4070 Mobile mantiene 50 FPS de media con calidad máxima, superando el máximo de memoria, aunque tenemos algunos tirones por unos FPS mínimos demasiado bajos. El escalado del FSR 2 no es del todo bueno, aunque se deja notar cuando activamos el trazado de rayos, una tecnología que es totalmente prescindible en este juego.

Terminamos con Red Dead Redemption 2, un juego que sigue siendo todo un referente a nivel técnico, y que resulta muy exigente. La GeForce RTX 4070 Mobile puede moverlo a 38 FPS con calidad máxima, sin optimizar, aunque os recomiendo activar el DLSS 2 en modo equilibrado, ya que conseguiréis un extra de fluidez que marcará una diferencia notable al llevaros a una media de 51 FPS.

Queda claro que la GeForce RTX 4070 Mobile que monta el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED es capaz de aprovechar su pantalla sin problemas, y es algo muy importante porque una resolución de 3.200 x 2.000 píxeles no es moco de pavo. Como hemos visto, el total de píxeles se acerca mucho a los más de 8 millones que tendríamos con una resolución de 3.840 x 2.160 píxeles, y a este nivel la tecnología NVIDIA DLSS 3 marca una gran diferencia convirtiendo en jugable lo injugable.

Temperaturas, escalado de frecuencias y autonomía

Vamos ahora a ver las temperaturas de trabajo de la GPU dedicada. El rango de temperaturas puede variar en función de cada juego y de la carga de trabajo real, pero incluso en su nivel máximo tenemos un valor totalmente seguro de 72 grados, un resultado muy bueno que implica que la tarjeta gráfica podrá desarrollar al máximo su potencial sin problemas de estrangulamiento térmico.

El consumo se mueve también en un nivel totalmente seguro y acorde a las especificaciones oficiales del ASUS ProArt Studiobook 16 OLED, ya que se acerca al máximo de 130 vatios y los consumos en escritorio y uso básico son completamente normales.

El Intel Core i9-13980HX también se comporta dentro de lo esperado. Es importante que os recuerde que este procesador tiene un modo turbo muy agresivo, y que esto hace que pueda alcanza picos máximos cercanos a los 100 grados C. No obstante, esa no es la temperatura media, es un valor máximo puntual que luego se va equilibrando en función de la carga de trabajo, lo que significa que la media es mucho más baja y perfectamente segura.

El escalado de frecuencia de la GeForce RTX 4070 Mobile nos permite confirmar lo que os he dicho al hablar de las temperaturas y del consumo, que esta puede desarrollar sin problema todo su potencial y que la velocidad de trabajo de la GPU se mantiene en unos niveles muy estables, lo que se traduce en un rendimiento consistente.

Con respecto a la autonomía he registrado entre 6 y 7 horas de media con un uso básico limitado a reproducción de contenidos en YouTube, desactivando la iluminación del teclado, reduciendo el brillo de la pantalla al segundo nivel más bajo, porque con el más bajo es casi imposible ver la pantalla de forma aceptable, y con la GPU integrada activada. No está mal teniendo en cuenta que no es un equipo que priorice la autonomía.

Notas finales

El ASUS ProArt Studiobook 16 OLED representa una evolución menor aunque muy bien ejecutada del modelo de la generación anterior. A nivel de diseño y de calidad de construcción posiciona como uno de los mejores de su clase, gracias a su elegancia y a su cuidada estética, y también a su chasis fabricado en aleación de aluminio y magnesio.

Las experiencia de uso es una auténtica gozada, gracias a una ergonomía sobresaliente, una pantalla y una almohadilla táctil que rozan la perfección, y a un teclado que una vez que nos acostumbramos a su posición resulta muy cómodo. Mención especial merece el sistema de sonido que integra el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED, porque es uno de los mejores que he podido disfrutar en un portátil.

Por lo que respecta al rendimiento ya hemos visto que el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED está perfectamente equilibrado, y que ninguno de sus componentes desentona. La CPU y la unidad SSD ofrecen un rendimiento fantástico, los 32 GB de memoria DDR5 a 5.200 MHz nos permitirá trabajar con una gran variedad de aplicaciones y herramientas profesionales, y la GeForce RTX 4070 Mobile consigue una buena experiencia incluso en juegos exigentes, gracias al soporte de NVIDIA DLSS 3.5.

Como cabía esperar el ASUS ProArt Studiobook 16 OLED no es un portátil económico, pero su precio es compresible teniendo en cuenta todo lo que ofrece. Es un portátil redondo que brilla en todas y cada una de sus características, y al que solo cabe ponerle dos pequeños «peros», la autonomía y el nivel de ruido que pueden alcanzar sus ventiladores. Una buena opción para profesionales que busquen un portátil equilibrado que les permita trabajar y jugar disfrutando de una experiencia premium.