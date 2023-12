Imprime tu Navidad desde solo 0,99 euros al mes, y con tinta a domicilio gracias a HP Instant Ink

Estamos a tan solo unos días de Navidad, una fecha muy especial en la que lo normal es hacer muchas fotos para inmortalizar esos momentos únicos que disfrutamos con nuestros seres queridos. Todas esas fotos suelen quedarse guardadas en nuestro smartphone porque pensamos que imprimirlas es muy caro, y esto hace que no las disfrutemos de la misma manera, ¿pero sabías que con HP Instant Ink puedes imprimirlas desde solo 0,99 euros?

HP Instant Ink es un servicio de reposición de tinta que te permitirá disfrutar de verdad de tu impresora sin tener que preocuparte por la tinta. Se acabó tener la impresora parada durante semanas, o incluso meses, porque no podemos o no queremos pagar el coste de un pack de cartuchos, y tampoco tendremos que afrontar gastos importantes en tinta si queremos imprimir nuestras fotos favoritas. Podremos utilizar la impresora como siempre quisimos.

Usa tu impresora sin miedo con HP Instant Ink

Muchas personas todavía creen que no utilizar la impresora es una forma de ahorrar, pero en realidad lo que estamos haciendo es renunciar a disfrutar de un dispositivo que tiene sentido precisamente cuando se utiliza. Comprar una impresora para imprimir una foto o un documento cada varios meses no es una inversión que merezca la pena, y no supone un ahorro, sino una renuncia a disfrutar de algo que nos ha costado dinero.

A pesar de todo en el fondo es comprensible, porque el precio de los cartuchos de tinta puede desanimar a cualquiera a la hora de utilizar la impresora. Por fortuna con HP Instant Ink esto será cosa del pasado, ya que podremos imprimir con total libertad desde solo 0,99 euros al mes. Este servicio incluye:

Toda la tinta que necesitemos para imprimir las páginas que incluye nuestro plan.

Control de los niveles de tinta y pedidos automatizados para que nunca más volvamos a quedarnos sin tinta.

Envío de tinta a domicilio y sin gastos adicionales.

Impresión basada en páginas imprimidas y no en tinta consumida, lo que nos permitirá ahorrar hasta un 70% en tinta.

Programa de reciclaje de cartuchos gastados totalmente gratuito.

Libertad absoluta para cambiar de plan en cualquier momento, y para darnos de baja cuando queramos.

Con HP Instant Ink podrás imprimir tus fotos favoritas de esta Navidad en color y con la máxima calidad a precio de blanco y negro. Si necesitas imprimir muchas fotos no te preocupes, porque este servicio ofrece diferentes planes de impresión que incluyen una cantidad de páginas determinada por una cuota fija, y podrás elegir y moverte entre ellos sin problema. Estos son los planes disponibles:

10 páginas al mes por 0,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Contenido realizado en colaboración con HP.