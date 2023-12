Sony quiere llevar PS Plus a PC y a dispositivos móviles

La filtración que se produjo recientemente con una enorme cantidad de información y contenido de Insomniac sigue dando mucho juego, y nos ha permitido descubrir dos cosas muy interesantes: que Sony se prepara para lo peor tras la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y que está considerando llevar PS Plus a PC y a otros dispositivos, como smartphones y tablets.

Ambas cosas están profundamente relacionadas. Sony tiene miedo porque no sabe lo que ocurrirá en 2027, fecha en la que finaliza el acuerdo suscrito con Microsoft que garantiza que Call of Duty seguirá llegando a PlayStation. La compañía japonesa no está segura de si podrá renovar el acuerdo, pero parece que se inclina más a pensar que el gigante de Redmond podría acabar por convertir a la franquicia en una exclusiva de Xbox y PC.

Para contrarrestar esa posible situación y compensar las pérdidas a nivel de ingresos que esto podría suponer Sony está considerando varias opciones, y como he dicho al principio de esta noticia una de ellas sería llevar PS Plus a otras plataformas, y el PC sería una de ellas. Si esto se confirma, tendría que competir con el Game Pass, y la verdad es que no lo tendrá nada fácil.

PS Plus en PC: juegos y contenidos multimedia

Game Pass ofrece una gran cantidad de juegos a un precio muy competitivo, así que para que ese servicio resulte verdaderamente interesante en compatibles la compañía japonesa tendría que ampliar notablemente el catálogo de juegos disponibles, y debería darle valor adicional añadiendo más contenidos.

En este sentido, se comenta que además de los juegos disponibles para PC que proceden de los estudios de Sony esa versión de PS Plus para compatibles incluiría suscripciones a otros servicios como Disney+, Spotify y Crunchyroll, así como contenidos especiales gratuitos para diversos juegos que irían cambiando mensualmente.

Veremos en qué queda todo esto, pero la verdad es que Sony lo va a tener complicado para posicionar a PS Plus como una alternativa realmente competitiva frente al Game Pass, especialmente si Microsoft decide ampliar las exclusivas con juegos como Call of Duty y las próximas entregas de juegos como Diablo, DOOM, Quake, The Elder Scrolls 6 y Fallout.

Leyendo entre líneas creo que es probable incluso que Sony se acabe viendo obligada a llevar más juegos a PC para maximizar la rentabilidad de sus desarrollos. A día de hoy la compañía tiene muchas opciones en este sentido, ya que juegos tan deseados como Bloodborne o Demon´s Souls Remake siguen siendo exclusivos de PS4-PS5 y PS5, respectivamente. También podría verse obligada a cambiar su estrategia con la disponibilidad de sus juegos más importantes en PS Plus.