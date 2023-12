10 clásicos del cine para ver en Navidad (y dónde los encuentras)

¡Es Navidad! Y aunque ya no hemos hecho, no está de más volver a hacerlo, que el día pasa rápido, así que ¡feliz Navidad! ¿Aburrido? ¿Falto de inspiración para encontrar algo que ver en la sobremesa de la comida o la cena?

Un buen clásico nunca falla, por lo que voy a recomendarte unos cuantos que puedes ver por streaming ahora mismo y que, te apetezca una cosa u otra -acción, comedia- aventuras…- te van a gustar, no porque lo diga yo, sino porque como buenos clásicos que son, han pasado la prueba del tiempo.

De hecho, lo más probable es que hayas visto, sino todas, la gran mayoría de películas que se incluyen en esta lista. Pero no hay problema: si no te sirve para descubrir nada, te puede servir a modo de recordatorio. En todo caso y sin orden ni concierto que valga, allá vamos.

Cuento de Navidad

Comenzamos por la que no puede obviarse, la adaptación del clásico de Charles Dickens. O sea, Cuento de Navidad. Pero ¿cuál de todas? La más reciente, lanzada a modo de miniserie en 2019 y reunida ahora en una sola reproducción. Dirigida por Steven Knight (Peaky Blinders) y protagonizada por Guy Pearce (La máquina del tiempo) en el papel del eterno Mr. Scrooge, es una de las más pulidas y, ojo con esto, oscuras que se han hecho.

Puedes verla en Disney+.

Harry Potter y la piedra filosofal

Harry Potter, sí. Pero no cualquiera, aunque cualquierá serviría para rellenar un hueco en Navidad. En concreto, la primera, Harry Potter y la piedra filosofal, un clásico moderno del cine fantástico que si bien no es estrictamente navideño, respira Navidad de principio a fin. Por las fechas en las que se estrenó, porque no hay nadie que guste del mundo inventado por J. K. RFowling que no hubiese deseado pasar unas Navidades en Hogwarts…

Puedes verla en HBO Max.

Solo en casa

Otro clásico navideño del cine familiar es Solo en casa, y no es coincidencia que el igual que ocurre con la película anterior, fuese dirigida por Chris Columbus. En este caso, eso sí, no hay magia más allá de la propia de estas fechas, pero sí situaciones disparatadas de las que cualquier niño sacará buen provecho… hablando de entretenimiento, sobra añadir. ¡Aventura de supervivencia para jóvenes intrépidos!

Puedes verla en Disney+.

Jungla de cristal

Cambiando de tercio hacia terrenos más movidos y adultos, quizás Jungla de cristal esté para alguien fuera de lugar, pero nada más lejos de la realidad. Este clásico de acción de finales de los ochenta del director de otras piezas de culto como Depredador, La caza del Octubre rojo o El último gran héroe, protagonizado por Bruce Willis, Alan Rickman o Reginald Veljohnson es, simplemente, otra manera de clebrar la Navidad. Una más explosiva.

Puedes verla en Disney+.

El día de la bestia

Más marcha, esta made in Spain, es lo que encontramos en El día de la bestia, una absoluta maravilla del cine fantástico a medio camino entre la comedia negra, la acción mundana y el terror de cartón piedra en la que fue la película que lanzó a la fama a Álex de la Iglesia, pero también a Santiago Segura. Y es que Navidad no solo es sinónimo reunión, paz, amor y demás historias…

Puedes verla en HBO Max y en Amazon Prime Video.

La vida de Brian

Y qué decir del clásico entre los clásicos de la sátira, la obra más reconocida del grupo de humoristas británico Monty Python: La vida de Brian, una parodia de «la historia más grande jamás contada» adelantada a su tiempo y que no pierde el lustre por más que pasen los años. Al contrario, sí acaso. Es increíble que siga siendo tan tronchante y mordaz a día de hoy como lo era hace cuarenta años y aunque no se trata de una película navideña per se…

Puedes verla en Netflix.

¡Qué bello es vivir!

Dirigida por Frank Capra (Arsénico por compasión, Sucedió una noche) y protagonizada por James Stewart (La ventana indiscreta, Vértigo), ¡Qué bello es vivir! es uno de esos clásicos del cine navideño que no pasa de moda, aunque desde su estreno hayan pasado casi ochenta años, que se dice pronto. Es un drama con tintes de cine fantástico, aunque también tiene ramalazos de comedia costumbrista; es cine familiar, que no para todos los públicos…

Puedes verla en Amazon Prime Video.

Pesadilla antes de Navidad

Cambiamos de tercio para hablar de un clásico mucho más moderno que a lo mejor has vuelto a ver recientemente, dado que el título anima a ello: Pesadilla antes de Navidad. Sí, una vez acaba Halloween ya puedes darle, pero también es una excelente opción navideña. Una pequeña obra de arte en Stop Motion escrita por el inefable Tim Burton que puede haber perdido algo del brillo estético que tuvo en su día, pero que ha ganado en presencia. This is Halloween, sí, pero también es Christmas.

Puedes verla en Disney+.

El Grinch

El Grinch, ese polo contrario de Santa Claus o Papá Noel, como se prefiera, se ha convertido en uno más de los personajes habituales del imaginario navideño, acumulando diferentes adaptaciones en su haber. ¿Cuál es la más interesante? Como siempre, irá a gustos, pero por el tipo de historia que cuenta, creo que la animación le siente especialmente bien y si tengo que elegir, la película de Illumination Entertainment (2018) es la que más me gusta.

Puedes verla en Netflix, en Amazon Prime Video y en SkyShowtime.

Klaus

Vamos terminando la lista y es justo hacerlo con Klaus, otra película de animación y segunda producción española que recogemos. Se puede discutir si es un clásico, pues aun cuando la historia es cien por cien navideña, no la reproduce tal cual es ampliamente conocida, como por ejemplo hacen las adaptaciones de Cuento de Navidad o El Grinch, que también son de lanzamiento reciente. Pero créeme que si no es un clásico, lo será.

Puedes verla en Netflix.

Los fantasmas atacan al jefe

Para terminar, más Cuento de Navidad pero en versión moderna y en tono de comedia, sin que por ello se eche en falta la esencia y el mensaje del cuento en cuestión. Dirige Richard Donner (Superman, Los Goonies), protagoniza Bill Murray (Los cazafantasmas, Atrapado en el tiempo) y aunque Frank Cross no es Ebenezer Scrooge, todo lo demás está ahí. Es, a decir verdad, una forma más amable de cerrar el círculo o de dar la lección.

Puedes verla en SkyShowtime.