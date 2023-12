Especiales MC 2023: Las mejores aplicaciones del año

Seguimos con lo mejor del 2023 según MC dejando atrás el hardware para hablar de software, y es que lo uno sin lo otro no tiene razón de ser. Por el contrario, en un mundo tan cambiante como el tecnológico, resulta harto complicado mantenerse al tanto de las tendencias emergentes…

… cuando uno tiene cubiertas las necesidades básicas desde hace mucho tiempo, cabe añadir. Es por ello que realizar una lista con las mejores aplicaciones de 2023 no es tan sencillo como podría parecer a priori, cuando esa lista se basa en opiniones personales e intransferibles, que se suele decir.

Las mejores aplicaciones de 2023, según MC

Así las cosas, en este caso no nos hemos limitado únicamente a las aplicaciones que han surgido año, sino a aquellas que, de alguna manera, nos han conquistado durante este período allá donde nos las hemos encontrado, sin importar la plataforma o el modelo de distribución.

Tiny11

Categoría: sistema – instaladores

Plataforma: Windows

Precio: Gratuita

Recomendado por Juan Ranchal

Una buena parte de usuarios de Windows soñamos con un sistema operativo más ligero y rápido, que pueda usarse en máquinas con menor nivel de hardware y que no esté tan recargado de software como la instalación por defecto. Hasta que Microsoft nos escuche, hay herramientas de terceros como Tiny11 que llegan al rescate, aligerando extraordinariamente los sistemas operativos de Microsoft sin sacrificar compatibilidad ni las características clave.

Ya conoces la situación. Windows 10 tenía lo suyo, pero Windows 11 es aún peor, infladísimo de publicidad, servicios y aplicaciones que nadie utiliza y que consumen recursos de manera innecesaria. A ello hay que unir lo que llega del Bloatware, un fenómeno que lejos de solucionarse castiga a los sufridos usuarios con software «basura» que llega cada vez en mayor cantidad.

Además, el último sistema operativo de Microsoft exige unos requisitos mínimos artificialmente aumentados con el módulo de seguridad TPM o funciones como Secure Boot de lo que no todos los PCs disponen. Ello deja fuera del soporte oficial del sistema una amplia cantidad de procesadores con capacidad

Para solucionar ambas cuestiones, el conocido desarrollador @NTDEV_ ha creado variantes especiales de las imágenes ISO oficiales publicadas por Microsoft y que tienen el objetivo de rebajar al mínimo las aplicaciones cargadas en la versión estándar de Windows 11. Además, es capaz de saltarse los requisitos «obligatorios» como el TPM y el Secure Boot y puede instalarse bajo cuentas locales y sin conexión en máquinas con bajos requisitos de hardware, solo 2 GB de RAM y 8 GB de espacio en disco.

Tiny11 está disponible gratuitamente en Internet Archive con su última versión 23H2. La instalación es tan sencilla como las versiones anteriores: descargas la imagen ISO, creas el medio de instalación como harías con la imagen oficial de Microsoft (recomendamos usar Rufus) y la instalas. Como todas las imágenes de Windows necesita una licencia válida para activar el sistema. Si lo necesitas, puedes adquirirlas con las ofertas que te ofrecemos regularmente.

El desarrollador también creó Tiny10, para los que busquen adelgazar Windows 10. Ambas versiones son muy recomendables para liberar a Windows de tanto software ‘basura’, eliminar requisitos artificiales y poder usarlo en máquinas con menor nivel de hardware.

Paint.net

Categoría: edición de fotos.

Plataforma: Windows.

Precio: gratis.

Recomendado por Isidro Ros

No es una aplicación nueva, de hecho llevo utilizándola ya un tiempo, pero la versión 5.0 fue lanzada a principios de este año y la verdad es que me resulta tan útil en mi día a día que no he querido perder la oportunidad de compartirla con vosotros y de recomendarla en este artículo. También es una aplicación totalmente gratuita, muy ligera y está llena de posibilidades, algo que no suele ser frecuente hoy en día.

En mi caso utilizo Paint.net sobre todo para abrir ciertos formatos de imagen, para realizar ediciones sencillas y también para reducir el peso de las imágenes al instante. Esto último es especialmente útil, porque Paint.net incluye una barra de ajuste que permite afinar a la perfección la relación entre calidad de imagen y el peso de la misma. Gracias a ella podemos, por ejemplo, convertir una imagen que pese medio megabyte en una imagen de solo 100 kilobytes manteniendo una calidad bastante buena.

La interfaz de usuario también resulta muy sencilla e intuitiva. Incluso aunque solo hayas utilizado herramientas de edición muy básicas, como la de Paint que incluye Windows por defecto, sabrás manejarte de una manera bastante decente al principio, y si pones de tu parte aprenderás a manejarla con soltura en muy poco tiempo. Teniendo en cuenta lo que cuesta (es gratis, como dije al principio), lo poco que pesa y lo que ofrece es una de las mejores aplicaciones de su clase.

¿Todavía no te convence? Pues debería, en 2022 recibió el premio de la tienda de aplicaciones de Microsoft, como puedes ver en la imagen adjunta. Si no la has probado deberías hacerlo, y si te preocupan sus requisitos tranquilo, como dije es muy ligera y muy poco exigente.

PhotoPills

Categoría: fotografía

Plataforma: Android e iOS

Precio: 10,99 euros (Android) / 12,99 euros (iOS)

Recomendado por David Salces

Los teléfonos móviles cuentan, en la actualidad, con cámaras que incluso en el peor de los casos proporcionan unos resultados bastante dignos, ya sea en la toma de fotos o a la hora de capturar vídeo. Y tanto es así que, como consecuencia de la proliferación de los smartphones y las mejoras de sus cámaras, los mercados de las cámaras digitales de fotografía y de vídeo de la gama de entrada se han visto prácticamente abocados a la desaparición. Y no, no estoy diciendo que sea lo mismo una cámara que un smartphone, pero sí que, para las necesidades del común de los mortales, ambos dispositivos son capaces de satisfacerlas.

Ahora bien, puede que contemos con un smartphone con una cámara excelente pero, ¿estamos seguros de que le estamos sacando el máximo partido? ¿Planificamos nuestras fotos de la manera adecuada y con toda la información necesaria? ¿Conocemos los parámetros concretos de los objetivos y los sensores? Salvo contadas excepciones, la respuesta a estas preguntas será que no y, por lo tanto, nos estaremos perdiendo la posibilidad de mejorar sustancialmente el resultado que obtenemos cada vez que pulsamos el botón para hacer una foto.

Photopills es una app, disponible tanto en Android como en iOS, dirigida inicialmente a prosumers (usuarios avanzados) y profesionales de la fotografía, que quieren contar con una enorme y muy valiosa caja de herramientas. Sin embargo, gracias al enorme trabajo de divulgación que hacen sus responsables, una interfaz muy bien pensada y la enorme cantidad de documentación para todos los públicos que acompaña a la app, en realidad cualquier persona con un mínimo de interés por hacer buenas fotos, debería contar con ella en su dispositivo móvil.

Heroic Games Launcher

Categoría: clientes de videojuegos

Plataforma: multiplataforma

Precio: gratuita

Recomendado por Eduardo Medina

Aunque Linux ha mejorado mucho como plataforma para gaming en los últimos años, no es menos cierto que Valve sigue estando muy sola en lo que a darle soporte se refiere. Debido a eso, para el sistema de código abierto todavía no hay clientes oficiales de GOG, Epic Games Store y otras plataformas.

Como cliente alternativo para algunas de las plataformas más populares que no son de Steam, hace tiempo apareció Heroic Games Launcher, una aplicación que en un principio nació para cubrir la falta de soporte por parte de Epic Games Store, pero que con el paso del tiempo ha ido evolucionando para abarcar GOG y Amazon.

Aunque está fuertemente centrada en Linux, Heroic Games Launcher es en realidad una aplicación multiplataforma que también da soporte a Windows y macOS. Sin embargo, no es menos cierto que, por lo general, los dos últimos sistemas mencionados están mucho mejor soportado por parte de la industria de los videojuegos por diversas razones, entre ellas la preferencia de la propia industria por los sistemas cerrados frente a aquellos que tienen una naturaleza abierta.

Como usuario de Linux, yo tengo por principio no tomar nada de la Epic Games Store y lo que ofrece Amazon no me interesa lo más mínimo, así que Heroic Games Launcher se ha convertido en mi improvisado cliente de GOG, plataforma que uso de manera alternativa a Steam y de la que he adquirido algunos juegos. A su favor puedo decir que el soporte que ofrece es mucho mejor que el de MiniGalaxy, cliente de GOG que usaba antes, sobre todo porque su desarrollo es mucho más activo.

Stremio

Categoría: reproducción de vídeo

Plataforma: todas (PC: Linux, Mac, Windows; Android, TV…).

Precio: gratis

Recomendado por J. Pomeyrol

Stremio se ha convertido en una de mis aplicaciones favoritas de este año y no llevo utilizándola poco tiempo, precisamente. Sin embargo, ha sido este año cuando más partido le he sacado y creo que se ha ganado la recomendación. ¿No la conocías? Espera, que te la presento.

Stremio es un reproductor de multimedia, especialmente enfocado en el vídeo. Más en concreto, Stremio es el heredero de Popcorn Time, o lo que es lo mismo, una suerte de reproductor universal de contenidos por streaming: Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Todo lo que sacan estas plataformas y mucho más, es lo que cualquiera puede encontrar en Stremio, por lo que ¿hablamos de una app de pirateo? Sí y no.

Stremio funciona de manera similar a centros multimedia como Kodi: es mediante plugins que se adquiere la capacidad de poder descargar y, por lo tanto, ver por streaming – al modo de P2P, utilizando el protocolo BitTorrent en el que se basa la aplicación- contenidos protegidos por derechos de autor. Pero también sirve para otras cosas, claro. Ahora bien, se usa mayoritariamente para lo que se usa.

Stremio, eso sí, lo pone más fácil que muchas otras soluciones de su categoría: su descarga está muy a mano (en su web para PC, incluyendo Windows, Mac y Linux; en Google Play Store para Android..), instalar plugins es coser y cantar utilizando su buscador integrado, la cuenta sincroniza contenidos y estados entre dispositivos… La única pega que se le puede poner es que prácticamente todo está en versión original, pero no es algo que me importe.

Pero entonces… ¿soy un pirata? Yo no me considero así; pero te cuento por qué uso Stremio. Hasta ahora lo había utilizado muy ocasionalmente para ver alguna cosa que no caía en ninguna plataforma… porque las tengo todas: Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, SkyShowtime, Apple TV+… Solo, y recientemente, me he dado de baja de Netflix, que se ha subido al carro con los precios y para la basura que saca, con un par de meses al año que me apunte me pongo al día.

Me he aficionado más de la cuenta a Stremio por lo penosas que son algunas aplicaciones oficiales. Por ejemplo, tuve que usar Stremio para ver The Last of Us, porque la app de HBO Max para Android TV se bloqueaba cuando quería poner la serie en versión original; tuve que usarla para ver varias series de SkyShowtime porque es un horror cómo la oficial muestra los subtítulos, porquen o funciona en Linux y no siempre me apetece cambiar de sistema para ver un capítulo de algo; o para ver cosas de Disney+ y Netflix en 4K con una calidad desigual en las apps oficiales y perfecta en Stremio… siempre que las «condiciones meteorológicas» acompañen, sobra añadir.

Son dos ejemplos, pero hay más y de diferente tipo. Dicho lo cual, manda cojones (hay que expresarlo así, disculpen) que una aplicación como Stremio lo haga mejor que las soluciones oficiales de gigantes como los que gestionan las plataformas mencionadas. Solo Netflix y, más recientemente, Amazon Prime Video, se salvan de la quema en este aspecto. Si te interesa echar un vistazo, aquí tienes a Stremio. Es gratis y legal ¿eh?