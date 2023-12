Amazon ha anunciado la fecha de inicio de la publicidad en Prime Video. Será el 29 de enero, según el correo electrónico enviado por la compañía a los suscriptores del servicio en Estados Unidos.

Amazon ya anunció la llegada de la publicidad al servicio de streaming Prime Video y ahora ha puesto fecha para su inicio. Sí; tocará tragarse anuncios entre medias del visionado de películas o series a no ser que pagues más por el servicio. O termines cancelando la suscripción de un servicio que no es el más valorado en contenido multimedia y que con la publicidad será aún menos atractivo.

La medida se producirá en un momento donde la competencia (Disney Plus, Hulu, Max, Netflix, Paramount Plus…) ya incluye publicidad en los planes básicos de sus servicios de streaming o han subido de precio a cambio de no ver anuncios. A pocos puede extrañar que los índices de piratería repunten después de muchos años de caída en medio de la fragmentación del contenido y el aumento de costes que hace imposible mantenerlos todos.

La publicidad en Prime Video

Amazon promete que la cantidad de anuncios «serán limitados» y en cualquier caso se implementarán «en una cantidad significativamente menor que los de la televisión lineal y otros proveedores de servicios en streaming». El gigante del comercio electrónico lo enmarca en la mejora de la plataforma: «esto nos permitirá seguir invirtiendo en contenido atractivo y seguir aumentando esa inversión durante un largo período de tiempo».

No se ha definido expresamente las regiones a los que afectará. Inicialmente a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá, aunque también se citó a España, Francia, Italia, México y Australia. A medio plazo, nos tememos que la publicidad en Prime Video terminará llegando a todos los países.

A no ser que pases por caja, adicionalmente. En Estados Unidos, librarse de los anuncios costará 3 dólares mensuales a añadir a los 14,99 dólares que cuesta ya, si bien hay que aclarar que en ese precio se incluyen el resto de servicios que ofrece Amazon y ya no solo de contenido. No se conoce cuánto costará en el resto de países porque la cantidad y nivel de los servicios son diferentes entre ellos.

En España, el precio de la suscripción Amazon Prime subió el año pasado hasta 49,90 euros mensuales, pero hay que recordar que incluye bastante más cosas que el Prime Video. Las principales ventajas están relacionadas con su plataforma de comercio electrónico (envío rápido y gratuito de productos; elección de puntos de recogida; devoluciones sin problema; financiación gratuita; acceso a ofertas Prime…) y otros relacionados con Fotos, libros electrónicos, música o lo que ofrece Twitch.

La pregunta sigue siendo relevante. ¿Merece la pena Amazon Prime? Personalmente uso menos Prime Video que el resto de plataformas de contenido en streaming y los anuncios son un mal menor, pero en conjunto creo que sigue mereciendo la pena la suscripción general. Al menos en España y por el precio actual, que no es seguro que vayan a mantenerlo.