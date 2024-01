ChatGPT podrá ser el asistente predeterminado en Android

2024 va a ser un año muy interesante en lo referido a los asistentes digitales para smartphones, y OpenAI no quiere que ChatGPT se pueda quedar fuera de la fiesta, aunque indudablemente lo tiene bastante más difícil que sus principales competidores en este sentido. Obviamente. la clave de esta revolución que está por llegar se debe a la inteligencia artificial, que apunta a cambiar de manera sustancial el modo en el que interactuamos con nuestros smartphones para bastantes tareas, así como lo que podemos esperar de los mismos.

2023 fue, ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, el año de la inteligencia artificial, pues aunque en años anteriores ya había ido cobrando cierto protagonismo, fue el año pasado cuando se produjo la gran eclosión de servicios basados en IA, y también algunos avances bastante interesantes en lo referido a la computación de IA en el cliente. Ahora bien, aunque durante 2024 (y probablemente también 2025) no vayamos a experimentar tantas sorpresas, esto no significa que no se vayan a producir avances sustanciales, en realidad lo único que quiere decir es que ya hemos normalizado el ver cómo va creciendo en alcance por minutos.

En el caso concreto de los asistentes digitales, está claro que Apple y Google cuentan con una posición privilegiada, aunque la historia ya nos ha enseñado que solo esto no es una garantía de éxito. Si empezamos por Apple, es sabido que uno de sus grandes planes para 2024 pasa por la renovación de Siri, que pasará a basarse en un LLM diseñado por los de Cupertino para tal fin (entre otros). Y, en cuanto a Google, también esperamos la llegada de Bard al Asistente de Google, presente en los dispositivos con Android, y también de Pixie, el que apunta a ser el asistente exclusivo para los dispositivos Pixel.

Ahora bien, como decía antes, OpenAI no quiere quedarse a puertas de lo que está por venir y, según informa AndroidAuthority, ya está preparando ChatGPT para que pueda convertirse en el asistente por defecto en Android. Podemos saber esto debido al hallazgo de que la versión 1.2023.352 de la app de ChatGPT para Android, lanzada el mes pasado, contiene esta interesante cadena: «com.openai.voice.assistant.AssistantActivity». Su estado por defecto es desactivado, pero si se habilita e inicia manualmente, se muestra una superposición al contenido presente en la pantalla, que replica parte del aspecto visual de la app de ChatGPT, del mismo modo en el que se muestra normalmente el asistente de Google.

Aunque no hay información oficial al respecto, si que nos puede dar una pista sobre los planes de Google para permitir el uso de otros asistentes en el rol de predeterminado del sistema en Android. Y creo que de ser así, sería un gran acierto por parte de la tecnológica, ya que se evitaría tener que enfrentarse a reguladores por abusar de posición dominante. Habrá que ver, no obstante, cómo se desarrolla esto. Y también, claro, cómo actúa Apple con iOS en este sentido.