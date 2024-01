¿Qué es el modo «Protector de pantalla» de los Pixel 8?

Si tienes un Google Pixel 8 o Pixel 8 Pro, es posible que te hayas encontrado con el modo «Protector de pantalla», o bien curioseando los ajustes disponibles para la pantalla, o bien porque se haya mostrado un mensaje que te permite activar esta función. En ambos casos, es bastante probable que ya tengas clara cuál es su función, pero en caso contrario, y especialmente si eres de esas personas a las que les gusta tener su dispositivo especialmente protegido, te estás perdiendo algo que te interesará, y mucho, aunque precisamente por eso, Google ha dado un paso muy interesante.

Pero empecemos por aclarar la razón de ser de la función, que aunque queda definido por su propio nombre, también puede dar lugar a cierta confusión, pues nos podemos preguntar de qué la protege, ¿es acaso un salvapantallas al estilo de los presentes en los sistemas operativos de escritorio? No, y de hecho la función Protector de pantalla no protege la pantalla de nuestro Pixel 8. Lo que hace es modificar su comportamiento en función de si la hemos protegido o no.

En pocas palabras, Protector de pantalla incrementa la sensibilidad de la función táctil de la pantalla si hemos puesto un protector sobre la misma, intentando evitar de este modo la falta de respuesta que, en ocasiones, se produce cuando usamos este tipo de protectores. Así, claro, activarla no protegerá más la pantalla del dispositivo, pero sí que permitirá que puedas disfrutar de la experiencia de uso táctil sin interrupciones aún cuando utilices un protector.

El problema es que, para muchos, aunque sean usuarios de un Pixel 8 u 8 Pro, esta función no es especialmente conocida, pero como indicaba antes, Google ha dado un paso muy interesante, y es que ahora los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro detectan automáticamente si has puesto un protector de pantalla y, en respuesta, te ofrecen activar la función Protector de pantalla. Desde el mensaje que se mostrará podremos activar la función, ir a la configuración de pantalla o, claro, descartar el mensaje.

La pantalla de esta generación Pixel es, y ya lo he comentado anteriormente, uno de los puntos fuertes de los smartphones de Google. Ya sea a Actua del Pixel 8 o la Super Actua del 8 Pro, la compañía ha querido destacar en este punto proporcionando una experiencia, tanto visual como táctil, que se sitúa entre las mejores del mercado. Y tanto con esta función, como con la detección automática de protectores, da un paso más en este sentido, al extender la experiencia táctil allí donde otros dispositivos, incluso no pocos de gama alta, cojean.

