Nueva filtración sobre los Samsung Galaxy S24... sí, una más

Samsung no está teniendo demasiada suerte en lo referido a proteger sus aún inéditos Galaxy S24 de los filtradores. Esto no es algo especialmente novedoso en realidad, ya lo hemos visto muchas veces en generaciones anteriores, pero tengo la sensación (y corrígeme, si me equivoco) de que estamos viviendo uno de los episodios más intensos en este sentido, por la gran cantidad de documentación supuestamente oficial que está escapando del control de Samsung para llegar al gran público.

Esto, de nuevo, nos lleva al eterno debate sobre si las filtraciones son accidentales, si son intencionales o si hay un poco de lo uno y un poco de lo otro. Desgraciadamente, lo más probable es que nunca lleguemos a saberlo con total seguridad, pues hay razones para pensar tanto una cosa como la otra. Se pierde la sorpresa del evento de presentación, desde luego, pero por otra parte se gana más atención por parte de medios y usuarios con un goteo continuo de información.

Sea como fuere, lo cierto es que ya tenemos una foto prácticamente completa de lo que esperar de los Galaxy S24, a poco menos de que tenga lugar su presentación oficial, el próximo miércoles 17 de enero. A este respecto, resultó clave una filtración de finales de diciembre que, como ya te contamos entonces, nos mostraba gran parte de sus especificaciones. Más recientemente, y en función tanto de esas como de otras informaciones, hicimos un completo recopilatorio de todo lo que sabemos hasta el momento.

Galaxy S24 series – More leaks and confirmation about the S24!!!

Thanks to a recent «Zoom» or video call allegedly, more details have emerged about the Galaxy S24 series.

Mentions:

– Up to 1.9x larger vapor chamber

– Exynos 2400 and Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy

– Very bright… pic.twitter.com/h8UCswIouV

— BenIt Bruhner Pro (@BennettBuhner) January 11, 2024