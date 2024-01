Nuevo jueves, nuevos títulos en GeForce Now

NVIDIA se ha marcado un CES 2024 de lo más interesante, con la presentación de las nuevas RTX 40 SUPER, junto con otros anuncios como novedades en GeForce Now, avances en la implantación de NVIDIA CES… en fin, un aluvión de novedades directamente relacionadas con el mercado de consumo y que, de una u otra manera, repercuten de manera positiva entre los usuarios de los dispositivos y/o los servicios de la tecnológica.

Así, quizá alguien haya podido pensar que esta semana se tomarían un descanso en lo referido a añadir nuevos juegos a GeForce Now, dado el foco que han puesto en la feria de Las Vegas… pero pensarlo sería un error, y es que NVIDIA ya ha dejado más que claro, con el paso de los años, que jueves de GeForce Now tienen lugar independientemente de las circunstancias, que no hay una semana en la que los usuarios del servicio no vean llegar nuevos títulos a la ya extraordinariamente extensa lista de compatibles, que se sitúa por encima de los 1.800.

Una novedad de las anunciadas en el CES y directamente relacionada con el servicio de juego en la nube de NVIDIA es que a partir de febrero será posible adquirir pases de un día para las modalidades Prioritaria y Ultimate, tanto para quienes quieran probar por sí mismos el funcionamiento de estos planes y todas sus ventajas, como para quienes deseen hacer un uso puntual del mismo. Estos pases proporcionarán acceso ilimitado durante 24 horas al plan elegido, y su precio será de 3,99 dólares para acceso prioritario, y 7,99 dólares para la modalidad Ultimate.

También hemos sabido de interesantes mejoras, como la llegada de transmisión 1.440p a Android, nuevas opciones de transmisión para el modo GFN Reflex, la llegada de G-SYNC al juego en la nube en GeForce Now… vamos, que si el servicio terminó bien 2023, al ver cómo arranca 2024 parece que este año también será realmente productivo para el servicio de juego en la nube y, en consecuencia, positivo para todos sus usuarios.

Recordemos que GeForce Now ofrece tres niveles de suscripción. El primero es el de las cuentas gratuitas, que proporcionan un acceso básico pero ilimitado al servicio. Esta modalidad permite una primera aproximación a GeForce Now a aquellas personas que sean un tanto escépticas con el juego en la nube. A continuación se encuentran las prioritarias, que ya ofrecen acceso a los modos gráficos avanzados de los juegos, además de acceso prioritario (como su propio nombre indica) a los servidores. Y para los más exigentes, el nivel GeForce Now Ultimate nos ofrece una experiencia de juego similar a la que tendríamos con un PC local con una GeForce RTX 4080. Personalmente puedo decir que llevo un tiempo empleando esta modalidad y la experiencia es, sencillamente, insuperable.

GeForce Now Thursday

Son 10 los juegos que se suman esta semana al servicio de juego en la nube de NVIDIA y, como puedes comprobar al revisar la lista, encontramos variedad tanto de géneros como de plataformas, algo que la tecnológica tiene muy en cuenta con cada una de las adiciones de títulos al servicio: