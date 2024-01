Samsung confirma la presentación de los Galaxy S24 para el 17 de enero

La presentación del Galaxy S24 tendrá lugar el 17 de enero en un nuevo evento «Unpacked», así lo ha confirmado Samsung, y como de costumbre se celebrará a las 19:00 horas (hora española, 10:00 horas en la zona horaria del Pacífico). El gigante surcoreano ha descrito este evento como «una nueva era dentro del sector móvil», y en el tráiler se puede ver una referencia clara a Galaxy AI.

Todo lo que os estoy contando encaja con las numerosas filtraciones e informaciones que hemos ido viendo durante los últimos meses. Durante la presentación de los Galaxy S24 la inteligencia artificial jugará un papel muy importante, y se convertirá en la gran novedad de esta nueva generación de smartphones.

Todavía no tenemos detalles oficiales, pero gracias a esas filtraciones que se han ido produciendo sabemos que la IA generativa estará implementada en los tres nuevos terminales de Samsung. Gracias a esta tecnología los Galaxy S24 ofrecerán funciones avanzadas de IA como por ejemplo la generación de imágenes y de texto, y también otras características interesantes como la revisión, mejora y edición de imágenes y la traducción a diferentes idiomas.

Who’s ready for a new era of mobile?! #SamsungUnpacked is going to be epic. Don’t miss out.

❤️ to follow along for a never-before-seen debut. pic.twitter.com/EImcAXmq6s

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 2, 2024