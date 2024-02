Cómo apagar Windows y cerrar aplicaciones sin usar el ratón

Hay muchas maneras posibles de apagar Windows. Podemos utilizar el clásico sistema de hacer clic con el ratón en inicio, pinchar en el botón de encendido/apagado y elegir la opción de apagar el sistema, pero también podemos hacerlo con el teclado sin necesidad de tocar el ratón de una manera muy sencilla. Personalmente esta es la que suelo utilizar siempre, ya que me he acostumbrado y me resulta la opción más rápida.

También podemos utilizar el teclado para cerrar al instante aplicaciones que tengamos abiertas, e incluso juegos y programas exigentes. El proceso es muy sencillo, solo tenemos que pulsar «Alt + F4» y listo, con cada pulsación se cerrará la aplicación, el archivo o la foto que tengamos abierta y en primer plano. Conforme vayamos cerrando cosas las que estaban en segundo plano pasarán a primer plano, así podremos cerrar en segundos todo lo que tengamos abierto.

Cuando hayamos cerrado todo acabaremos en el escritorio. Si volvemos a pulsar esa combinación de teclas abriremos directamente el menú que nos permitirá apagar Windows, y solo tendremos que pulsar intro en el teclado para completar la operación. En caso de que no queramos apagarlo y prefiramos reiniciar o hacer cualquier otra acción podremos utilizar las flechas de dirección para movernos por el menú contextual y pulsar intro para seleccionarla.

Otras formas de apagar Windows sin usar el ratón

La más sencilla, rápida y efectiva es la que os he comentado anteriormente, pero también tenemos otras opciones que son bastante fáciles y que no os llevarán tampoco más de unos segundos. Las voy a compartir a continuación para que al final podáis elegir aquella que más os guste. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros a resolverla.