Descubre por qué HP Instant Ink es la forma más inteligente de imprimir

El servicio HP Instant Ink se ha convertido en la manera más inteligente de imprimir, y nos ha liberado por fin de los problemas tradicionales de la impresión basada en tinta. Con este servicio no tendrás que volver a preocuparte por nada, tu impresora y HP trabajarán por ti, y se ocuparán de que siempre tengas la tinta que necesitas.

Si has tenido una impresora de cartuchos de tinta seguro que ya conoces esos problemas tradicionales a los que acabamos de hacer referencia. Antes de la llegada de HP Instant Ink utilizar la impresora era un lujo y no un derecho, algo que intentábamos evitar creyendo que de esa manera íbamos a ahorrar dinero, cuando en realidad lo único que estábamos haciendo era renunciar a imprimir lo que queríamos, o lo que necesitábamos, para no gastar tinta.

La tinta representaba el mayor de los costes al imprimir. Al comprar cartuchos estábamos pagando por una cantidad determinada de tinta, y con ella podíamos imprimir un número de páginas específico. Sin embargo, ese número de páginas podía cambiar en función de lo que imprimíamos. Por ejemplo, las impresiones en color gastaban mucha más tinta y por tanto eran mucho más caras que las impresiones en blanco y negro.

Pero no solo teníamos que preocuparnos de gestionar correctamente el uso de la tinta, también era necesario controlar los niveles de tinta y salir a comprar nuevos cartuchos antes de que se agotaran los que estábamos utilizando, ya que de lo contrario nos podríamos quedar sin tinta en el peor momento posible. Todo esto hacía que, al final, utilizar una impresora de cartuchos de tinta fuese caro e incómodo.

HP Instant Ink ha cambiado el mundo de la impresión

Y lo ha hecho a lo grande, tanto que se ha convertido en la manera más inteligente de imprimir porque, como dijimos al principio de este artículo, nos permite liberarnos para siempre de todos esos problemas que os acabamos de explicar en los párrafos anteriores. Seguro que estás deseando descubrir cómo es posible, así que sigue leyendo que te lo vamos a explicar al detalle.

Adiós al problema de la tinta: con HP Instant Ink no importa la tinta que gastas, solo las páginas que imprimes. Podrás perder el miedo a usar tu impresora y disfrutar de verdad de ella imprimiendo con total libertad.

La vida es a color, no en blanco y negro: cuando nos damos de alta en este servicio la tinta ya no importa, y esto quiere decir también que podemos imprimir en color a precio de blanco y negro. Esto nos permitirá ahorrar mucho dinero.

Podremos ahorrar hasta un 70%: gracias a ese modelo de impresión basado en páginas imprimidas y no en tinta consumida. Si imprimes sobre todo fotografías y dibujos a todo color notarás un ahorro enorme.

Se acabó salir a comprar tinta: desde el momento en el que nos damos de alta la impresora controlará los niveles de tinta, y realizará un nuevo pedido de forma automatizada cuando detecte que los niveles están bajos. Ese nuevo pedido nos llegará a domicilio y sin gastos de envío antes de que se agoten los cartuchos que estamos utilizando. Nunca más volveremos a quedarnos sin tinta en el peor momento posible.

Libertad total y sostenibilidad: esto también es muy importante, y es que con HP Instant Ink no tendremos que aceptar ningún tipo de compromiso, podremos quedarnos todo el tiempo que queramos y darnos de baja en cualquier momento. También podremos aportar nuestro granito de arena al cuidado del medio ambiente a través del programa de reciclaje de cartuchos que integra.

Por todo ello los usuarios tienen claro que es un servicio de cinco estrellas, y así lo reflejan en sus opiniones sobre HP Instant Ink. Si quieres darte de alta solo necesitas una impresora compatible, una conexión a Internet y un método de pago o un cupón válido.

Contenido realizado en colaboración con HP