PS6 y la próxima Xbox serán más caras, o menos potentes

El aumento de los costes de fabricación de semiconductores, componentes clave para la industria tecnológica en general, hará que tanto PS6 como la próxima Xbox sean más caras de fabricar. Esta ha sido la realidad que se ha podido leer entre líneas en una valoración del CEO suplente de SIE (Sony Interactive Entertainment), Hiroki Totoki, quien reconoció además que el coste de los componentes de PS5 también se ha incrementado.

La razón principal que justifica este incremento de costes no es nueva, es un tema que ya apuntaron ejecutivos tan importantes como el CEO de NVIDIA, Jen-Hsun Huang, y se puede resumir de una manera muy sencilla: los saltos de nodo y los cambios de tecnología en la fabricación de semiconductores de nueva generación ya no produce la misma reducción de costes que en generaciones anteriores, lo que significa que no hay un ahorro al ejecutar esos saltos.

Os pongo un ejemplo, el coste de las obleas de chips en 5 nm fabricadas en TSMC fue de 16.000 dólares en 2020, y el coste de una oblea de chips en 3 nm del mismo fabricante fue de 20.000 dólares en 2022. Con la segunda tenemos chips más pequeños, lo que significa que es posible obtener más unidades por oblea, pero esta ventaja se ve empañada por el aumento del precio de la misma, y también porque al ser un nodo más pequeño hay mayor riesgo de obtener más chips no funcionales.

PS6 y Xbox más caras y menos potentes, ¿hay otra opción?

La verdad es que sí, hay dos opciones más que podrían utilizar ambas empresas. Tanto Sony como Microsoft podrían lanzar consolas de nueva generación más potentes, es decir, manteniendo un importante salto en términos de potencia bruta, y aplicar una subida al precio de venta que les permita repercutir el aumento de los costes sobre los consumidores. Esto ya ocurrió en generaciones concretas, siendo PS3 el mejor ejemplo.

En cuanto a la segunda opción, puede que Microsoft y Sony decidan lanzar consolas de nueva generación más potentes pero manteniendo un precio de venta más bajo. De esta manera serían ellas las que tendrían que absorber el aumento de costes, cosa que no sería un problema importante porque al final podrían recuperar las pérdidas generadas por unidad vendida a través de las ventas de software y servicios.

Este modelo ha funcionado durante años, y ambas compañías están acostumbradas a él, así que creo que es lo más probable, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo Phil Spencer ayer al hablar de la Xbox de próxima generación. El jefe de la división Xbox aseguró que su próxima consola supondrá el mayor salto generacional de la historia, y para conseguir un salto tan grande hay que realizar cambios importantes, lo que me hace pensar que la adopción de CPU Intel y GPU NVIDIA en al próxima Xbox podría ser una realidad.