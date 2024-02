Deja que la inteligencia artificial trabaje por ti con HP Instant Ink

La inteligencia artificial puede hacernos la vida más fácil, y su aplicación a servicios como HP Instant Ink ha hecho posible un cambio muy importante en el mundo de la impresión de tinta, tanto es así que nos permitirá despreocuparnos por completo de los consumibles y centrarnos en lo que realmente importa, pasar más tiempo con nuestros seres queridos y disfrutar de verdad de nuestra impresora.

Disfrutar de este servicio es muy fácil, solo necesitamos contar con una impresora compatible, disponer de una dirección de correo electrónico y de una conexión a Internet, y contar con un método de pago válido, aunque también podemos recurrir a las tarjetas prepago que se comercializan en determinados minoristas, como Amazon, por ejemplo.

Cómo trabaja la inteligencia artificial en HP Instant Ink

Una vez que nos hemos dado de alta en el servicio la impresora pasará a controlar los niveles de tinta de los cartuchos. Cuando detecte que los niveles están bajos realizará un nuevo pedido de cartuchos sin que nosotros tengamos que hacer nada, y recibiremos esos nuevos cartuchos a domicilio y sin gastos de envío antes de que se agoten los cartuchos que estábamos utilizando.

Gracias a este servicio inteligente nunca más nos volveremos a preocupar por la tinta, y no tendremos que salir a buscar cartuchos ni perderemos el tiempo yendo de tiendas. Todo esto supone una comodidad total y un ahorro importante, pero no son las únicas ventajas que ofrece HP Instant Ink. Este servicio trabaja con un modelo de páginas imprimidas, lo que significa que no importa la tinta que gastemos, solo las páginas que imprimamos.

Ahorra hasta un 70% en tinta y cuida del planeta

Cuando nos damos de alta en HP Instant Ink elegimos uno de los cinco planes disponibles. Cada plan ofrece una cantidad concreta de páginas que podemos imprimir en un mes por una cuota mensual fija. No importa si imprimimos todas esas páginas en color o en blanco y negro, siempre pagaremos lo mismo. Esto quiere decir que una página a todo color y con calidad alta cuesta lo mismo que una página impresa en blanco y negro y calidad baja.

10 páginas al mes por 1,49 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 4,99 euros : podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 6,99 euros : podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 13,99 euros : podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 27,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Esto supone una ventaja muy importante y nos permitirá ahorrar hasta un 70% en tinta. HP no se ha olvidado tampoco del medio ambiente, y ha incluido un programa de reciclaje totalmente gratuito en este servicio que nos permitirá reciclar cómodamente todos los cartuchos que vayamos gastando. Cada pack de cartuchos que recibamos vendrá acompañado de un sobre con franqueo pagado que podremos utilizar para reciclarlos.

Contenido realizado en colaboración con HP