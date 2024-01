HP Instant Ink, el servicio inteligente de reposición de tinta que te ayuda a ahorrar

En los últimos meses venimos hablando de la inteligencia artificial y de cómo esta va a revolucionar, y a cambiar por completo, el mundo que conocemos. Es una tecnología innovadora, pero la verdad es que antes de que este concepto se pusiera de moda ya existía la impresión inteligente, gracias a HP Instant Ink, un servicio que marcó un antes y un después en el mundo de la impresión basada en tinta.

Podemos decir que antes de la llegada de HP Instant Ink la impresión basada en tinta había evolucionado muy poco, y se encontraba en una situación de cierto estancamiento, sin novedades de importancia que realmente pudieran mejorar la experiencia del usuario. Comprar cartuchos seguía siendo igual de incómodo y de caro, y al final llegamos a un punto en el que muchos dueños de una impresora se pasaban meses sin utilizarla porque creían que así estaban ahorrando.

No utilizar una cosa que has comprado no representa un ahorro. Si necesitas utilizarla pero no lo haces porque el coste es muy alto en realidad estás haciendo un sacrificio, y no estás aprovechando realmente tu impresora, la tienes casi como si fuera un mueble más de tu casa. Ahorrar es otra cosa, y el servicio HP Instant Ink nos permite hacerlo sin esfuerzo y de forma inteligente.

Por qué HP Instant Ink es la forma más inteligente de imprimir

Para entenderlo es necesario recordar todo lo que supone utilizar una impresora y comprar cartuchos de tinta bajo el modelo tradicional. Cuando imprimimos, el coste de la impresión se determina sobre todo por el precio de los cartuchos de tinta, y por la cantidad de tinta que estos traen. Esto significa también que al gastar más tinta el coste de la impresión se dispara, y que los cartuchos se agotarán antes.

Por eso muchos creen que al no imprimir están ahorrando, pero en realidad están renunciando a utilizar su impresora. Bajo este modelo tradicional también es necesario estar pendiente de los niveles de tinta de los cartuchos, porque si no puede que se agoten en el peor momento posible, y que nos dejen en un callejón sin salida. Imagina, por ejemplo, que es domingo y necesitas imprimir un trabajo importante, pero la tinta se agota y no puedes ir a comprar nuevos cartuchos a ningún sitio, porque está todo cerrado. Sería un problema, ¿verdad?

También tendrás que preocuparte de perder el tiempo yendo a comprar tinta, y de intentar buscar cartuchos a precios económicos que sean compatibles con tu impresora. Imprimir en color te costará más dinero que imprimir en blanco y negro, y lo mismo ocurrirá si utilizas calidad alta, así que tendrás que imponente limitaciones que al final de impedirán disfrutar de tu impresora como realmente te gustaría.

Con HP Instant Ink todo esto es cosa del pasado. Cuando nos damos de alta la impresora pasará a controlar automáticamente, y de forma inteligente, los niveles de los cartuchos de tinta. En el momento en el que detecte que estos están próximos a agotarse realizará un pedido de forma directa, sin que tengamos que hacer nada, y recibiremos un pack con nuevos cartuchos a domicilio y sin gastos de envío antes de que se agoten los que estamos utilizando.

Gracias al servicio HP Instant Ink nunca más volveremos a quedarnos sin tinta, y no tendremos que volver a salir a comprar cartuchos. Pero esto no es todo, también disfrutaremos de todas las ventajas de un servicio que utiliza planes de impresión basados en páginas imprimidas y no en tinta consumida, lo que significa que ya no tendremos que preocuparnos por la tinta que gastemos.

Con HP Instant Ink imprimir una página en color y calidad alta nos costará lo mismo que imprimir una página en blanco y negro. Podremos imprimir con total libertad, evitaremos sorpresas a fin de mes, no tendremos que volver a gastar decenas o incluso cientos de euros en cartuchos de tinta, y ahorraremos hasta un 70% en tinta.

Un vistazo a los planes de impresión disponibles

10 páginas al mes por 1,49 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 4,99 euros : podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 6,99 euros : podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 13,99 euros : podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 27,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Podrás elegir cualquiera de esos planes de impresión, y moverte libremente entre ellos si tus necesidades de impresión cambian, porque HP Instant Ink no conlleva ningún tipo de compromiso. Si un mes no gastas todas las páginas que incluye tu plan no te preocupes, estas estarán disponibles para el próximo mes.

Contenido realizado en colaboración con HP