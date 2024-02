NVIDIA lanza nuevos drivers para tarjetas gráficas sin soporte

Si tienes una tarjeta gráfica GeForce GTX 600, GTX 700 o GTX 800 basada en la arquitectura Kepler estás de suerte, NVIDIA ha lanzado nuevos drivers para esas tres familias que ya están disponibles de forma oficial, y que han llegado tanto a Windows 7 como a Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 y Windows 11.

Es un movimiento curioso, sobre todo teniendo en cuenta que NVIDIA había finalizado el soporte de dichas tarjetas gráficas en 2021, y que por tanto llevaban tiempo sin recibir nuevos drivers. Todo tiene una explicación, y es que estos nuevos drivers contienen una importante actualización que, según la descripción que ha dado el gigante verde, soluciona varios problemas de seguridad.

La descripción es ligeramente distinta según los drivers de NVIDIA que vayamos a utilizar. Así, los controladores 474.82 para Windows 10 y Windows 11 se limitan a resolver varios problemas de seguridad, pero estos han sido lanzados como una versión con certificación WHQL, mientras que la versión 474.89 para Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1, que también resuelve problemas de seguridad, no tiene dicha certificación.

Esto se debe a que Microsoft no acepta nuevos drivers en Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1 desde que esos tres sistemas operativos quedaron sin soporte, por lo que ya no es posible conseguir la certificación. En cualquier caso no tenéis nada que temer, siempre que descarguéis estos nuevos drivers de la web oficial de NVIDIA podréis estar totalmente tranquilos de que no os darán ningún problema.

Obviamente ninguno de esos nuevos drivers contiene mejoras de rendimiento ni cambios de importancia que afecten a las características de esas tarjetas gráficas, pero como resuelven fallos de seguridad graves son importantes. Si tienes una GeForce GTX 800 o anterior deberías descargarlos e instalarlos cuanto antes. Si no sabes cómo hacerlo no pasa nada, aquí te explico cómo instalar los drivers de una tarjeta gráfica.

Aprovecho para recordaros que ahora mismo NVIDIA da soporte oficial a nivel de drivers a las GeForce GTX 750, GTX 750 Ti, GeForce GTX 900 y superiores, es decir, a todas aquellas tarjetas gráficas basadas en Maxwell de primera o segunda generación y superiores. Si estás pensando actualiza tu tarjeta gráfica porque es muy antigua y ya no tiene soporte te alegrará saber que el mercado se ha normalizado, y que ahora mismo es posible encontrar muchas opciones a precios interesantes.