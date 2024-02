¿Te has preguntado alguna vez cómo reproducir un vídeo de YouTube en bucle? Se trata de una función realmente básica y al alcance de la mano como quien dice, pero aún hay gente que se complica la vida más de lo que debiera o que incluso no llega a encontrar la opción de marras. Pues bien, para eso están los MC Basics.

¿Por qué querría alguien reproducir un vídeo de YouTube en bucle? Por diferentes motivos. Uno muy común es escuchar una misma canción una y otra vez, y como muestra extrema de ello están los que se dedican a hacer vídeos con la misma canción repetida por horas. Pero también hay otras razones, como han popularizado los vídeos cortos tipo TikTok o Shorts (u otras más espurias, como darle visualizaciones artificiales a un vídeo).

Sea cual fuere el motivo, reproducir un vídeo de YouTube en bucle es algo muy sencillo de realizar, tanto a través del navegador web en el PC, como en la aplicación móvil. Manos a la obra, comenzando por nuestro muy querido computer. Encontrarás la opción en el menú contextual.

Pero ojo, porque en el navegador web YouTube ofrece dos menús contextuales diferentes. El primero, el que puedes ver sobre estas líneas, es el propio de la aplicación y, como ves, la opción de reproducir en bucle es la primera. No obstante, si cuando aparezca ese menú le vuelves a dar al clic derecho del ratón (o a su equivalente en el panel táctic) verás aparecer un segundo menú: el propio del navegador.

¿En qué se diferencia usar uno del otro? En que uno es de YouTube y el otro el del navegador, el utilizado en general para cualquier vídeo, sea de YouTube o no; y hay veces que uno u otro puede no funcionar como debiera. Dicho lo cual, no tendría que haber ningún problema con utilizar cualquiera de los dos según pille, porque el resultado es el mismo: ver el vídeo en bucle.

¿Y en la aplicación móvil? La opción se encuentra en el menú de la aplicación, pero en un segundo apartado.

Y no hay más. Si alguna vez habías tenido la duda de cómo reproducir un vídeo de YouTube en bucle, ya las puedes dar por resuelta. ¿A que era fácil? Pues eso.