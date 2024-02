Google: todo a Android en el Mobile World Congress 2024

Si hablamos del software presente en el MWC 2024, es indiscutible que Android juega un papel clave, pues juega el imprescindible rol de ser el sistema operativo de una enorme proporción de los dispositivos en los que se centra la feria de Barcelona. Si es cierto, no obstante, que en muchas ocasiones suele encontrarse en un discreto segundo plano, eclipsado por los propios dispositivos, o por las funciones propias del software de los fabricantes de los mismos, como por ejemplo pudimos ver ayer en el caso de Samsung.

Sin embargo, en esta ocasión Google, que por su cronograma de lanzamientos no va a mostrar nuevos dispositivos en el MWC 2024, sí que ha querido poner el foco en Android, y además de la mano de una tecnología en la que estos últimos meses finalmente está pudiendo demostrar su fortaleza: la inteligencia artificial. Y es que el anuncio de Gemini Mini, en diciembre del año pasado, marcó un antes y un después en lo que pueden hacer los dispositivos móviles empleando la IA.

Personalmente, me parece no ya acertado, sino incluso de justicia, que Android esté, en esta ocasión, en el frente de los titulares relacionados con el evento, y sin duda lo merece, porque son varias y muy interesantes las novedades anunciadas por Google para su sistema operativo. Ahora bien, debemos tener en cuenta que el despliegue de las mismas se ajusta a diferentes calendarios, y que llegarán primero las versiones en inglés para Estados Unidos, dando el salto a otros idiomas y geografías más adelante.

Hecha esta aclaración, también es importante tener en cuenta que todo lo anunciado se circunscribe a Android 14, es decir, que no son avances sobre la futura versión del sistema operativo, que verá la luz en octubre. No, en todos los casos hablamos de funciones que, tarde o temprano, podemos esperar en la versión actual del mismo. Y qué novedades son esas? Las vemos a continuación.

Integración de Gemini en Mensajes

Aunque el foco de la llegada de la IA a Android se ha puesto en el asistente del sistema operativo, lo cierto es que su alcance es mucho, muchísimo más amplio, y «Chat with Gemini» es el ejemplo perfecto de ello, pues hablamos de otra de las funciones generativas que más se han popularizado estos últimos meses. Con ella, podremos emplear el modelo para que, con unas indicaciones al respecto, redacte todo tipo de mensajes para nosotros. Esta función empezará a desplegarse esta misma semana pero, eso sí, de momento solo en inglés y con alcance limitado.

La IA llega a Android Auto

Las distracciones al volante son un riesgo a evitar, pero en muchas ocasiones ocurre que, por despiste o por falta de conciencia al respecto, desviamos la vista (y la atención) de la conducción para revisar algún mensaje que acabamos de recibir. Para evitar este riesgo, la IA será capaz de analizar, resumir y leernos los mensajes, ya sean individuales o de grupo, y también nos sugerirá posibles respuestas que podremos enviar automáticamente a través de esta nueva función.

Lookout analizará y describirá imágenes

La principal novedad en lo referido a accesibildiad tiene que ver, precisamente, con un tipo de contenido que, por definición, cuenta con problemas de accesibilidad. Así, para facilitar el acceso al mismo por parte de personas con discapacidad visual o cualquier otro tipo de circunstancia que impida poder verlas con normalidad, ahora Lookout será capaz de analizar una imagen y describir su contenido al usuario, algo que resulta clave para imágenes que no cuenten con una descripción de texto.

Mejor integración de Lens en Google Maps

No abandonamos la accesibilidad, pero nos movemos ahora a la integración de Lens en Google Maps y, a su vez, de TalkBack. Con esta combinación, ahora será posible acotar una parte concreta de un mapa para, de manera automática, obtener información en formatos accesibles sobre todo lo que podemos encontrar en dicha área, con datos sobre ubicaciones, horarios y otras informaciones útiles ya presentes en los mapas.

Notas manuscritas en Docs

En bastantes ocasiones ocurre que emplear el teclado en pantalla no es la opción más cómoda cuando queremos añadir algo a un documento. Pensando en esos casos de uso, y aprovechando las funciones táctiles de las pantallas, ahora Android permitirá hacer anotaciones manuscritas en los documentos creados en Google Docs, algo para lo que podremos emplear tanto dispositivos señaladores como nuestra propia mano. Además, también será posible ajustar determinados parámetros de dicha escritura, como el color del texto.

Datos de salud unificados

La plétora de dispositivos cuantificadores, con sus correspondientes apps, hace que muchos usuarios tengan sus datos de salud repartidos entre varias aplicaciones, subidos a diferentes servicios, etcétera, algo que no resulta nada práctico cuando deseamos poder revisarlos (y más aún para cruzarlos). Para acabar con esta dispersión, el conjunto formado por la app de Fitbit y de Health Sync, finalmente podremos agregar toda la información de otras fuentes como la app de Oura y MyFitnessPal, entre otras, en el software de Fitbit.

Mayor integración de Spotify

Los datos más recientes señalan que, a escala global, Spotify es el servicio de música en streaming más empleado, con alrededor de un tercio del mercado. Android ya permite mostrar, en su pantalla de inicio, controles para gestionar qué salida queremos emplear para reproducir dicho contenido (altavoz integrado, auriculares, etcétera), pero Google ha anunciado hoy que se añadirán controles similares para este servicio.

Wallet amplía su alcance en WearOS

WearOS también gana nuevas funciones en conjunción con Android, como la llegada de Google Wallet al sistema operativo para wearables. De este modo, y si disponemos de un smartwatch compatible, ya no será necesario sacar el móvil para acceder a tarjetas de embarque, de fidelización, entradas y, en general, todo aquello que podemos almacenar y emplear desde la cartera digital de Android. Sin duda, con esta novedad se dota de una nueva función, y muy interesante, a los relojes inteligentes.

Google Maps crece en WearOS

Otra novedad muy interesante del sistema operativo para wearables es que mejora sustancialmente la integración del servicio de mapas de Google. Así, una de las funciones más interesantes del servicio, la de indicaciones e información sobre transporte público, da el salto a los smartwatches, en los que podremos consultar horarios, así como ver las indicaciones sobre cómo llegar a estaciones y demás. Adicionalmente, si ya hemos realizado la búsqueda en el móvil, podremos enviarla desde el mismo al reloj.

