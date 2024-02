Un vistazo a las novedades de AVM en el MWC 2024

AVM ha aprovechado el escenario único del MWC 2024 celebrado en Barcelona para presentar algunas de sus novedades más importantes. La firma alemana participará en el evento en el estand 7E35, donde estará presente desde hoy mismo hasta el 29 de febrero.

Entre las novedades más importantes que AVM ha presentado en el MWC 2024 podemos destacar sin duda el el router tribanda FRITZ!Box 5690 Pro, que es compatible con conexiones de fibra óptica y DSL, puede trabajar en la banda de 6 GHz de frecuencia y soporta Wi-Fi 7, un estándar de conectividad inalámbrica de nueva generación que sucederá al actual Wi-Fi 6.

El FRITZ!Box 5690 Pro es el router tope de gama de AVM, tanto por rendimiento como por versatilidad, ya que funciona con conexiones de fibra óptica y DSL. Es compatible con los estándares GPON hasta 2,5 Gbit/s y AON hasta 1 Gbps, y como dije puede trabajar como módem de fibra óptica (ONT) a 2,5 Gbit/s (WAN) y también como DSL con supervectorización 35b de hasta 300 Mbps.

Este nuevo router dispone de un 1 puerto LAN/WAN de 2,5 gigabits y tiene 4 puertos LAN de 1 Gbit/s. Ofrece además telefonía DECT, IP/SIP y conexión telefónica analógica (FXS), así como funciones de hogar inteligente con los estándares DECT ULE y Zigbee. Un router muy completo, sin duda.

AVM apuesta por Wi-Fi 7 en el MWC 2024

Otras novedades interesantes que ha presentado la compañía alemana son el FRITZ!Box 6670 Cable, que es el primer router todo en uno disponible para Internet por cable con Wi-Fi 7 y Zigbee, y el FRITZ!Box 5690 XGS, un router pensado para conexiones de fibra óptica que es capaz de alcanzar una velocidad impresionante, nada más y nada menos que 10 Gbps.

El FRITZ!Box 6670 Cable está pensado para conexiones DOCSIS 3.1, es compatible con el estándar de última generación Wi-Fi 7 con velocidades gigabit, utiliza enrutamiento de canales mediante OFDM 2×2 (A) y SC-QAM 32×8, soporta Wi-Fi Mesh 2×2 en las bandas de 5 GHz y 2,4 GHz, y puede alcanzar velocidades de 2.880 Mbps en la banda de 5 GHz y 720 Mbps en la banda de 2,4 GHz.

Un router ideal para usuarios exigentes que necesiten el máximo rendimiento, pero también una opción muy completa, ya que soporta telefonía mediante DECT, IP/SIP, conexión telefónica analógica, sintonizador integrado para televisión y compatibilidad con los estándares DECT ULE y Zigbee.

Saltando al FRITZ!Box 5690 XGS nos encontramos ante una solución diseñado como un gateway para fibra óptica de alta velocidad que, además, es compatible con el estándar XGS-PON. Equipado con Wi-Fi 7 y con una conexión LAN/WAN de 10 gigabits (10GbE), este router está preparado para ofrecer una buena experiencia de uso incluso en manos de usuarios muy, muy exigentes.

Soporta Wi-Fi Mesh 4×4, alcanza velocidades inalámbricas de hasta 5.760 Mbps en la banda de 5 GHz y 1.200 Mbps en la de 2,4 GHz. También ofrece funciones de telefonía mediante DECT, IP/SIP y conexión analógica, el FRITZ!Box 5690 XGS está preparado para DECT ULE.

Las soluciones 5G también juegan un papel importante

No podemos olvidarnos del FRITZ!Box 6860 5G, un router para redes móviles que permite disfrutar en casa de toda la velocidad que ofrecen las redes 5G. Su diseño compacto, su conexión Power over Ethernet y el soporte de montaje en pared o ventana permiten una colocación versátil en cualquier parte del hogar u oficina, incluso en exteriores.

Puede alcanzar velocidades de hasta 1,3 Gbps, es compatible con el estándar Wi-Fi 6 y con Wi-Fi Mesh. Integra una base DECT para telefonía y es compatible con Voice over LTE y Voice over New Radio.

Por último tenemos el FRITZ!Box 7682, que está pensado hogares que tienen conexiones DSL, un potente router DSL diseñado para maximizar el rendimiento en conexiones que utilizan las líneas de cobre existentes. Este modelo soporta G.fast para conexiones de hasta 1 Gbps y supervectorización 35b hasta 300 Mbps, lo que permite lograr velocidades similares a la fibra óptica en las infraestructuras DSL existentes.

Soporta Wi-Fi 7 y Wi-Fi Mesh 4×4 en las bandas de 5 GHz y 2,4 GHz, tiene puertos LAN/WAN de 2,5 gigabit y LAN de 1 gigabit.

Nuevo FRITZ!OS 7.80 y hogar inteligente

Todas las novedades que ha presentado AVM dentro de línea de productos FRITZ! se integran a la perfección en el hogar inteligente, gracias a su compatibilidad total con el estándar de domótica DECT ULE.

Podremos controlar de una forma inteligente y energéticamente eficiente una gran variedad de funciones de energía, calefacción e iluminación mediante la aplicación FRITZ!App Smart Home. Los modelos FRITZ!Box 5690 Pro y 6670 Cable son además compatibles con Zigbee y están preparados para el estándar Matter. Gracias a ello dispondremos de una amplia gama de opciones y posibilidades de aplicaciones inteligentes sin necesidad de un concentrador de hogar inteligente adicional.

Como no podía ser de otra forma AVM también se ha llevado al MWC 2024 el sistema operativo FRITZ!OS 7.80, y ofrecerá demostraciones del mismo. Este nuevos sistema operativo está disponible para los FRITZ!Box 5590, el Fritz!Box 5530 o el Fritz!Box 7590 AX.