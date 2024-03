Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix, SkyShowtime… Y, no te pierdas, porque las grandes plataformas llegan todas con cosas interesantes con las que amenizarte el rato. Por lo novedoso, es cierto, Shôgun es nuestro destacado de la semana, pero hay mucho más.

Disney+

No solo de Marvel y Star Wars vive el suscriptor de Disney+, afortunadamente, aunque la penitencia no se la quita nadie. Ahora bien, no caen a menudo lanzamientos como Shôgun y hay que aprovecharlo.

Shôgun es una nueva serie original de FX, estrenada en Hulu en Estados Unidos y en Star+ en el resto del mundo, por lo que allí donde está Disney+, se la lleva (todo es Disney). Cuenta con un atractivo reparto compuesto por gente como Anna Sawai (Monarch: El legado de los monstruos), Nestor Carbonell (Perdidos), Louis Ferreira (Breaking Bad) y el involuntario aspirante a Shôgun, interpretado por uno de los actores japoneses más internacionales a quien habrás visto en unas cuantas producciones bien conocidos.

O sea, por Hiroyuki Sanada, quien te sonará de películas como The Ring (El círculo), Mortal Kombat, John Wick… y también de otras más del estilo que nos ocupa como La leyenda del samurái (47 Ronin) o El último samurái. El penúltimo, en este caso, pese a que se trata de un juego de palabras graciosillo y nada más. Lo cierto es que aun con las similitudes en el planteamiento, no estamos ante una historia que se le parezca. ¿A qué se parece, entonces, Shôgun?

Pues recuerda a series de aventuras de época como Black Sails y otras producciones de Starz que tanto gustaron en la pasada década, por lo que si si te apetece adentrarte en el Japón feudal, las intrigas palaciegas, las batallas épicas… Shôgun tiene todo eso y con una factura excelente, para gozo del espectador. De hecho, ya se ha coronado como la serie de la semana y una de las mejor valoradas en lo que llevamos de año. A capítulo por semana.

Más contenidos exclusivos:

El heredero ilegítimo (T1). «La ambición de Taeoh va más allá de lo normal, y comparte sus deseos con Inha tras un fatídico encuentro. Luego ambos conocen a Hyewon.»

Todo va bien (T1). «Una familia corriente se enfrenta a una catástrofe: la grave enfermedad de una de sus hijas. Cada miembro de la familia ve su vida personal impactada por esta prueba.»

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video también llega con estrenos interesantes, a destacar la película American Fiction y una serie, que de hecho es el contenido que destacamos a continuación, con la que la plataforma engrosa su portafolio de producciones españolas.

Reina Roja es la adaptación de la novela de Juan Gómez-Jurado, un thriller policíaco protagonizado por Vicky Luengo (Antidisturbios) y Hovik Keuchkerian (La casa de papel) que no parece estar convenciendo más que a los ya convencidos, pero como se suele decir, para gustos colores y si el tuyo es el rojo… Lo que no sé es cómo no se le está repitiendo a nadie el personaje de Antonia Scott, porque el refrito de L es tan evidente que… Mucha pretensión, para una producción apañada, pero del montón.

Más contenidos exclusivos:

American Fiction . » Harto de que las clases dirigentes se lucren a costa del entretenimiento “negro” que recurre a clichés ofensivos, un novelista frustrado decide escribir un estrafalario libro “negro” que lo sumirá de pleno en la hipocresía que él critica.»

. » Harto de que las clases dirigentes se lucren a costa del entretenimiento “negro” que recurre a clichés ofensivos, un novelista frustrado decide escribir un estrafalario libro “negro” que lo sumirá de pleno en la hipocresía que él critica.» Jaque Mate . «Duque, un agente secreto internacional retirado hace años luego de un traumático suceso, se ve obligado a volver a la acción cuando un operativo comando secuestra a su sobrina y lo obliga a robar una preciada formula científica como parte del rescate.»

. «Duque, un agente secreto internacional retirado hace años luego de un traumático suceso, se ve obligado a volver a la acción cuando un operativo comando secuestra a su sobrina y lo obliga a robar una preciada formula científica como parte del rescate.» Kids Are Growing Up: La historia de un niño llamado Laroi . «Una mirada cercana y personal a la vida de The Kid Laroi, el fenómeno musical australiano, y su camino hasta el estrellato mundial.»

. «Una mirada cercana y personal a la vida de The Kid Laroi, el fenómeno musical australiano, y su camino hasta el estrellato mundial.» La mayor historia de amor jamás contada. «Jennifer Lopez en su proyecto más atrevido: producir de forma independiente un álbum nuevo y un proyecto cinematográfico original que explora su viaje de 20 años hacia el amor propio.»

Entra en catálogo:

A la caza del lobo rojo

Abigail y la ciudad perdida

Anglés, historia de una fuga (T1)

Astérix y Cleopatra

Clase

El Bufón

El año que dejamos de jugar

El escocés volador

El guerrero americano 3

El hombre de Alcatraz

El secreto de las abejas

¿En qué piensan las mujeres?

Fuego en el corazón

Ghost in the Shell

Historias pequeñas

Jess + Moss

La casa Rusia

Leones por corderos

Los archivos Menten (T1)

Malas influencias

Marca de vida

Meena, detective privada (T1)

Mi pequeño dinosaurio

Miedo profundo

Mujeres bajo la luna

My Name Is Emily

No hay días fáciles (T1)

One More Time

Quan no acaba la nit

Road House (De profesión: Duro)

Salvaje

Sangre rara

The Blacklist (T10)

The Smartphone Woman

This Is Martin Bonner

Un perro de otro mundo

Una antología de terror

Apple TV+

Apple TV+ se presenta esta semana con nueva y curiosa serie y con el estreno en la plataforma de una de las películas más señaladas del año pasado, nada menos que…

Pues sí, a golpe de talonario los de la manzana compran lo que sea y si lo hicieron con Los asesinos de la Luna de Scorsese, repiten ahora la operación con el Napoleón de Ridley Scott, un biopic del francés más ilustre de la historia, a quien da vida el multifacético Joaquin Phoenix. Una película épica de la que, eso sí, no cabe esperar mucha fidelidad histórica. Para eso vte ves un documental, que diría aquel.

Más contenidos exclusivos:

Las aventuras (completamente inventadas) de Dick Turpin (T1). «El legendario bandolero Dick Turpin se embarca en una serie de absurdas aventuras cuando lo nombran, a regañadientes, líder de su banda de delincuentes, y le encargan deshacerse del agente corrupto Jonathan Wilde.»

HBO Max

También en HBO Max encontrarás un estreno que llega directo del cine…. y poco más.

Estrenada en cines las pasadas Navidades, Aquaman y el reino perdido es la segunda y última película del superhéroe de DC tal y como lo conocemos y, por consiguiente, del cine de superhéroes de DC tal y como lo conocemos. Jason Momoa le da, por tanto, el estoque final a la andadura del DCUE hasta que James Gunn la reinvente, si es que eso es posible.

Más contenidos exclusivos:

Eternamente joven

Interstellar Ella (T1)

Ted Bundy, el encanto de un asesino

Netflix

En Netflix encontrarás muchos contenidos exclusivos de lanzamiento, aunque quizás lo más interesante esté, de nuevo, en los filmes que estrena la plataforma, aunque solo cabía uno…

El astronauta es una nueva película del director de Chernobyl, así como la nueva película original de Netflix y también, valga la redundancia, lo nuevo de Adam Sandler, un «drama psicológico» con trasfondo de ciencia ficción del que, sin embargo, no parece estar convenciendo el resultado.

Más contenidos exclusivos:

Aníkúlápó: El ascenso del espectro (T1). «En una carrera contrarreloj para evitar un funesto destino, Saro regresa a Ojumo con órdenes de completar una tarea prácticamente imposible.»

(T1). «En una carrera contrarreloj para evitar un funesto destino, Saro regresa a Ojumo con órdenes de completar una tarea prácticamente imposible.» Blood & Water (T4). «Una joven de Ciudad del Cabo coincide en una fiesta con la nadadora estrella de un colegio. ¿Podría ser su hermana, secuestrada al nacer?»

(T4). «Una joven de Ciudad del Cabo coincide en una fiesta con la nadadora estrella de un colegio. ¿Podría ser su hermana, secuestrada al nacer?» Chappelle’s Home Team – Donnell Rawlings: A New Day . «En este especial de comedia, Donnell Rawlings trata temas como las relaciones tóxicas, hacerse mayor, visitar Nueva Zelanda y los secretos para criar a un niño pequeño.»

. «En este especial de comedia, Donnell Rawlings trata temas como las relaciones tóxicas, hacerse mayor, visitar Nueva Zelanda y los secretos para criar a un niño pequeño.» Comida para Phil (T7). «Phil Rosenthal («Todo el mundo quiere a Raymond») visita diversos países sumergiéndose en la gastronomía y la cultura de lugares como Bangkok, Lisboa o Ciudad de México.»

(T7). «Phil Rosenthal («Todo el mundo quiere a Raymond») visita diversos países sumergiéndose en la gastronomía y la cultura de lugares como Bangkok, Lisboa o Ciudad de México.» Conspiraciones de EE. UU.: Los asesinatos del Pulpo (T1). «El periodista que investigaba la conspiración política conocida como el Pulpo apareció muerto en su habitación de hotel. Décadas después, sale a la luz nueva información.»

(T1). «El periodista que investigaba la conspiración política conocida como el Pulpo apareció muerto en su habitación de hotel. Décadas después, sale a la luz nueva información.» Código 8 (Parte 2) . «En una ciudad donde la gente con poderes vive vigilada y oprimida, un excriminal y un narcotraficante intentan proteger a una adolescente de un policía corrupto.»

. «En una ciudad donde la gente con poderes vive vigilada y oprimida, un excriminal y un narcotraficante intentan proteger a una adolescente de un policía corrupto.» En la ciénaga (T3). «La inundación del siglo desentierra otro cuerpo en el bosque de Gronty. Con él resurgen la corrupción, los fraudes de los años 90 y los secretos de la II Guerra Mundial.»

(T3). «La inundación del siglo desentierra otro cuerpo en el bosque de Gronty. Con él resurgen la corrupción, los fraudes de los años 90 y los secretos de la II Guerra Mundial.» Furias (T1). «Una joven que quiere vengar la muerte de su padre se ve envuelta en las maquinaciones de la Furia, la temible jueza de paz de los bajos fondos de París.»

(T1). «Una joven que quiere vengar la muerte de su padre se ve envuelta en las maquinaciones de la Furia, la temible jueza de paz de los bajos fondos de París.» Los desfiles . «Una mujer no ceja en la búsqueda de su hijo tras una devastadora catástrofe, hasta que se da cuenta de que ha muerto y está atrapada en un mundo de almas atormentadas.»

. «Una mujer no ceja en la búsqueda de su hijo tras una devastadora catástrofe, hasta que se da cuenta de que ha muerto y está atrapada en un mundo de almas atormentadas.» Los pasillos del juzgado (T1). «El caos vs. la ley. Los extravagantes empleados del juzgado de Patparganj se esfuerzan por defender la justicia… pero siempre con alguna que otra objeción.»

(T1). «El caos vs. la ley. Los extravagantes empleados del juzgado de Patparganj se esfuerzan por defender la justicia… pero siempre con alguna que otra objeción.» Me llamo Loh Kiwan . «Tras huir de Corea del Norte, Loh Kiwan intenta conseguir asilo político en Bélgica, donde conoce a una mujer que había perdido toda esperanza.»

. «Tras huir de Corea del Norte, Loh Kiwan intenta conseguir asilo político en Bélgica, donde conoce a una mujer que había perdido toda esperanza.» No estás sola: La lucha contra La Manada . «Este documental analiza, a través de testimonios clave, el caso de La Manada: la violación que ocurrió en las fiestas de San Fermín y desató protestas por todo el mundo.»

. «Este documental analiza, a través de testimonios clave, el caso de La Manada: la violación que ocurrió en las fiestas de San Fermín y desató protestas por todo el mundo.» Un fuerte aplauso (T1). «En este drama que abarca varias décadas, un hombre lidia con su excéntrica familia mientras atraviesa una crisis existencial y añora su vida anterior en una naranja»

Entra en catálogo:

12th Fail

Acción de gracias con los Waltons online

Battle of the Baddest

Blade Runner 2049

Chiem Doat

Comida para Phil (T7)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (T3)

Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas online

Dos policías rebeldes

Dos policías rebeldes II

Dune

El astronauta

El planeta libre

Enfrentados

Furies (T1)

Héroes de barrio

Indigo

Leyendas de pasión

ManSuang

Matilda

Me llamo Loh Kiwan

Miedo profundo

Monster Trucks

Mundo Miraculous: Nueva York, Héroes Unidos

Pororo, el pequeño pingüino (T8)

Seven Souls in the Skull Castle

Shake Rattle & Roll Extreme

Simón

Spider-Man. Homecoming

Spider-Man. Lejos de casa

Spider-Man. Un nuevo universo

Supernatural Academy (T1)

Susuk

The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro online

The Blacklist (T10)

The Diary of a Teenage Girl

The International: Dinero en la sombra online

The Pig, the Snake and the Pigeon online

Movistar Plus+

Movistar Plus+ llega con su habitual remesa de lanzamiento a uno por día incluyendo el señalado Aquaman y el reino perdido.

Entra en catálogo:

Aquaman y el reino perdido

Diabolik: ¡Ginko al ataque!

Insidious: La puerta roja

Lagerfeld: inspiración y ambición (T1)

Repostero y chef

Teresa

The Baker

Ucrania: Los que se quedaron (T1)

Filmin

Y Filmin aún trae más cosas, pero sin salirse de su línea.

Entra en catálogo: